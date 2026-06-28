La ola de calor retrocede, más de 1.400 muertos en Venezuela… Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí están los cinco datos que debe recordar.

Después de 11 días de una ola de calor histórica comparable a la de 2003, Francia encuentra más aire respirable a pesar de la persistencia de violentas tormentas. El domingo, la vigilancia roja sólo afectaba a Alsacia, cuyo levantamiento estaba previsto para las 22.00 horas. Este episodio abrasador “supera al de agosto de 2003 en términos de intensidad y es equivalente en términos de duración”subrayó Météo France el sábado. El primer informe sanitario de Public Health France ya muestra alrededor de 1.000 muertes adicionales desde el 24 de junio y un aumento del 40% de las muertes en el hogar.

Mientras los hospitales, las salas de urgencia y los servicios funerarios siguen bajo presión, la gestión de esta crisis está provocando una intensa controversia política. La oposición denuncia “total falta de preparación” y uno “quiebra colectiva” ante la inacción climática, mientras el gobierno defiende su anticipación. Si el descenso de las temperaturas ofrece un respiro, los efectos sobre la salud de esta ola de calor extremo podrían seguir pesando en los próximos días.

Más de 72 horas después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, la carrera contra el tiempo se intensifica para encontrar supervivientes. El último informe provisional arroja 1.430 muertos, más de 3.200 heridos y más de 50.000 desaparecidos. Ante el caos, los vecinos denuncian la lentitud y la burocracia de las autoridades, obligadas a limpiar las ruinas con las manos desnudas o esperar pases para ayudar.

Afortunadamente, algunos milagros, como el rescate de un niño de 11 años, reavivan la esperanza. La ayuda humanitaria internacional finalmente está aumentando con el despliegue de equipos de rescate de 17 países, incluidos Estados Unidos y Francia, para apoyar a hospitales totalmente abrumados. Los daños se estiman ya en siete mil millones de dólares para un país donde casi siete millones de personas están afectadas.

Once personas murieron el domingo al estrellarse un avión civil durante un bautismo de paracaidismo cerca del aeródromo de Nancy-Essey, en la localidad de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle. Todas las personas a bordo, el piloto, cinco instructores y cinco estudiantes, enfermeras liberales, murieron en lo que constituye uno de los accidentes de aviación ligera más mortíferos ocurridos en Francia.

El avión tipo Pilatus se estrelló a última hora de la mañana en una zona de césped, no lejos de una zona residencial. Se desplegó un gran sistema de respuesta a emergencias compuesto por medio centenar de bomberos y numerosos agentes de policía, mientras que una unidad psicológica atiende a las personas cercanas que presenciaron la tragedia. La unidad de accidentes colectivos de la fiscalía de París se hizo cargo de la investigación, mientras que el ministro del Interior, Laurent Núñez, visitó el lugar.

La esposa de Jérôme Barella, principal sospechoso de la violación y asesinato de la pequeña Lyhanna en Gers, ha presentado una denuncia contra él por violación y violencia doméstica. Este trabajador temporal de 41 años, ya encarcelado en régimen de aislamiento, está acusado del asesinato y la violación de una niña de 11 años, encontrada muerta el 4 de junio.

El caso suscita una inmensa indignación nacional, sobre todo porque el sospechoso ya había sido objeto de denuncias por violación de menores en 2022 y 2025 sin haber sido condenado nunca. Un informe oficial denuncia graves “fracasos” judicial. Y la conmoción se extiende a su familia: el hermano de Barella está acusado de violación de una menor y de su cónyuge, mientras que acaba de reabrirse una investigación sobre agresión sexual contra su padre, de 71 años.

Ya clasificada para la fase final del Mundial tras sus éxitos contra Senegal (3-1) e Irak (3-0), la selección francesa concluyó sus partidos de grupo con una actuación impecable al superar a Noruega (4-1) el viernes por la noche en Boston. Los ‘bleus’ brillaron gracias al hat-trick del Balón de Oro de Ousmane Dembélé, al gol de Désiré Doué y al penalti detenido por Mike Maignan.

Primera en el Grupo I, Francia se une a Argentina y México, las únicas otras naciones que lograron tres victorias. Sin embargo, el resto promete ser duro en un panorama final exigente. Los ‘bleus’ se enfrentarán a Suecia en octavos de final este martes 30 de junio a las 23 horas, antes de un potencial explosivo en octavos de final contra el ganador del cartel Alemania-Paraguay. Entre los clasificados de última hora, se encuentran Argelia y la República Democrática del Congo (que se clasifica así por primera vez en su historia para la fase eliminatoria de un Mundial), seleccionadas entre los mejores tercios.