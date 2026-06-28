El cuadro de octavos de final, una denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde: el boletín del Mundial Trump

Lo estábamos esperando, aquí está listo: ¡el cuadro para las fases finales del Mundial de Fútbol por fin está lleno! Y el camino de los ‘bleus’ promete ser mucho más difícil que el de nuestros rivales, los argentinos, con la posibilidad de enfrentarse a Alemania en octavos de final. También hay algunas sorpresas aquí y allá, como Cabo Verde (les hablamos ayer), pero también Argelia se clasificó al borde o incluso Australia y la República Democrática del Congo (RDC). Te llevamos a América para contarte sobre esta última jornada de la fase de grupos y lo que nos espera para el resto de la competición.

Adiós partidos de grupo, hola octavos de final. La competición se va a poner dura y nuestros blues superaron con nota la primera fase del Mundial, yendo impecablemente con tres victorias. Sólo otros dos equipos han logrado esta hazaña: Argentina y México. Ayer por la tarde y a primera hora de la mañana, cuatro equipos se unieron a la mesa final clasificándose en el último momento con el billete de “mejor tercero”: Croacia, Argelia, Austria y la República Democrática del Congo. Dejando al margen a Irán, Escocia, Corea del Sur y Uzbekistán. No hay tiempo para descansar. El primer partido de los octavos de final, que enfrentará a Canadá y Sudáfrica, comenzará este domingo en Los Ángeles. Francia se enfrentará a Suecia el martes 30 de junio a las 23 horas. Otros encuentros deben ser examinados muy de cerca. Primero, Alemania se enfrenta a Paraguay el lunes a las 22:30 horas, el ganador será el rival de los Blues si se clasifican para los octavos de final.

Por último, recomendamos una lista no exhaustiva de partidos para ver sin moderación: el cara a cara entre Brasil y Japón (29 de junio a las 19 h), el choque entre Países Bajos y Marruecos (30 de junio a las 3 h), el partido de España contra Austria (2 de julio a las 21 h) pero también el cartel entre Bélgica y Senegal (1 de julio a las 22 h).

El capitán de Cabo Verde es objeto de una investigación por violación. La hermosa historia de Cabo Verde se ve empañada por un caso judicial. Según informaciones del medio brasileño Globo, Ryan Mendes, capitán de este pequeño equipo que dio la sorpresa clasificándose para octavos de final, es objeto de una investigación por violación. Este atacante entrenado en Le Havre es objeto de una investigación abierta por la policía neozelandesa tras una denuncia presentada por un brasileño contratado por la federación neozelandesa como intérprete para la selección de Cabo Verde. La denunciante indica que Ryan Mendes entró en su habitación el 27 de marzo de 2026 antes de estrangularla, golpearla y luego violarla.

En Bangladesh, todos los fans de Messi. Máximo goleador de la historia del Mundial – con ya seis participaciones sólo en este Mundial – Leo Messi fascina a gran parte del mundo. Y particularmente en Bangladesh, señala “Le Parisien”, donde de los 170 millones de habitantes del país asiático, 77 millones visten los colores de la Albiceleste. Una base de seguidores que se explica, por un lado, por la ausencia de Bangladesh en el Mundial y, por otro, gracias a Lionel Messi. “Nos enorgullece que los bangladesíes apoyen así a la Argentina. (…) ¡Gracias bangladesíes! “, Ya había enviado al entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, en dirección a esta afición ubicada a 17.000 kilómetros de su país.

Muchos de ellos seguramente madrugarán el 3 de julio para ver a Argentina enfrentarse a Cabo Verde en octavos de final en Miami a las 6 p.m. hora local… 4 a.m. del día siguiente en Dhaka.

Es la playa de Patrick. Una famosa playa australiana, St Kilda, cerca de Melbourne, ha sido rebautizada en honor al portero de la selección nacional durante la Copa del Mundo. “Me gusta mucho y también lo encuentro bastante divertido”se rió el principal implicado, Patrick Beach, de 22 años. El homenaje se decidió luego de que el país se clasificara a octavos de final. Australia conservó su segundo lugar en el Grupo D, luego de un empate ante Paraguay (0-0), una derrota ante Estados Unidos (0-2) y una victoria ante Turquía (2-0). Se enfrentará a Egipto el viernes en Dallas.