Ola de calor: Francia se asfixia, París y una veintena de departamentos se ven rojos

Un fin de semana en el horno: 24 departamentos, incluidos los de la región parisina, estarán en alerta roja este sábado 11 de julio debido a la ola de calor, la tercera en dos meses, que está alimentando los incendios en la mitad sur del país. Esta vigilancia roja se prolonga hasta el domingo, indicó Météo France en su boletín de las 6 de la mañana.

Según Météo France, otros 59 departamentos están en alerta naranja, y sólo los departamentos del Sudeste y, en el caso de las tormentas, Córcega permanecen en alerta amarilla, a salvo de las temperaturas abrasadoras.

Un total de 22,2 millones de habitantes, tres veces más que el viernes, se verán afectados por el nivel de alerta máximo definido por el instituto meteorológico, según un cálculo de la AFP basado en datos anuales del INSEE que no reflejan los movimientos de los turistas. Este pico de calor coincide precisamente con el primer gran fin de semana de salidas vacacionales.

La SNCF ha indicado que prestará un servicio de alta velocidad ” normal “ durante el puente del 14 de julio, con 3.700 TGV previstos para el fin de semana, pero pretende eliminar uno de cada tres trenes Intercités durante las horas calurosas del día, ofreciendo soluciones alternativas en autocar. El sábado se esperan hasta 36°C en París y Rennes, 38 en Burdeos, 35 en Rouen o incluso 37 en Toulouse, y las temperaturas podrían alcanzar hasta 39 o incluso 40°C. “en la zona”indicó Météo France.

“Una masa de aire muy caliente se estanca sobre el país durante varios días provocando una ola de calor duradera”explicó el meteorólogo el viernes por la tarde. Este episodio de ola de calor continuará “al menos hasta mediados de la próxima semana, aunque es probable que a principios de semana comience un descenso de las temperaturas en el oeste del país”añade el Instituto Meteorológico. Las repetidas olas de calor son un indicador inequívoco del cambio climático, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas, según han demostrado los climatólogos.

El gobierno lanzó una “Plan de calor extremo de Orsec” en los departamentos en alerta roja, con la apertura de “centros de protección” O “refresco” destinado a “personas vulnerables”ancianos, aislados o sin hogar. París, en alerta roja “Ola de calor extrema” A partir del mediodía, el Partido Comunista ha decidido abrir su sede en la plaza Colonel-Fabien, climatizada, los sábados y domingos de 12 a 14 horas. a 6 p. m.

El ejecutivo ha sufrido numerosas críticas que ponen en duda una “falta de preparación” ante el calor extremo. Ya se ha registrado un exceso de mortalidad, especialmente entre las personas mayores de 75 años.

El intenso calor y la sequía combinados también crean “una situación excepcional de peligro de incendios forestales en todo el territorio”informa Météo France. Más de 25.000 hectáreas han quemado desde principios de año, casi el doble de lo medido en 2025 en la misma fecha, según una estimación de Seguridad Civil.

En los últimos días, Francia se ha enfrentado a múltiples incendios, en particular en los Pirineos Orientales (4.900 hectáreas cubiertas), Drôme (4.000 ha) e Indre (900 ha). En Saboya, dos pueblos se encuentran aislados por un incendio forestal. Si el incendio, que afectó a 60 hectáreas, se controla ahora “estabilizado” Según la prefectura, serán necesarios varios días de trabajo para asegurar la única carretera que conduce hasta allí. En el oeste, en Loira Atlántico, un camping y viviendas con 220 personas fueron evacuados el viernes en La Plaine-sur-Mer debido a un incendio de vegetación que se extendió por 83 hectáreas antes de ser controlado por la tarde.

Otra consecuencia del calor extremo es el aumento significativo del número de ahogamientos: 131 personas se han ahogado desde el 19 de junio, entre jóvenes menores de 18 años y mayores de 60 años, según las autoridades. “Las cifras no son buenas, tenemos un incremento de casi el 20% respecto al año pasado”declaró el viernes la ministra de Deportes y Juventud, Marina Ferrari.

Los eventos festivos también se vieron afectados por la ola de calor. En París, el jefe de policía canceló los muy populares bailes de los bomberos, organizados tradicionalmente en los cuarteles los días 13 y 14 de julio, así como los eventos deportivos previstos al aire libre o en lugares sin aire acondicionado. Y en toda Francia, muchas ciudades ya han renunciado a los fuegos artificiales que debían lanzarse con motivo de la fiesta nacional.