Ola de calor: 13 departamentos colocados en alerta de naranja, Météo-France promete “noches de sofocación”

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 27 de junio de 2025 a las 11:41 a.m.

Actualizado el 27 de junio de 2025 a las 2:11 p.m. Lectura: 1 min.







Mercurio se calentará. La ola de calor cayó este viernes 27 de junio en el sur de Francia el viernes 27 de junio y promete gradualmente ir al norte. Mientras que una ola de calor ha tocado a Francia durante una semana, 13 departamentos estarán en vigilancia naranja a partir del sábado, como anunció Météo-France que planea “Un episodio abrasador temprano cuya duración” y el“La extensión geográfica progresiva al norte requiere una vigilancia particular”.









Los cuatro departamentos en el sur de Francia, a saber, los Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard y Bouches-Du-Rhône se colocan en alerta de naranja. Se unirán desde el mediodía del sábado por la var, el Vaucluse, el Alpes-de-Hauts-Provence, el Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Ardèche, Drôme, Rhône e Isère. Esta extensión de vigilancia se explica por un “Levantar temperaturas, comenzando con el sureste del país”explica Météo-France en su boletín este viernes por la mañana.









Riesgos “graves” de incendios





El sueño podría ser difícil de encontrar. El pronosticador agrega que el ” Temperaturas de la superficie del mar mediterráneo » son un factor agravante “Puede influir en el efecto de las temperaturas mínimas, haciendo que las noches sean más sofocantes durante este episodio abrasador”. A partir de este viernes, el mediodía, los termómetros alrededor del Mediterráneo mostrarán valores entre 35 ° C y 39 ° C, o incluso más dentro de la tierra. La noche de este viernes a sábado será muy calurosa y sofocante, y los máximos del sábado son generalmente cerca de 37 a 39 ° C.





Con temperaturas esperadas hasta 40 ° C en el Bouches-du-rhône, alerta de Météo-France sobre riesgos “Severo” incendios. Durante varios días ya, los ayuntamientos, prefecturas y bomberos han multiplicado advertencias y recomendaciones. La prefectura indica que es el departamento más expuesto al riesgo de bosque en la Francia continental y anunció el cierre de 14 macizos de bosques de 26 años, con “Prohibición estricta” para ingresar. Se ha tomado una prohibición parcial del trabajo en otros siete macizos, donde el trabajo está autorizado solo por la mañana.









Los bomberos de Bouches-du-rhône, enfrentados durante varios días con muchas salidas de incendios por el momento limitado, han anunciado “Dispositivos preventivos preposicionados en el campo entre los gajantes y los ejes de la carretera para permitir una intervención masiva en caso de salida de incendios”. En el Vaucluse, la prefectura, invocando un “El riesgo de incendio forestal se considera muy severo”también declaró una prohibición de los macizos del valle de Rhône, reservando el acceso a grupos acompañados de un profesional capacitado y limitando el trabajo de trabajo entre las 5 a.m. y la 1 p.m.