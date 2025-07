El prefecto de Doubs le pidió al alcalde ecologista de Besançon el martes 24 de junio que retirara la bandera palestina adjunta al ayuntamiento, en nombre de “Principio de neutralidad”.









Anne Vignot, alcalde Eelv de Besançon, hizo que la bandera palestina se hubiera elaborado el lunes por la noche en la explanada de los derechos humanos, frente al ayuntamiento. “Ubramos la bandera palestina porque en Gaza y en Cisjordania, un pueblo es masacrado” Y “No podemos permanecer en silencio frente a este drama”dijo el concejal al instalar el banner.





El prefecto de Doubs, Rémi Bastille, le envió este martes una carta “Para recordarle el principio de neutralidad de los servicios públicos (y sus edificios)” e invitarlo “Cumplir lo antes posible con la ley en ausencia de la cual, las acciones legales serían realizadas por el estado”según la prefectura.





“Principio de neutralidad”





Este principio de neutralidad es “Constantemente reafirmado por la jurisprudencia”subrayamos, y él tiene “Valor constitucional”. El Consejo de Estado indica en su juicio del 27 de julio de 2005 que “El principio de neutralidad de los servicios públicos se opone a los edificios públicos de los signos que simbolizan la demanda de opiniones políticas, religiosas o filosóficas”especifica la prefectura.









El municipio de Bisontine aún no ha “Finalizado” Su decisión de retirarse o no con la bandera. El líder de la oposición municipal de la derecha, Ludovic Fagaut, denunció la implementación de la bandera, una decisión “Al personaje abiertamente partidista en un contexto internacional particularmente sensible y conflictivo”susceptible “Avanzar tensiones dentro de la población local”.





El sábado, el Tribunal Administrativo había iniciado al municipio de Mitry-Mory (Sena-Et-Marne), para eliminar la bandera palestina que flotaba en la fachada de su ayuntamiento, luego de una apelación de la prefectura. Esta decisión de toma de decisiones es similar a la que emitió el día anterior por el Tribunal Administrativo de Cergy-Pontoise, ordenando la retirada de la bandera palestina del Ayuntamiento de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).





“No podemos tener dos pesos, dos medidas”





Una decisión que también es parte del contexto del examen del Tribunal Administrativo de Niza este martes de dos apelaciones de los activistas contra la elección del alcalde Christian Estrosi para mantener la bandera israelí en el frontón del Ayuntamiento. El prefecto de los Alpes-Marítimos había pedido al alcalde de Niza el 16 de junio, Christian Estrosi (Horizons), que eliminaran esta bandera del frontón del ayuntamiento. “En nombre del principio de neutralidad del servicio público”.









“El único mensaje de estas banderas es un compromiso con la solidaridad, el humanitario, en apoyo de las víctimas del terrorismo. No hay mensaje político”golpeó al abogado de la ciudad, Mmi Pauline de Fay, en la corte.





Formami Mireille Damiano, abogada de los demandantes, se perciben las banderas israelíes como un apoyo a la política del país, cuyos líderes son procesados ​​ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. “No podemos tener dos pesos, dos medidas”insistió mmi Damiano con referencia a las limitaciones de eliminar las banderas palestinas en tres municipios.





Una solicitud del gobierno, para Estrosi





Varias apelaciones presentadas en 2024 antes de que el tribunal administrativo permaneciera sin respuesta: una apelación sumaria fue rechazada sin audiencia a fines de mayo de 2024 por falta de emergencia y no se estableció una audiencia para el examen de las apelaciones sobre los méritos.









Si el antiguo prefecto del Alpes-Maritimes Hugues Moutouh nunca ha hablado en estas banderas, su sucesor Laurent Hottiaux, que llegó a mediados de mayo, le pidió a Christian Estrosi la semana pasada que las eliminara “En nombre del principio de neutralidad del servicio público”.





El alcalde respondió en los medios de comunicación que consideraba que esta solicitud provenía del gobierno y que se opuso a ella. Se espera la decisión del tribunal en los próximos días.