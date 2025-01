Nuevo incendio violento cerca de Los Ángeles: miles de evacuaciones, 3.800 hectáreas quemadas y más de 4.500 bomberos comprometidos

Un nuevo incendio se desató el miércoles 22 de enero al norte de Los Ángeles y se propagó a gran velocidad, provocando miles de órdenes de evacuación en una región ya sacudida por incendios devastadores.









En pocas horas, las llamas ya han arrasado más de 3.800 hectáreas en los alrededores del lago Castaic. Son avivados por los vientos cálidos y secos de Santa Ana que continúan soplando en la región, empujando una gran nube de humo sobre el incendio.





Se emitieron órdenes de evacuación para más de 31.000 personas que viven en zonas alrededor del lago, situado a unos 50 kilómetros al norte de Los Ángeles y cerca de la ciudad de Santa Clarita. “Rezo para que nuestra casa no se queme”dijo un hombre a la televisión KTLA mientras cargaba apresuradamente su coche.









Más de 4.600 bomberos están trabajando en el lugar, asistidos por aviones y helicópteros que arrojan incesantemente agua y retardantes de fuego sobre la zona.





Donald Trump volvió a afirmar falsamente el miércoles que California se está quedando sin agua debido a las políticas ambientales implementadas por los demócratas que desviarían el agua de lluvia para proteger a los peces. «No creo que debamos darle nada a California hasta que dejen que el agua fluya de norte a sur» del Estado, repitió el presidente estadounidense durante su primera entrevista televisiva desde su toma de posesión, en el canal favorito de los conservadores, Fox News.





“Estamos ganando terreno”





Se espera que las ráfagas se intensifiquen por la noche y el servicio meteorológico ha emitido un aviso de viento fuerte hasta el viernes por la mañana.





Suficientes para poner a prueba los nervios de los residentes, en un momento en que Los Ángeles apenas se recupera de los incendios que estallaron a principios de enero y desfiguraron parte de la ciudad, matando a casi una treintena de personas.





El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró “Seguir de cerca la situación”.









Sin embargo, el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, quiso tranquilizar el miércoles por la noche. “La situación sigue cambiando y el fuego sigue siendo difícil de contener, pero estamos ganando terreno”aseguró.









Debido a los recientes incendios en Los Ángeles, muchos bomberos, helicópteros y Canadairs de todo el oeste de Estados Unidos todavía están en el lugar, lo que facilita la lucha contra las llamas. “La situación en la que nos encontramos hoy es muy distinta a la que prevalecía” Hace unas dos semanas, cuando los primeros incendios azotaron la megalópolis, insistió Anthony Marrone. “Es un buen ejemplo de lo que podemos hacer cuando tenemos suficiente gente y suficientes aviones. »





Las órdenes de evacuación no siempre se respetan





Esto no impide que las autoridades imploren a los residentes que aprendan las lecciones de los recientes incendios mortales. Porque en Estados Unidos no siempre se respetan las órdenes de evacuación. “Si hay orden de evacuación, váyanse. No pongas en peligro tu vida. No ponga en peligro la vida de los socorristas. No vale la pena”insistió una vez más con fuerza el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.





Cerca del lago, cuatro cárceles que albergan a unas 4.700 personas están amenazadas por el incendio. Uno de ellos fue evacuado y sus 500 reclusos fueron trasladados a otra estructura, según el sheriff Luna. Actualmente se encuentran recluidos allí reclusos de otras prisiones, pero se han enviado autobuses para evacuarlos si es necesario.









Las llamas cortaron varias vías y provocaron el cierre temporal de un tramo de carretera de la región. Por el momento se desconoce la causa del incendio.





“El clima definitivamente está cambiando”





El sur de California no ha recibido lluvias significativas en ocho meses, lo que ha secado la vegetación y ha convertido la región en un polvorín, incluso en pleno invierno.





«El clima definitivamente está cambiando porque estamos en enero y hemos tenido muchos incendios en las últimas semanas».suspiró Anthony Marrone, el jefe de bomberos.









Los bomberos harán “quédate quieto toda la noche” desde el miércoles para contener las llamas, pero su eficacia “dependerá de las condiciones climáticas”añadió.





Este nuevo fuego “tiene el potencial de llegar a ser muy grande”advirtió Daniel Swain, especialista en eventos extremos de la Universidad UCLA. En particular, si llega al condado de Ventura, donde la vegetación seca es “muy denso”.