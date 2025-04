No dispares a los magistrados, la pelota está en el campamento del legislador «

Publicado en



8 de abril de 2025 a las 5:00 p.m.

Tiempo de lectura: 4 min.



El magistrado de la Corte de Apelaciones de París, Matthieu Bourrette, destaca las necesidades de la ejecución provisional en asuntos penales y el hecho de que, si la ley debe cambiar, depende de los parlamentarios decidirlo.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





«Dame seis líneas de la mano más honesta de los hombres, y encontraré qué colgarlo»Dijo Richelieu.





It will have been enough for two words, «provisional execution», in the requisitions of the prosecution at the so -called financing trial of the parliamentary assistants of the RN, to arouse the ire of part of the political and media class against the financial prosecutors, then against the trial judges who, in their decision of March 31, 2025, have just ordered the provisional execution of the sentence of ineligibility pronounced against several Demandados.





Esta conflagración del debate público, que subraya la difícil confrontación entre el poder político y la autoridad judicial, también es la expresión de una cierta confusión entre los roles desempeñados por estas dos instituciones.





Si en el análisis y la aplicación de casos individuales, los jueces solo tienen la responsabilidad de decir el derecho, en el desarrollo de un texto general e impersonal, es el legislador quien solo habla.





Como tal, con respecto al mecanismo antiguo y hoy criticado por la ejecución provisional de sanciones penales, el balón está bien en el campo político y tres maneras están abiertas sin atacar en absoluto la independencia de la autoridad judicial.





The Parliament could first decide to remove in whole or in part the freedom offered to the judges to pronounce the provisional execution of a criminal sanction: exit thus the possibility of prohibiting driving, despite an alcoholic driver, impossible to prevent the violent and dangerous spouse to recruit the victim in the event of a call, finished the prohibition inflicted on the hearing, Drainage of narcotics to return immediately to the district where he committed his packages in the event of apelar.





El legislador debe tener en cuenta, como el Tribunal de Casación a menudo ha recordado, y más recientemente el Consejo Constitucional en su decisión del 28 de marzo de 2025, que la ejecución provisional en asuntos penales se utiliza para garantizar la efectividad de una sentencia, ahorrar orden público y evitar la recurrencia.





Prohibir la ejecución provisional equivaldría a privar a la justicia, por lo tanto, a la sociedad, de un arma relevante en la lucha contra muchas formas de delincuencia.





En segundo lugar, el legislador podría inspirarse en lo que él mismo ha establecido en asuntos civiles donde, en muchas áreas, las decisiones tomadas inmediatamente en principio, a pesar de la llamada.





Pero, en el campo civil, cualquier apelante puede preguntar al Tribunal de Apelaciones la suspensión de la ejecución provisional de la decisión que disputa, siempre que la existencia de consecuencias manifiestamente excesivas de la ejecución provisional de la medida se demuestre por un lado; y, por otro lado, la realidad de un medio serio en apoyo de su llamado.





Un dispositivo similar no existe en asuntos criminales, lo que puede sorprender, incluso si, a diferencia de la ruta civil, no hay una ejecución provisional automática, la medida tiene que ser pronunciada expresamente por el juez represivo.





En el caso de una reforma legislativa, una persona sentenciada a una sentencia de inelegibilidad acompañada de la ejecución provisional podría argumentar que unos pocos meses desde una elección a la que ya ha contribuido, tal medida tendría consecuencias desproporcionadas para ello y el funcionamiento de la democracia, además de la obligación que se le daría a él para explicar las medias serias en el apoyo de su apelación.





Tal dispositivo, que se aplicaría a cualquier oración acompañada de la ejecución provisional, debería dar lugar a un debate contradictorio sobre el tema ante el juez de apelación, y la decisión que se emite no debe especificarse como el caso en asuntos civiles.





Cualquier texto nuevo que se votara en este sentido podría aplicarse a todos los procedimientos en progreso.





En tercer lugar, el debate suscitado por las solicitudes de la fiscalía y la decisión del 31 de marzo de 2025 debería conducir a un interés en los plazos de juicio sobre la apelación, porque si el sistema penal pudiera evocar los casos considerados en primera instancia dentro de unos pocos meses, no habría un debate sobre los efectos de una posible penalti de la inelegabilidad candalada de la condición de la provisión de la provisión de la provisión. Inocente, más de dos años de elecciones presidenciales.









Desafortunadamente, si los medios de justicia han aumentado en los últimos años en los últimos años, el tiempo de juicio sobre la apelación en asuntos penales sigue siendo una de las debilidades que se olvidan con demasiada frecuencia de un sistema judicial empobrecido.





Es suficiente convencer para referirse al Informe de Evaluación de 2024 de la Comisión Europea para la Efectividad de la Justicia (Cepej) del Consejo de Europa, diseminado cada dos años durante veinte años, publicado en octubre de 2024, y que analiza varios datos de 2022 datos de los sistemas judiciales de 44 estados europeos.





Con respecto a Francia, entre 2012 y 2022, el tiempo promedio teórico para el procesamiento de los antecedentes penales ha aumentado de 219 días a 366 días, constantemente durante diez años (excepto entre 2020 y 2022, donde estuvimos en 399 días en 2020, pero con el impacto de CoVVI), lejos del promedio de 110 días en el nivel europeo, y lejos de la situación francesa antes de CovVid (310 días en 2018).





Responder presupuestario a la cuestión del tiempo judicial, y en particular ante los tribunales de apelación, haría posible reducir los plazos que son demasiado largos para esperar la segunda instancia, y reducir el sistema de ejecución provisional que también es, paradójicamente, el síntoma de la justicia penal percluse de su caída.





Solo podemos felicitarnos de que los tomadores de decisiones públicos estén interesados ​​en la justicia penal y la efectividad del derecho de apelación con respecto a la cuestión de la ejecución provisional de una sentencia, incluso si a menudo abordan estos problemas cuando ellos mismos se enfrentan a ellos.





El propósito de un juicio penal es decidir el tema que se le plantea, a saber, el de la culpa o la falta de referencia de aquellos que tienen que responder por los hechos acusados, y no por considerar a los acusados ​​como oponentes políticos que deben librarse o prevenir.





Pero si un juicio también puede hacer posible desarrollar una legislación considerada por algunos como imperfecta y asignar a la institución judicial nuevos medios para ejercer mejor su misión, entonces el legislador puede decir: «Dame dos líneas de los representantes más honestos de la justicia y me ocupo de defenderla».