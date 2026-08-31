Mykhaïlo Fedorov, crítico de Zelensky y ex ministro ucraniano, se convierte en asesor de defensa en Italia

El ex ministro de Defensa ucraniano Mykhaïlo Fedorov, que se ha convertido en uno de los principales críticos del presidente Volodymyr Zelensky, se convertirá en asesor del ministro italiano Guido Crosetto, anunció el viernes 28 de agosto. Fue despedido de su cargo en el gobierno ucraniano en julio en una controvertida reorganización.

Según Mykhaïlo Fedorov, el Ministro de Defensa italiano le ofreció la oportunidad de convertirse en “su asesor en innovación en el ámbito de la defensa”. “En esta capacidad, ayudaré a Italia a desarrollar tecnologías adaptadas a la guerra moderna, a mejorar su sector de defensa y a adaptarse a los nuevos desafíos de seguridad global”aclaró en Facebook.

Al frente del Ministerio de Defensa durante seis breves meses, Mykhaïlo Fedorov incrementó el número de reformas para desarrollar el uso de drones, mejoró los salarios militares e introdujo mecanismos de desmovilización parcial. Si además instauró un controvertido sistema de recompensas para las unidades de alto rendimiento, inspirado en los videojuegos, se ha convertido en el símbolo de las últimas victorias ucranianas en la guerra contra Rusia. Incluso la cuestión muy delicada de la movilización forzada, que divide profundamente a la sociedad ucraniana, no ha perdido su popularidad.

Fue despedido después de entrar en conflicto con el comandante del ejército ucraniano, quien desde entonces fue reemplazado por el presidente ucraniano. Su despido desató protestas en el país. Luego desafió abiertamente al presidente Zelensky multiplicando las intervenciones públicas para denunciar la corrupción y “cultura de la mentira” en Ucrania. También pidió la celebración de elecciones, mientras que la ley marcial introducida tras la invasión rusa de 2022 impide cualquier votación. Recurso rechazado por Volodymyr Zelensky.

El interesado asegura que “Continuaremos trabajando en Ucrania en proyectos que fortalezcan (su) defensa y ayuden a atraer recursos internacionales”. El exministro precisó que comenzó con su equipo “una gira internacional dedicada al desarrollo de nuevos proyectos en los campos de la digitalización y las tecnologías de defensa”.