Ejército de 350.000 hombres, apoyo de Teherán... ¿Quiénes son los hutíes, los nuevos dueños de la costa yemení?

En pocos días, tras una ofensiva relámpago, los insurgentes hutíes proiraníes tomaron el control de toda la costa yemení del Mar Rojo, tras apoderarse el viernes del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. Al bloquear este paso en el sur de la Península Arábiga, entre Yemen, Yibuti y Eritrea, por el que pasan unos 20.000 barcos al año, según el Centro Nacional de Estudios Espaciales, los hutíes ofrecen a Irán influencia sobre las dos principales rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio, con el estrecho de Ormuz.

Una vez relegado al rango de guerrilla de montaña, el movimiento hutí, bautizado Ansar Allah (“Partidarios de Dios”), se ha transformado en una formidable potencia regional, capaz de paralizar las rutas marítimas y sacudir los mercados internacionales.

Los hutíes pertenecen al zaidismo, una rama del islam chií históricamente arraigada en el pobre noroeste de Yemen, una minoría en el país. En los años 1980, el teólogo Badreddine al-Houthi y su hijo Hussein lanzaron un movimiento de renovación religiosa destinado a luchar contra la corrupción del poder central, la influencia de las corrientes radicales suníes (salafismo y wahabismo) y contra lo que consideraban una discriminación de la comunidad zaydí. El giro hacia la rebelión armada se produjo en 2004. Tras la muerte de Hussein al-Houthi, asesinado por las fuerzas gubernamentales, su hermano Abdel Malek al-Houthi tomó las riendas y lideró hasta 2010 seis sangrientos conflictos contra el Estado yemení conocidos como las “guerras de Saada”, bastión de la rebelión. atreverse a entrar en Arabia Saudita en 2009, lo que obligó al reino a desplegar su ejército.

Animados por el caos de la Primavera Árabe de 2011, los hutíes se unieron al levantamiento contra el presidente Ali Abdullah Saleh –derrocado un año después– y lograron un golpe maestro en septiembre de 2014 al tomar la capital, Saná, y luego otras regiones del norte. Luego establecieron un estado paralelo sobre un tercio del territorio, concentrando a la gran mayoría de la población. Las intervenciones de la coalición liderada por Arabia Saudita y apoyada por Estados Unidos, a partir de marzo de 2015, no lograron desalojarlos. La guerra que siguió dejó cientos de miles de muertos y provocó una de las peores crisis humanitarias del mundo, antes de que se concluyera una frágil tregua en 2022.

El estallido de la guerra en Gaza en el otoño de 2023 ha vuelto a impulsar a los hutíes al centro del escenario mundial. Al atacar a buques comerciales vinculados a Israel en el Mar Rojo, obligaron a los armadores a evitar África a través del Cabo de Buena Esperanza e interrumpieron el 50% del comercio que pasaba por el Canal de Suez.

En un contexto de conflicto entre Irán y Estados Unidos, el país volvió a sumergirse en la guerra en julio. Fue el control de los cielos yemeníes lo que suscitó discordia: Irán había enviado un avión que transportaba a una delegación hutí a Saná sin pedir autorización a las autoridades sauditas, contrariamente a la costumbre, provocando ataques atribuidos al reino en el aeropuerto de la capital. A cambio, los hutíes atacaron territorio saudí, por primera vez desde 2022.

En marzo, se atribuyeron la responsabilidad de ataques contra el Estado judío, sin causar daños significativos.

Hoy en día, el ejército hutí depende de más de 350.000 combatientes experimentados, según el grupo de expertos Middle East Institute, y pretende gobernar el norte de Yemen y hacerse con los ingresos del gas y el petróleo, ya que los campos están del lado del gobierno. A nivel institucional, Abdul-Malik al-Houthi sigue al frente del movimiento, aunque sin ostentar el título oficial. Está bajo sanciones de Estados Unidos y figura en la lista de terroristas internacionales desde 2021. Otros miembros de la familia hutí ocupan puestos clave dentro de la estructura de liderazgo. La autoridad suprema recae en un “Consejo de la Jihad”, similar al del Hezbollah libanés, donde un oficial de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní actúa como asesor principal.

Si los hutíes conservan su autonomía estratégica y no reconocen al Líder Supremo iraní como su máxima autoridad espiritual, el apoyo de Teherán desde 2004 ha sido decisivo. Gracias a una activa red de contrabando, Irán transportaba repuestos para drones y misiles balísticos que luego eran ensamblados en Yemen. Los hutíes son parte de lo que Irán describe como el “eje de resistencia”, una alianza informal de grupos armados que también incluye a Hamas palestino, Hezbollah libanés y facciones en Irak. Arabia Saudí y Estados Unidos consideran a los hutíes un instrumento de la República Islámica, a la que acusan de suministrarles armas, algo que ésta ha negado en el pasado.

Al mismo tiempo, el grupo ha podido diversificar sus alianzas, estableciendo contactos de suministro en lugares tan lejanos como China y Rusia, al tiempo que coopera con otros grupos armados en el Cuerno de África, en particular el Shebab somalí, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y el Estado Islámico en Somalia (IS Somalia). Aunque estos grupos tienen agendas ideológicas distintas y en ocasiones se han enfrentado, comparten la misma hostilidad hacia Estados Unidos e Israel, especifica el Middle East Institute.

Al llevar a cabo numerosos ataques esta semana en el sur de Arabia Saudita, hiriendo a más de 70 personas e incendiando instalaciones petroleras, incluida una base aérea saudita e instalaciones vinculadas a la compañía petrolera nacional, los hutíes desencadenaron una de las escaladas más graves en Yemen desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en febrero. Arabia Saudita prometió represalias y advirtió que serían necesarias “todas las medidas operativas necesarias” contra el grupo.