Muchas comunidades están cancelando sus tradicionales ceremonias de saludo.

A menos de 48 horas del nuevo año 2025, muchas comunidades han decidido no organizar las tradicionales ceremonias de saludo. Una decisión para denunciar la incertidumbre y las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno.





Los departamentos de Drôme, Eure-et-Loir, Tarn e incluso las ciudades de Cholet, Montpellier, Tarbes, pero también la región de Ile-de-France… Todos han decidido cancelar sus ceremonias de felicitación de Año Nuevo 2025. Una decisión que denunciar las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno.





“No podría comer pastelitos y champán cuando tengo dificultades para financiar la asistencia social o la integración infantil”explica a Franceinfo Jean-Marc Roze, presidente de extrema derecha del Consejo Departamental del Marne.





Una decisión que pretende sobre todo ser simbólica. De hecho, esta cancelación representa un ahorro de entre 10.000 y 15.000 euros para el departamento del Marne, sobre un presupuesto total de 600 millones de euros.









“Era un mensaje que quería enviar al Estado, una especie de grito de alarma para decirle que ya no podemos robarnos los bolsillos como lo están haciendo ahora, ya que el gasto social que tenemos es limitado”, le dice a Franceinfo.





Lo mismo ocurre con la ciudad de Cholet. La semana pasada, su alcalde Gilles Bourdouleix indicó en un comunicado de prensa dirigido al “Courrier de l’Ouest”: “En un contexto limitado para nuestras comunidades, he decidido cancelar los actos de saludo institucional, es decir, el saludo al personal, a las fuerzas activas y al consejo municipal. »





100.000 euros de ahorro





Mickaël Delafosse, alcalde de Montpellier, también señala a Franceinfo el contexto incierto, ya que la ley de finanzas para el próximo año no ha sido votada. Por ello decidió cancelar las ceremonias de votos y revisó sus prioridades:





“Si pides a las asociaciones que reduzcan sus subvenciones, que no será nuestro caso, espero, y al mismo tiempo haces una ceremonia de deseos, hay gente que no lo entiende muy bien. Gobernar es elegir. Entonces, para proteger lo esencial como los servicios públicos, la vida comunitaria, los deportes, la cultura, no hay que hacer que las cosas sean menos útiles. »









Tampoco hubo ceremonia de saludo para el alcalde de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard. Una elección que el alcalde explica en el “Journal du Pays Yonnais” por “restricciones presupuestarias actuales”. Esta cancelación permitirá ahorrar a la comunidad unos 100.000 euros, según Luc Bouard.





Para otras comunidades, la solución fue combinar dos ceremonias en una para ahorrar dinero, como en la región Centro-Val de Loira.