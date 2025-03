MP LFI Aly Diouara dice que fue «amenazado» por la policía durante un cheque en Bobigny

Por

28 de febrero de 2025



28 de febrero de 2025

El diputado LFI de Sena-Saint-Denis Aly Diouara cuestionó fuertemente la actitud de la policía durante un joven el miércoles 26 de febrero en Bobigny de la cual había presenciado, asegurándose de que él fuera él mismo » amenaza «mientras que las autoridades expresaron su » apoyo « Oficiales de Policía.









En un comunicado de prensa luego en mensajes en X, Aly Diouara aseguró que era testigo de«Control de facies» hacia dos jóvenes, seguido de«Una amenaza para tase al diputado que tuvo la desgracia de invocar respeto por los derechos» De estos jóvenes, en el momento de su excavación por dos agentes, en una ciudad de Bobigny.





El periódico «Le Parisien», después de ver imágenes filmadas en el acto, indica que vemos a Aly Diouara pidiéndole a un oficial de policía que guardara su pistola con un pulso eléctrico, antes de que eso replique: «¿Qué vas a hacer si te siento?» »»









«Una postura excesivamente ofensiva»





Según una fuente policial, los agentes que controlaban a los jóvenes «Para un consumo de drogas» Se aseguró que habían liberado su pistola de pulso eléctrico cuando un hombre intervino para pedir explicaciones, porque ellos «No sabía qué esperar» Cuando deslizó su mano en su bolsillo para sacar su tarjeta adjunta.









Aly Diouara ha cuestionado «Una postura excesivamente ofensiva» Policía, mientras estaba «En el ejercicio de su mandato parlamentario». El diputado recibió el apoyo de las personalidades LFI, como Jean-Luc Mélenchon que escribió en X: «¡Harto!» Exigimos respeto por todos nuestros funcionarios electos. »»









«Proporciono todo mi apoyo a los oficiales de policía que solo han cumplido su misión, en el marco de las leyes de la República»escribió el prefecto de la policía de París, Laurent Nuñez, en respuesta al mensaje sobre X de Aly Diouara. El prefecto de Seine-Saint-Denis, Julien Charles, también expresó su «Apoyo a los funcionarios interesados».









Un funcionario electo puesto bajo custodia policial





La vicepresidenta de La Courneuve, Betty Saint-Ubert, presente en el momento de los intercambios entre el diputado y la policía, fue arrestada por «desprecio» y puestos bajo custodia policial durante varias horas. La policía dijo que los había tratado a «Cowboys» y «Racistas»lo que ella disputó.









Para su abogado, mmi Ugo valls, el «Los comentarios que ella hizo no era legalmente constitutivo de una indignación y no justificaron la custodia policial». «La policía se sintió en problemas y decidió, para no perder la cara, desafiar a la primera esquina, el vicealcalde que estuvo presente para que el control no degenere»le dijo a AFP Mmi Valls.





Los dos jóvenes verificados se quedaron libres, por falta de ofensa, según la policía.