Minoristas, Enfermedad senil de Argelia francesa

Para el historiador Alain Ruscio, los observadores de la vida política francesa que creía discernir en el discurso de Brunoinleau con respecto a Argelia, una novedad se equivocó. El inquilino del lugar Beauvau se encuentra en la línea correcta de una tradición francesa siempre viva: el rechazo obstinado, contra el curso de la historia, de la independencia de un estado argelino en el sur del Mediterráneo.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Por ciento veinticuatro años, hasta la noche de 1jerga Noviembre de 1954 – Comienzo de la Guerra de Independencia – La mayoría de los franceses vivían en una dulce ilusión. De “Francia, pase lo que pase, no abandonará Argelia” (Charles de Gaulle, 18 de agosto de 1947) en “Los departamentos de Argelia (…) han sido franceses durante mucho tiempo y de manera irrevocable” (Pierre Mendès France, 12 de noviembre de 1954).





Solo aquí: el general, como lo llamó y siempre lo llamó sus Thuriféraires, era un estadista. Si intentaba reformar la situación colonial y romper la resistencia del pueblo argelino, tuvo que ir a la razón: la independencia era inevitable. La literatura abundante existe sobre la evolución de las concepciones argelinas del general de Gaulle después de su regreso al poder, en mayo de 1958. El propio Gaulle dio una indicación de un “hecho pequeño” que tenía grandes consecuencias. A finales de agosto de 1959, hizo un viaje a Argelia. Narrativo : “En un pueblo de Kabyle, que fui visitado y que, obviamente, se trató de ser una modelo, mi entrada a la casa común fue alabada por los vivatios, el municipio estaba confundido en los tributos, los hijos de la escuela fueron” La Marsellaise “. ¡Pero, cuando iba a irme, el secretario del ayuntamiento de Muslim, detenido, bent y abundante, a susurios:” My, no lo dejé, no lo dejé! Todos, aquí, quieren independencia “.» » Este episodio también olvidado precedido por dos semanas el discurso dijo de ” Autodeterminación ”del 16 de septiembre de 1959, girando de la política gaullista sobre el tema argelino.









Pero este discurso y los actos que llevaron a los acuerdos firmados en Evian reconociendo la independencia de Argelia, en marzo de 1962, también tuvieron un efecto importante en la vida política francesa, que todavía sentimos hoy. Una parte mayoritaria del movimiento gaullista, incluidos los “barones” (con la excepción de Michel Debré) siguió, acompañó y justificó esta evolución. Y disidentes del gaullismo (Jacques Soustelle) o hombres de la antigua derecha (Georges Bidault, colgó de Argelia como lo había sido para Indochina y Marruecos) ferozmente se opuso a ella. La extrema derecha, que había comenzado a levantar la cabeza durante la Guerra de Indochina, volvió a ocupar el suelo con más y más energía, lo que provocó violencia en ambos lados del Mediterráneo, con los crímenes de los OA.





Fue en este momento que el defecto que separaba a los gaullistas y “ultras”, un defecto que pronto se convirtió en un abismo. Raramente era más vilipendiado, insultado, odiado incluso que De Gaulle de sus antiguos partidarios.





Esta oposición se estableció en el gobierno del entonces. La oposición de Michel DeBré a los desarrollos generales se conocía en el curso de los eventos. Pero, fiel a De Gaulle, Debré se tragó su amargura (“Le Canard Enchaîné” se había visto del apodo “The Bitter Michel”) y aceptó a Evian, antes de dejar a Matignon.





Entonces, otra oposición estuvo de acuerdo, más secreta, más hipócrita, más peligrosa, porque vinculado a los elementos más activos de la Argelia francesa: la de Valéry Giscard d’Estaing. El hombre era joven, brillante y comenzó una carrera política. Un rumor sobre una ternura, por no decir más, de Giscard para los OA, se ejecutó desde principios de la década de 1960. Había un misterioso agente “12 a” – Lo que significaba: Primer informante del equipo N ° 12 del OAS-Metropolis-, sugerimos que podría ser un colaborador del joven ministro. Avanzó un nombre: Michel Poniatowski, su jefe de gabinete, casi su doble.





El asunto de Giscard





En enero de 1963, en el juicio de Jean Bastien-Thiry y su comando en Petit-Clamart, el abogado Jacques Isorni (que había defendido Pétain) evocó “La ferviente amistad que un ministro tenía para los OA” Y Bastien-Thiry dijo que “Dos ministros en la práctica y probablemente tres” tenía relaciones con la OAS. Avanzó un nombre: “Valéry Giscard d’Estaing”. El desorden, entre los barones del gaullismo, no cesó. El asunto de Giscard fue incluso el objeto en enero de 1963 de una reunión especial, lugar Beauvau. Georges Pompidou, quien se convirtió en primer ministro, tuvo que poner su autoridad en el equilibrio para pedirle a los ministros presentes que no agregue fe a las acusaciones contra el joven ministro de finanzas.









Michel Poniatowski conoció a Pierre Siles varias veces, el jefe de “Young Nation”. En el lado del ex-oas, el hombre clave fue Hubert Bassot, ex director del periódico “L’esprit público”, entró en el séquito de Giscard en 1968. La campaña de 1974 marcó la reintegración en la vida política presentable Políticos enrollados de Argelia y OAS francés, Alain Griotteray, Hubert Bassot, Pierre Sergent, quien, amnistía, asedio en la sede de Giscard, en la Torre Montparnasse. Georges Bidault, también amnistía, llamó a Vote Giscard, el “minuto” semanal haciendo campaña por este “nuevo hombre”, símbolo del fracaso de un gaullismo ejecutado.





Otro fiel de giscardismo desempeñó un papel en esta redistribución de los mapas: Jacques Dominati, quien durante la Guerra Argelina, obstinadamente, rechazó la evolución del general, lo que le valió la exclusión del Partido Gaullista. Luego estaba vinculado a Jean-Marie Le Pen dentro del corporador de la ley, incluso fue el padrino de su hija mayor, Marie-Caroline, y una recepción íntima en la villa en Montrotout hasta principios de la década de 1980. Dominati tenía como jefe de gabinete dos fervientes partidarios de Argelia francesa: Jean-Marie Le Chevallier y Gérard Longuet, quienes durante varios años serán las líneas de la Unión entre Giscardiens y Lepénistas.





En Toulon, la ceremonia de “memoria”





En 1977, Dominati fue nombrado por Raymond Barre, Secretario de Estado de Repatriases. Las personas bien informadas sabían cuál era el significado político de esta cita: Giscard había enviado una señal a las nostalgerias: “Es hora de salir de su gueto”. Tres años después, Dominati será el hombre con el que llegará el escándalo público. En junio de 1980, representó al gobierno en Toulon, con una ceremonia de “memoria” llamada: una defensa de la Argelia francesa. Fue erigido en el corazón de la ciudad un monumento, de unos dos metros de altura por seis metros de ancho, en el que aparecen las palabras “Argelia francesa. A todos aquellos, europeos y musulmanes, que, a menudo a costa de sus vidas, han pacificado, fertilizado y defendido su tierra. 1830-1962”.





Al pie de esta pared, un paracaidista mentiroso, cuyas ePaulettes están arrancadas y donde leemos la fórmula “Para una palabra dada” (Alusión a la promesa de mantener la Argelia francesa). Muchos han reconocido en este paracaidista Roger DeGueldre, creador de los Delta Commandos de los OA, condenados a muerte en 1962. Todos los representantes de la derecha regional, ese día, hicieron el viaje: François Léotard, Jean-Claude Gaudin, Jacques Doctor. Pero el poderoso símbolo es sobre todo la presencia masiva de ex miembros de los OA y la hija de Jean Bastien-Thiry. Al día siguiente, 18 de junio, fecha simbólica para los gaullistas Si hay uno, una sesión tormentosa tiene lugar en la Asamblea Nacional. Los diputados de RPR, muy reensamblados, conspiraron dominati. Pierre Messmer califica este episodio de “Escándalo” y “provocación”. Dominati, que intenta explicarse, es recibido por gritos de “¡Renuncia! ¡Renuncia!» »viniendo de bancos RPR





Una tradición francesa siempre viva





Los observadores de la vida política francesa que creían discernir en el discurso de Bruno Retailleau con respecto a Argelia, una novedad, fueron muy engañados. De hecho, el inquilino del lugar Beauvau está en línea con una tradición francesa desafortunadamente todavía viva: el rechazo obstinado, contra viento y marea, contra la misma evidencia, contra lo que se acuerda llamar el curso de la historia, de la independencia de un estado argelino al sur del Mediterráneo. Su lucha es ciertamente retaguardia y obviamente perdida, pero es un verdadero obstáculo para comprender, comprender y reconciliación entre Francia y Argelia.





El 9 de abril de 1955, François Mauriac, que no era extremista, a pesar de sus asumidos compromisos contra la brutalidad colonial, escrito en su famoso “Bloc de notas” :: “El desastre indochino no está digerido, este es el primer hecho. Hay un cadáver en algún lugar, que toda la vida política francesa es empuantie y que los asesinos buscan desaparecer sin haberlo alcanzado”. Reemplace “indochino” con “argelino” y tendremos una imagen del estado del debate francés a principios del siglo XX.





El cadáver de la guerra argelina siempre empuja la atmósfera.