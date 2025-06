Ministro François Rebsamen Rallies Bernard Cazeneuve

Tiempo de lectura: 2 min.

El miércoles 11 de junio, el Ministro de Planificación Regional, François Rebsamen, anunció que su microparti, la Federación Progressiva, se unió a la Convención, el Movimiento Bernard Cazeneuve. Frente a las “fuerzas populistas”, la alianza de estos socialdemócratas tiene la intención de sopesar durante las próximas elecciones presidenciales.





“Es esto que se unen.» » Esta pequeña oración se deslizó a un corredor por un invitado testifica la atmósfera en el distrito 7ᵉ de París este miércoles 11 de junio por la noche: una alegría sin exceso. En el Latín Maison de América, en una habitación modesta pero completa, el Ministro de Planificación Regional y Descentralización François Rebsamen formaliza su concentración a Bernard Cazeneuve. El ex partido en el Partido Socialista trae a la Convención, el movimiento fundado en febrero de 2023 por el ex primer ministro de François Hollande, las fuerzas de su microparte, la Federación Progresiva.









“Debemos reconstruir una casa común, dirigirse hacia los desafíos de nuestro tiempo, no hacia las disputas del pasado”declara François Rebsamen, decidido a construir una alternativa a una izquierda considerada “Radical” y “Fuerzas populistas”. A su lado, otras seis pequeñas estructuras ya se unieron a la convención defender la idea de un “Gobierno se fue”listo para pesar durante los próximos plazos electorales. De las elecciones municipales de 2026, espera que Michel Destot, presidente del club, reflexione sobre la izquierda. “Sabemos que la tarea será formidable en las grandes ciudades donde tendremos que enfrentar al diktat de LFI (Insumise France)pero también en el pequeño y los promedios donde el RN (Rally nacional) quiere configurar. »»





Para superar estos “Desafíos”Bernard Cazeneuve tiene solo una obsesión: “Claridad política. Porque no se puede reconstruir nada sin él.» » A los 62 años, no tiene la intención de reinventar la socialdemocracia, sino defender sus cimientos. El ex adjunto, alcalde, ministro y primer ministro es despedido de sus prioridades: “La República sin la mano temblorosa”, “Eficiencia económica, justicia social y la recuperación de cuentas públicas”allá “Necesito combatir el cambio climático”la defensa de “Paz”. Vaya a septiembre para descubrir medidas específicas para crear esto “Pequeño para enfrentar las crisis que enfrentamos”.





Raphaël Glucksmann “Bienvenue”





Al asumir una línea de retorno a los fundamentos de la socialdemocracia, el movimiento Bernard Cazeneuve tiene la intención de llegar a la mayor cantidad de personas posible. ¿Pero quién estará allí para comprenderlo? En abril, Raphaël Glucksmann había rechazado la oferta de fusionar el público de su lugar de movimiento con la convención. Sin resentimiento, dice Cazeneuve: “Será bienvenido” Si lo desea. El ministro Rebsamen también lanzó una apelación general a los demócratas públicos en lugares públicos, pero también del Partido Socialista, Comunistas, Ecologistas o Macronistas. “Trabajemos juntos”insistió. Sin embargo, una línea roja sigue siendo insuperable: no hay alianza con la rebelde de Francia.









Una elección supuesta, incluso si necesariamente reduce el campo de posibilidades hacia la izquierda. “La Convención reúne a varios miles de miembros, incluido un gran número de el Partido Socialista que se involucró en el Congreso de PS para la línea de cambio”recuerda a Bernard Cazeneuve. Por lo tanto, la re -selección de Olivier Faure como primer secretario podría dejar decepcionada a su paso. “Después de este Congreso, que se decidió por una línea que no es socialdemócrata, estoy encantado de que haya personas a la izquierda respetadas y comprometidas con valores comunes”explica Clément Beaune, Plan Senior y apoyo histórico de Emmanuel Macron, quien llegó a pasar un punto de vista.









¿Puede la convención esperar también seducir a la decepcionada macronie? “He sido miembro de Renaissance desde el primer día, y todavía estoy allí. Siempre he defendido la misma línea: mirar a la izquierda que a la derecha”lo asegura. Entre una izquierda fracturada y un centro en busca de una brújula, la convención intenta llegar. No sin ambición. Bernard Cazeneuve lo golpea: “Esta reunión no ha terminado, está en marcha”. Un eslogan portador de impulso, pero ya usado.