"Mi mirada se encuentra con la de Marine Le Pen en el hemiciclo ..." leemos el libro de Ciotti, entre inflamada en el RN y la degena de lr de LR

En su libro, el Niçois describe como “impulso histórico” su decisión de aliarse con el extremo derecho a las últimas elecciones legislativas. En un bucle en 288 páginas, establece principalmente sus cuentas con su antigua familia política, sujeto al “magisterio moral de la izquierda”.





“El correcto falla en cada elección. Fui el testigo privilegiado de esta historia”. Es con esta observación lúcida que Eric Ciotti comienza “No me arrepiento de nada”, un libro publicado este miércoles 4 de junio, que oscila entre la autobiografía insípida, el asentamiento amargado de cuentas con los republicanos (LR) y una declaración molesta de amor a sus nuevos amigos del Rally National (RN).









En un bucle en 288 páginas que tienen el efecto de una pastilla para dormir, el jefe del Microparti Union des Droites para la República (UDR) es cuarenta y cinco años de historia de las renunciaciones de su familia política, entre la negativa de la Unión y la sumisión a la “Magisterio moral de la izquierda”. Para guardar la compra del libro, aquí hay un resumen en cuatro puntos.





• ¿Un “impulso histórico”, en serio?





“Gane la unión de las líneas”. Este es el objetivo de Eric Ciotti cuando, el 11 de junio de 2024, anunció unirse al RN. “Tomé mis responsabilidades cuando la historia duda entre el camino del declive y el camino del comienzo”escribe. Orgulloso de esto “Ruptura del cordón de salud ridículo” entre el “Classic Right” Y el Partido Frontista, el diputado de los Alpes-Marítimos, está convencido de que ha lanzado un “Impulso histórico” y un “Movimiento popular formidable” Quién tiene “Colocó el derecho en las puertas de poder como nunca había sido”.





De hecho, el RN y su nuevo micro Allall reunieron a más de 10 millones de votantes durante las elecciones legislativas anticipadas en el verano de 2024. Eric Ciotti logró crear un grupo de 16 diputados en la Asamblea Nacional gracias a que reclama un pseudo “Independencia”. Pero este adorno de la historia omite recordar la partida en cuasi-cebo del jefe de LR, su video ridículo, las imágenes del líder encerrado en las instalaciones del partido de derecha y, sobre todo, el fracaso de su unión que tenía como objetivo gobernar. ¡En este último punto, esto es obviamente culpa de este maldito “Frente Republicano”!









• Una obsesión real para la izquierda y el sistema





Si Eric Ciotti ejecuta tanto el “frente republicano”, es porque tiene una verdadera detestación a la izquierda. Quién tiende a obsesión: la palabra “izquierda” está escrita 131 veces en su libro. Cada capítulo es una oportunidad para criticar la izquierda que es “Inmoral, incompetente y manipulador” Y quien tiene “Debilite a Francia y empobrece a nuestros compatriotas”. Drifts ilustradas según él por Sciences-Po Paris, donde estudiaron los niçois, que se ha convertido “El torno del wokismo más escapado”.





Sobre todo, la izquierda tiene un superportador: puede poner “En la marcha su rodillo de compresor politicomedia” Para ganar la causa. La denuncia de un sistema que continúa notablemente el “Mitterrandi trampa”escribe, la demonización de la extrema derecha para evitar la unión de las líneas. “Toda mi vida política, vi la izquierda dictar a la derecha lo que tenía que pensar y con quien tuvo que aliarse”enfurece a Eric Ciotti que castiga un “Drift antidemocrática”. Sin embargo, difícil decir que las ideas de la izquierda dominan en todas partes hoy, especialmente con la fuerza de ataque de los medios del sistema Bolloré, “Un brillante capitán de la industria”propietario de la editorial Fayard que publica el trabajo del diputado Alpes-Maritimes.





• Los marcos LR lo toman por su rango





Con respecto a su antigua familia política, denuncia el “Muchos barones del derecho e intelectual vasallos de la izquierda”. “Observé desde el interior de las traiciones, las fallas, los compromisos, los compromisos que han debilitado gradualmente mi campamento”dijo el que fue sucesivamente Balladurien, Sarkozyst y Fillonist. Resultado: el derecho tiene “Saborde”Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy tienen ” decepcionado “LR se ha convertido “Una fiesta moribunda, tan inmóvil como insuficiente”. Una observación que también olvida que el derecho ha tomado colores y activistas con la reciente elección de su nuevo presidente, Bruno Retailleau.









Esto es lo que justifica su elección de aliarse con el RN, rechazado por todos los ejecutivos del partido. Todos preferían, dijo, convertirse en “Una rama del macronismo moribundo, automóvil Balai de François Bayrou”. Todavía amargado, resuelve sus cuentas. Laurent Wauquiez? “Su viaje es un desperdicio, su presidencia LR fue un fracaso”. ¿Valérie Pécresse? “Ella desapareció en el limbo de su propio fracaso”. Xavier Bertrand? “No veo en él ni el más mínimo talento ni la más mínima competencia para ser candidato en las elecciones presidenciales”. Aurélien Pradié? “Un socialista perdido en Lr.» » Solo Bruno Retailleau escapa de las flechas, nunca debes insultar el futuro.





• Bardella y Le Pen, un “dúo único y sin precedentes”





Enojado contra sus antiguos camaradas de derecha, Eric Ciotti no carece de palabras de amor, por otro lado, por sus nuevos chefs … Uh, socios del RN. Marine Le Pen tiene miles de cualidades. Ella es una “Estrategista fondable”, ” calma “, OMS “Siempre respeta su palabra”. ¿Su condena judicial por malversación de fondos europeos? A “Vague Affair administrativo”. Jordan Bardella es “Un deudor formidable, un orador instintivo”a la juventud que no es “No es un límite, sino una fuerza”. Los dos frontistas son “Patriots sinceros, completamente republicanos”, y formar un “Duo único y sin precedentes en la vida política francesa”. Nada que ver con “freír” en la línea que se siente últimamente.





También nos enteramos de que Eric Ciotti ha pensado durante mucho tiempo en unirse a la fiesta de lejano. “En el invierno de 2023, los debates parlamentarios sobre la ley de asilo y de inmigración nos estaban acercando considerablemente”escribe. Es en el momento del movimiento del rechazo del texto que los intercambios intensifican: “Mi mirada se encuentra con la de Marine Le Pen en el hemiciclo. Una nueva relación se establece entre nosotros”. Amor a primera vista en la asamblea y ya especifica, “Debate la posibilidad de un acuerdo electoral …”. Lo que sucedería sucedió seis meses después. “Básicamente, no me había sentido tan bien de acuerdo conmigo mismo durante mucho tiempo”escribe. No es sorprendente para quien se describe a sí mismo como “Naturalmente mucho más bien que François Fillon”. Al cerrar el libro, solo nos hacemos una pregunta: ¿por qué Eric Ciotti no se unió al RN antes?