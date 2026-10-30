“Objetivo de remigración”: la conferencia y manifestación de extrema derecha prohibidas “tras el ataque racista en Trappes”

Las prefecturas de Altos del Sena y París prohibieron respectivamente una conferencia del colectivo radical de extrema derecha. “Objetivo de remigración” prevista para el sábado 31 de octubre en Plessis-Robinson, y su manifestación organizada al día siguiente en París. La jefatura de policía de París (PP) precisó que este jueves 29 de octubre se emitieron órdenes de prohibición. “a petición del Ministro del Interior, habida cuenta del riesgo de perturbaciones del orden público, en particular a raíz de el ataque trappes ».

Los organizadores de la manifestación. para la remigración » programado para el domingo 1 de noviembre, anunció en Instagram que lo mantendrá, “ mientras el tribunal administrativo no se haya pronunciado “. Si bien se emitieron órdenes de prohibición para las movilizaciones del fin de semana, la sesión de firma del activista identitario austriaco de extrema derecha Martin Sellner, el viernes 30 de octubre, parece mantenerse. Se celebrará en la librería Logos de París, que organiza periódicamente reuniones con figuras radicales y vende obras conspirativas de extrema derecha.

Estas prohibiciones se producen como en las últimas horas, los llamamientos a “movilización antifascista”provenientes de organizaciones y sindicatos de izquierda, se han multiplicado para bloquear “El camino hacia los fascistas y su veneno asesino”. “Durante tres días, la extrema derecha pretende hacer de París y Altos del Sena el teatro de su propaganda racista organizando actos sobre el tema de la “remigración””escriben, en un comunicado de prensa enviado el miércoles por la noche, una veintena de organizaciones, la mayoría locales, entre ellas Plessis Insoumis, NousToutes92 y Utopia56.

la palabra de “remigración” es utilizado por la extrema derecha radical para definir su política de expulsión masiva de personas de origen extranjero. Detrás de este término: “un proyecto político: la deportación masiva de personas racializadas”critican a los firmantes de este comunicado de prensa.

En este comunicado de prensa, las organizaciones convocan a reunirse a las 16.30 horas. Viernes 30 de octubre frente a la librería donde se realizará la sesión de firmas de Martin Sellner, quien ha venido a presentar una obra titulada “Remigración”. Las veinte organizaciones también habían advertido de una contramanifestación para oponerse a la manifestación prevista en París por el colectivo Objectif Remigration. También se reunieron el sábado por la mañana en Plessis-Robinson, donde se celebró una conferencia titulada: “Remigración – abramos el debate”organizado por el ex representante electo del Frente Nacional Jean-Yves Le Gallou, y su “Grupo de expertos en identidad” Polemia.

En su decreto, el prefecto de Hauts-de-Seine justifica esta prohibición en particular considerando que esta iniciativa se basa “sobre una ideología xenófoba y racista, basada en la convicción de que todos los inmigrantes son, en esencia, una amenaza para el futuro de los países europeos y no están destinados a quedarse en Europa”.

La Francia insumisa (LFI) ya había denunciado el miércoles la celebración de actos de este tipo, calificándolos de “neofascistas”. “Unos días después del ataque racista en Trappes que Le costó la vida a Pengo Bossio Wangiel gobierno permite que se organice un fin de semana neonazi entre París y Plessis-Robinson »escribió el grupo de diputados rebeldes en un comunicado de prensa.

Los Insoumis citan en particular la sesión de firma prevista para el viernes y la manifestación “previsto para el domingo por el colectivo Objectif Remigration, que reúne a los herederos de la Génération Identitaire y a los miembros neonazis de Comité 9 de mayo (C9M) ». “En el programa, todas las figuras destacadas de la extrema derecha europea más virulenta: Eric Zemmour, Alice Cordier, el AfD alemán, Vlaams Belang y el movimiento Restore Britain”citan los Insoumis sobre esta conferencia organizada por el ex representante electo del Frente Nacional, Jean-Yves le Gallou.

El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, tiene de su lado “expresa su preocupación por esta sucesión de iniciativas y la banalización de discursos que presentan la exclusión y expulsión de poblaciones enteras como un proyecto político” en un mensaje publicado en X. “La extrema derecha no debe tener un lugar en París para desarrollar su proyecto racista”añadió el concejal de la ciudad.

Emmanuel Grégoire había anunciado que se había puesto en contacto con el prefecto de policía para “pedirle que examine los riesgos asociados a estos tres acontecimientos y que tome todas las medidas necesarias, incluida su prohibición si se cumplen las condiciones legales”. También se apoderaron del concejal de París y senador del PCF, Ian Brossat, así como del senador comunista de Altos del Sena, Pierre Ouzoulias.