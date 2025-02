Resumen

¿No has seguido las noticias de este fin de semana del 8 y 9 de febrero? «Le Nouvel OBS» ha inventado una captura.





Movilización contra la extrema derecha en Alemania, un nuevo intercambio de prisioneros palestinos para tres rehenes israelíes en Gaza, París está preparando la cumbre sobre inteligencia artificial (IA) … Aquí está la información que debe recordarse a partir del sábado 8 y el domingo 9 de febrero .





• Francia se está preparando para dar la bienvenida a una cumbre mundial en AI en París





En la víspera de la Cumbre Mundial de la IA en París el lunes 10 de febrero y el martes 11 de febrero, Emmanuel Macron anunció en Francia 2 una inversión en Francia de «109 mil millones de euros en los próximos años», Para afirmar el lugar de Francia y Europa en el mapa mundial de inteligencia artificial. «Este es el equivalente para Francia de lo que Estados Unidos anunció con» Stargate «»dijo el jefe de estado.





«Antes de decir» regulamos «, debemos decir» Queremos ser «» «todavía argumentaba Emmanuel Macron. «¡Tienes que invertir!» »»explicó, antes de dirigirse a los jefes que amenazan con reubicarse: «¡Sé patriotas tú mismo!» »»





Y el presidente para concluir: “Desarrollaremos inteligencia artificial humanista. »»









A principios de este domingo, el Ministro de Trabajo, Astrid Panosyan-Bouvet, llamó a una galería publicada a la derecha derecha «Periódico del domingo»para desplegar inteligencia artificial (IA) más ampliamente en «Todas las empresas». AI «No está reservado para geeks, grandes empresas o nuevas empresas, pero se refiere a todas las empresas y todas las operaciones, ya sean cognitivas, manuales o relacionales »»escribe el ministro. «Sin un comienzo, la OCDE cree que Francia se beneficiaría de las ganancias de productividad más bajas entre los países del G7. »»





Según ella, es «Diálogo social que creará el marco de confianza necesario, desarrollará capacitación y pasará del uso individual a la adopción colectiva».









Con motivo de la cumbre, Medef pidió la creación de un fondo de inversión de 10 mil millones de euros en inversión y la capacitación de 300,000 personas cada año en Francia. Estas dos recomendaciones habían sido hechas por la Comisión AI en 2024, pero sin ser seguidas, critica a Medef.









Por su parte, los diputados de Francia rebelde llaman a una columna publicada en «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» para desinvitar a Elon Musk de la cumbre sobre inteligencia artificial. Para ellos, es absurdo que un individuo que «Ponte su fortuna al servicio de las ideas y sueños más reaccionarios de vasalizar a nuestro país» Puede ser bienvenido con honores.









• Ley del suelo: varias líneas en el gobierno





«No hay razón» Para endurecer las reglas de la ley del suelo en Francia: esta es la contribución del ministro de economía Eric Lombard al debate que ha estado agitando al gobierno durante varios días. Los ministros del interior Bruno Retailleau y el juez Gérald Darmanin llaman para endurecer las condiciones de este derecho, lo que permite a los niños nacidos en Francia a padres extranjeros para acceder automáticamente a la nacionalidad a los 18. Este último también estimado «Que el debate público debe abrirse a la ley del suelo en nuestro país»y que se necesita una reforma de la Constitución sobre el tema.





«Esto no me parece necesario (…) En términos de política pública, debe responder a los problemas que surgen y me parece que este no es un problema que surja»dijo Eric Lombard. También cuestionado sobre el tema, Élisabeth Borne habló en contra de esta medida, mientras apoyaba, por otro lado, el proyecto de ley recién adoptado con respecto a Mayotte, que tiene como objetivo alargar la duración de la presencia de ambos padres para que su hijo pueda ver la nacionalidad francesa . Viernes, el primer ministro François Bayrou abrió la puerta a un debate sobre el tema, diciendo deseando «Un debate público en profundidad y mucho más amplio que eso» seguro «¿Qué es francés».





• Condenado, Sarkozy retira un tiempo de la vida política y de los medios





«Decidí poner entre paréntesis en mis actividades públicas como ex presidente y renunciar a cualquier expresión de los medios»dijo el sábado en X Nicolas Sarkozy, 24 horas después de ser instalado un brazalete electrónico, el primero para un ex jefe de estado.









En el caso de escucha, el ex jefe del estado fue definitivamente sentenciado a un año de encarcelamiento firme instalado bajo pulsera electrónica, por corrupción e influencia del tráfico. Ahora puede salir de su casa solo entre las 8 a.m. y las 8 pm, hasta las 9:30 p.m. en los días de audiencia en el caso de los fondos libios en su campaña de 2007, por lo que fue advertido ante el Tribunal Penal desde París hasta el 10 de abril.





En su mensaje en X, el ex presidente de la República (2007-2012) indica que depositará «Antes de fin de mes» una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «Quién dirá si he sido la víctima, como creo, de una injusticia y atraerá todas las consecuencias». Sin embargo, esto no es suspenso de la oración pronunciada.





• Nuevo intercambio de prisioneros y rehenes como parte de la tregua en Gaza





El quinto intercambio como parte de un acuerdo de alto el fuego en Gaza fue agitado, los dos campamentos se acusaron mutuamente de malos tratos. A «Cruel espectáculo», Inmediatamente reaccionó a Israel después de una nueva puesta en escena cuando el lanzamiento de tres rehenes por Hamas el sábado. Caras y miradas demacradas físicamente muy probadas Después de 16 meses de cautiverio, los tres rehenes (o Levy, 34, Eli Sharabi, de 52 años, y el alemán israelí Ohad Ben Ami, de 56 años) fueron devueltos al flujo cruzado, quien los transfirió al ejército israelí. Ahora están en Israel.









«Así es como se ve un crimen contra la humanidaddijo el presidente israelí israelí Herzog. El mundo entero debe parecer (estos tres hombres) hambrientos de que la cara demacrada y el sufrimiento son explotadas para un espectáculo cínico y cruel de viles asesinos. »»





A cambio, el estado hebreo liberó a 183 prisioneros palestinos, de los cuales siete deben haber sido hospitalizados inmediatamente empujando al movimiento islamista de Hamas calificaron la detención de palestinos en las cárceles israelíes de «Pequeño asesinato de fuego».





Estas hospitalizaciones, incluida la de Jamal al-Tawil, un líder político de Hamas en Cisjordania, reflejan «Los asaltos y el maltrato sistemático de las autoridades penitenciarias israelíes contra nuestros prisioneros, con desprecio por su edad o los problemas de salud que enfrentan»escribe Hamas, denunciando un «Política (de) asesinato lentamente dentro de las prisiones».





• 200,000 personas se demuestran contra el extremo derecho en Alemania





Las nuevas manifestaciones masivas contra la extrema derecha tienen lugar el sábado en Alemania, incluida una gran movilización en Munich, en el sur del país, con 200,000 personas en la calle, según la policía de la capital bávara.





Dos semanas antes de las elecciones legislativas alemanas, los manifestantes, se reunieron bajo la consigna «La democracia lo necesita», advierte contra cualquier colaboración con la alternativa alemana al partido Alemania (AFD).





Los organizadores del evento «Munich es multicolor» quieren dar «Una señal fuerte a favor de la diversidad, la dignidad humana, la cohesión y la democracia» antes de las elecciones.









Para este día del sábado «Abuelas contra la extrema derecha»un movimiento creado en 2018 inspirado en una iniciativa similar en Austria, requería manifestaciones en varias ciudades de Alemania, incluido Hanover, en el norte del país, donde 24,000 personas, según la policía, protestaron. El domingo pasado, 160,000 personas, según la policía, se manifestaron en Berlín, en la capital alemana, por las mismas razones.