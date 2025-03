Macron describe a Putin como «imperialista revisionista» y responde a Trump sobre la lealtad de los aliados de la OTAN

Por

7 de marzo de 2025



actualizó el 7 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a su contraparte Vladimir Putin el jueves 6 de marzo de ser un «Imperialista revisionista» que él dijo «Una mala interpretación histórica» Al compararlo con Napoleón unas horas antes. También respondió a las nuevas dudas de Donald Trump en la OTAN.









“Napoleón lideró conquistas. El único poder imperial que veo hoy en Europa se llama Rusia «dijo. «Es un imperialista revisionista en la historia y la identidad de los pueblos»agregó antes de la prensa después de una cumbre europea en Bruselas.





Insistiendo en un «Mala interpretación histórica»Emmanuel Macron consideró que el presidente ruso había «No hay duda» verano «Pique porque hemos desenmascarado su juego». Por lo tanto, aseguró que si Moscú quería un alto el fuego en Ucrania como parte de sus conversaciones con los Estados Unidos de Donald Trump, no sería hacer «Paz sostenible» pero «Para reanudar mejor la guerra».





Comparaciones históricas de los rusos





Rusia denunció como un » amenaza « El discurso de Emmanuel Macron diciendo que estaba listo para las discusiones sobre la protección de Europa por el paraguas nuclear francés y acusándolo de querer que la guerra continúe.





El presidente ruso, Vladimir Putin, se arrepentió el jueves que él «Todavía hay personas que quieren regresar a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo terminó»en una espiga aparentemente dirigida a Emmanuel Macron.









El emperador Napoleón Bonaparte había invadido el imperio ruso en 1812, tomando a Moscú, pero su campaña terminó con un retiro desastroso y, en última instancia, una victoria rusa. El personaje de Napoleón y la campaña rusa, con Moscú en llamas, es muy significativo en la imaginación rusa y con frecuencia se invoca para fortalecer el patriotismo ruso.





El jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov comparó a Emmanuel Macron con Hitler y Napoleón, quienes querían » conquistar « Y «Fracaso» Rusia. «Aparentemente quiere lo mismo»dijo.





«Somos aliados leales y fieles»





El presidente francés también respondió a las dudas de Donald Trump sobre la OTAN. El presidente estadounidense había cuestionado tanto el compromiso de los Estados Unidos en la OTAN como la solidaridad de los países aliados dentro de la Alianza de Defensa Transatlántica, extrayendo una respuesta de Emmanuel Macron, quien preguntó » respeto «.





«Si no pagan, no voy a defenderlos»dijo el presidente estadounidense, que no está en su primera salida del género, a los periodistas de la Casa Blanca.









Países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte «Debería pagar más» Para su gasto militar, él golpeó. «Mi mayor problema con la OTAN (…) Es que si Estados Unidos tuviera un problema y que llamamos a Francia u otros países que no nombraría diciendo «Tenemos un problema», ¿crees que vendrían a ayudarnos, como se supone que deben hacer? No estoy seguro … « También lanzó el presidente republicano.









«Somos aliados leales y fieles»respondió Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa después de una extraordinaria cumbre en Bruselas. El presidente francés hizo hincapié en que Francia experimentó «Respeto y amistad» para los Estados Unidos y sus líderes y era en sí mismo «En el derecho a reclamar lo mismo» Estadounidenses.





Recordó notablemente la contribución del marqués de Lafayette a la independencia de los Estados Unidos. «Siempre hemos estado allí el uno para el otro»dijo Emmanuel Macron, también evocando el aterrizaje de las fuerzas estadounidenses en Normandía en 1944.