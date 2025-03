Después de las acusaciones de corrupción, el Parlamento Europeo suspende temporalmente su acceso a los representantes de Huawei

Por

El Parlamento Europeo anunció este viernes 14 de marzo privando temporalmente el acceso a sus edificios en Bruselas y Estrasburgo Todos los cabilderos y representantes del grupo chino Huawei, sospechoso de corrupciones dentro de la institución de la UE para defender sus intereses.





Este es un «Medida de precaución» con «Efecto inmediato»dijo un portavoz del Parlamento adjunto por AFP. El grupo chino actualmente tiene nueve representantes acreditados, de acuerdo con el Registro de Transparencia de la institución y, por lo tanto, autorizado a cumplir con los MEPS.





La decisión llega el día después de una ola de búsquedas y arrestos en una investigación de corrupción en manos de la justicia belga. La oficina fiscal federal belga informó el jueves 21 búsquedas realizadas en todo Bélgica y otras tres solicitadas en Portugal.









En la mira de los investigadores, aparecería cabilderos activos para Huawei y los asistentes parlamentarios sospechosos de haber transmitido las solicitudes de intervención de los MEP. Hubo varios arrestos el jueves, incluido uno en Francia de un sospechoso dirigido por una orden de arresto europea emitida por la justicia belga. Pero no se ha especificado ninguna identidad o el número preciso de personas arrestadas para ser entrevistadas en Bruselas.





Remuneración y «regalos desproporcionados»





Según la fiscalía, se ha practicado la corrupción » regularmente « Y «Muy discretamente» Desde 2021, «Bajo la apariencia de cabildeo comercial» y tomar diferentes formas, como la remuneración para posiciones políticas o «Regalos excesivos» Como la boca, los costos de viaje o las invitaciones regulares a los partidos de fútbol.





Los sellos del jueves se colocaron en las puertas de varias oficinas utilizadas por asistentes parlamentarios tanto en Bruselas como en Estrasburgo. Un ex cirujano sloveniano cuyo nombre circuló en la prensa como potencial sospechoso negó las acusaciones. Cuestionado por los medios de comunicación eslovenos, Franc Bagovic, ex representante elegido del PPE (derecha), admitió haber sido invitado por el grupo chino a conferencias y participó con él en un proyecto sobre Internet de alta velocidad, pero aseguró que no tenía un comportamiento ilegal para culparse a sí mismo.









En 2023, Bruselas describió al gigante de las telecomunicaciones chinas como presentando el mayor riesgo para los países de la UE entre todos los proveedores 5G, pidiendo a los Estados miembros que excluyan su equipo de sus redes móviles.





El año pasado, Alemania anunció su intención de prohibir a fines de 2026 a más tardar la presencia en sus redes 5G de componentes y tecnologías de los grupos chinos Huawei y ZTE. Berlín había destacado razones de » seguridad «.