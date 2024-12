Luigi Mangione: ¿justiciero progresista o confusionista?

Publicado el



20 de diciembre de 2024 a las 9:30 a.m.

El asesinato del jefe de una gran compañía de seguros médicos tuvo una gran respuesta popular en Estados Unidos. Pero el perfil del joven, que no es en absoluto un militante de izquierda radical o antisistema, debería alertarnos.

Este artículo tiene carta blanca, escrito por un autor ajeno a la revista y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.





Luigi Mangione es el presunto autor del asesinato de Brian Thompson, el jefe de UnitedHealthcare, la mayor compañía de seguros médicos de Estados Unidos. El crimen tuvo lugar en la calle de Manhattan el 4 de diciembre. Un vídeo de vigilancia grabó la escena: un hombre que vestía una sudadera con capucha disparó a la víctima tres veces por la espalda. Cuando la policía lo arrestó cinco días después, el sospechoso portaba un arma similar a la que causó el asesinato. Las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen son las de Mangione. Fue acusado de asesinato “como un acto terrorista”17 de diciembre.









A Mangione se le confiscó una nota manuscrita de 261 palabras. Dirigido a “policías”afirma que actuó solo y que “Estos parásitos merecen su destino”. Mangione estima que si bien el gasto en atención médica en Estados Unidos es el más alto del mundo, el país sólo ocupa el puesto 42.mi posición en términos de esperanza de vida. Luigi Mangione critica a UnitedHealthcare, una empresa tan rica como Apple, Google y Walmart, que “explota a los estadounidenses”. Si se trata de un manifiesto político, es conciso y de lo más crudo.





Un gran eco popular





Las palabras de Mangione, y a veces incluso sus acciones, resonaron fuertemente entre millones de estadounidenses privados de un seguro médico porque es demasiado caro. El seguro no garantiza el reembolso de todos los tratamientos, especialmente los más caros. Así, un accidente o una enfermedad pueden poner en peligro o arruinar la vida de una persona.





Las reacciones políticas han sido más cautelosas. Bernie Sanders, un senador independiente de izquierda radical, dijo que “En los últimos meses, la ira de la gente ha seguido creciendo contra las compañías de seguros de salud porque las privan de la atención que necesitan, mientras obtienen miles de millones de dólares en ganancias. » Elizabeth Warren, senadora demócrata de izquierda, dijo “Cuando se lleva a la gente al límite, no les queda más remedio que tomarse la justicia por su propia mano”. Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata radical de izquierda, dijo que el asesinato reveló una “gran erupción de resentimiento”. Los tres condenaron el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare.





Las redes sociales no tuvieron esta moderación. Muchos relatos aprobaron el asesinato en nombre de un “justicia popular”. El hashtag #FreeLuigi disfrutó de un éxito fenomenal en X en los días posteriores al asesinato. Se mostraron fotos de Mangione durante fiestas rave ante los aplausos de los bailarines. No se trata de un apoyo aislado de la ultraizquierda. Una parte del público apolítico reaccionó positivamente y algunos se comprometieron a pagar las costas legales.





Luigi Mangione es un joven de una rica familia italoamericana de Baltimore. Se educó en instituciones privadas y se licenció en informática por la Universidad de Pensilvania. El detenido apareció el 9 de diciembre esposado y gritó frente a los periodistas presentes: “¡Es injusto! »Y “¡Esto es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense!” » Mangione es un hombre guapo y de aspecto atlético. Uno podría preguntarse si un pobre asesino negro habría despertado la misma avalancha de simpatía y solidaridad popular.





La acción de Mangione pone de relieve un grave problema político y una profunda injusticia contra millones de estadounidenses. Pero, ¿ayudará este asesinato a promover la causa que dice defender, es decir, el acceso de todos a una atención sanitaria gratuita o asequible? Es poco probable. No habrá políticos destacados que vengan a defender este acto de justicia expedita. En un Estado de derecho, ninguna causa, ni siquiera fundamental, justifica tomarse la justicia por mano propia. Es más que un principio moral, se refiere a la preservación del orden público; una necesidad absoluta para poder convivir en una sociedad. Luigi Mangione será juzgado y condenado a una larga pena de prisión (a menos que sea declarado psicológicamente irresponsable). Las compañías de seguros reforzarán las medidas de seguridad para su personal y seguirán obteniendo beneficios gigantescos.





La violencia no suaviza un sistema político y legal, sino que lo endurece. La justicia expedita siempre ha sido enemiga de las políticas de clase que deben construirse pacientemente mediante luchas pacíficas en el lugar de trabajo y mediante representaciones políticas de todo tipo. Todas las grandes conquistas sociales del movimiento obrero se obtuvieron de esta manera, no como resultado de un asesinato aislado. Estados Unidos tiene una tradición de vigilantes populares, precisamente porque el país nunca ha construido un verdadero movimiento obrero.





Como Travis Bickle





El comportamiento extremo de Mangione recuerda al de Travis Bickle (el personaje principal de «Taxi Driver», interpretado por Robert de Niro, también de 26 años). Frustrado, aislado, lleno de resentimiento hacia la sociedad, Bickle decide hacer justicia con un revólver y limpiar la ciudad de Nueva York de “su suciedad y sus parásitos” de todo tipo. El diagnóstico de Bickle es correcto: Manhattan en la década de 1970 era realmente sucia y peligrosa. ¿Pero eso justifica su reacción de vaquero justiciero? Ciertamente no.





Es interesante observar el gran eclecticismo político de Page de Luigi Mangione. Su relato no es el de un radical de izquierda. La “derecha”, incluso la “facosfera”, están bien representadas: el podcaster y comediante Joe Rogan, apoyo de Donald Trump y Vladimir Putin; el empresario estadounidense-iraní Patrick Bet-David, partidario de Trump; el controvertido neurocientífico Andrew Huberman; Robert F Kennedy Jr, futuro ministro de Sanidad de la administración Trump y activista anti-vacunas, o el biólogo británico Richard Dawkins, activista ateo y considerado en la izquierda angloamericana como islamófobo. El periodista del «New York Times», Ezra Klein, es una de las pocas figuras de la izquierda liberal, y Alexandria Ocasio-Cortez es la única representante de la izquierda radical.





La lectura de los tuits proporciona algunas pistas adicionales: es un flujo que entrelaza matemáticas, nuevas tecnologías, espiritualidad, demografía y natalidad, etc. No se trata de izquierda y derecha o de progresismo y conservadurismo. Éste no es el relato de una joven izquierda radical o antisistema. Esta plataforma independiente es representativa de millones de cuentas corrientes. Estamos aquí en territorio confusionista; terreno donde historias políticas tomadas de izquierda y derecha se superponen y entremezclan, o que parten de una orilla (izquierda o derecha) para terminar en la orilla opuesta. Este confusionismo socava los puntos de referencia políticos tradicionales (izquierda versus derecha) y los esquemas de lectura clásicos, en particular el del liberalismo cultural, asociado con el pensamiento de izquierda. En una encuesta realizada en estados indecisos de Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre, los votantes mostraron un rechazo a la inmigración, pero apoyo al aborto; Dijeron que el sistema de justicia no era lo suficientemente represivo pero creían que los matrimonios entre personas del mismo sexo eran algo bueno.





Luigi Mangione pertenece plenamente a esta era confusionista, apartheid e ideológicamente incoherente. Su crimen tiene motivaciones políticas, pero no es el de un aprendiz del Che Guevara. Que este fuera el acto de un hombre joven, partidista, educado y de origen familiar adinerado debería plantearnos preguntas: las instituciones que encarnan nuestras democracias se encuentran hoy en un estado crítico.