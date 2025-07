Los otros 386 textos sujetos a firmas actualmente en línea en el sitio web de la Asamblea Nacional

Simplemente no tiene precedentes: la petición contra la ley de duplomb presentada en el sitio de la Asamblea Nacional superó los 1,4 millones de firmas este lunes 21 de julio. Desde el establecimiento de esta posibilidad de peticiones en el sitio de la Asamblea Nacional, en octubre de 2020.





Planeado por la reforma de la regulación de la Asamblea Nacional de 2019, la plataforma en línea de peticiones ciudadanas de la Asamblea tiene como objetivo hacer que el derecho de petición sea más accesible para los ciudadanos, que ha existido casi permanentemente desde la Revolución Francesa, y está definido por el Artículo 4 de la Ordenanza del 17 de noviembre de 1958 en relación con la funcionamiento de las asambleas parlamentarias.









La plataforma de peticiones de la Asamblea Nacional permite a los ciudadanos enviar peticiones a la Asamblea Nacional y firmar peticiones ya depositadas.





Las peticiones que han recolectado al menos 100,000 firmas se colocan en línea en el sitio de la Asamblea Nacional para obtener más visibilidad. Después de otorgar la petición a una comisión, los diputados de la comisión nombraron a un subdirector que luego propuso examinar el texto durante un debate como objeto de un informe parlamentario o clasificar la petición.







Las diferentes etapas de la carrera. Sitio de la Asamblea Nacional





Actualmente, las peticiones se pueden asignar a una de las ocho comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, dependiendo del tema que aborden.









Currently, it is the Commission for Constitutional Laws, Legislations and the General Administration of the Republic that has been allocated the most petitions (141 petitions) before those of social affairs (73) and those of economic affairs (43), which (strangely) the petition against the Duploomb law, launched by a student on July 10, two days after the adoption of the law which provides in particular the reintroduction on a derogatory and Acetamipride, pesticida de la familia neonicotinoide, prohibido en Francia pero autorizado en Europa.









Una vez que las 500,000 firmas han excedido, proporcionó que provienen de al menos 30 departamentos o comunidades en el extranjero, la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional puede decidir organizar un debate en sesión pública sobre el texto. Un ejemplo de “Democracia participativa que podría hacer que las líneas se muevan”según el constitucionalista Anne-Charlène Bezzina. Lo que el autor de la ley, el senador y agricultor de Haute-Loire Laurent Duplomb, en RMC este lunes: “Este sistema de petición, se hace para presionar al Consejo Constitucional y esperar que no valida la ley”. Conseguido por los diputados de la izquierda, el Consejo Constitucional debe gobernar sobre el texto antes del 10 de agosto.





El árbol esconde el bosque de (pequeñas) peticiones





Si se habla tanto de la petición del joven Eléonore Pattery, es porque no solo es el único alojado en el sitio de la Asamblea Nacional que ha superado los 500,000 firmantes (y, de hecho, el millón ahora) abriendo la puerta a un debate en la sesión pública.









Muy detrás de ella, dos peticiones (ahora clasificadas), exigiendo por el primero la disolución de las brigadas motorizadas de Brav-M y, para la segunda, el despido de Emmanuel Macron, según la Asamblea Nacional, alcanzó 263,887 y 65,573 firmas respectivamente. Las dos peticiones fueron clasificadas por la Comisión de Derecho. El Senado, que tiene su propia plataforma de petición, inaugurada antes de la de la Asamblea, había visto un texto contra “Abuses de caza” Firmado por 122,484 personas, antes de conducir a la creación de una misión de control sobre la seguridad de la caza.









De hecho, la gran mayoría de las peticiones en el sitio de la Asamblea Nacional han recolectado menos de 1,000 firmantes (348 peticiones, o el 90 % de las peticiones). Entre ellas, 13 peticiones incluso fueron firmadas por menos de 10 personas. Incluso los 10 textos principales que recibieron la mayoría de los seguidores no son impresionantes. Con la excepción de la petición contra la ley de duplomb, los otros nueve oscilan entre 7,500 y 61,000 firmas, lejos de las cifras a alcanzar. Hay una nueva solicitud de despido de Emmanuel Macron, una petición llevada por el portavoz de la Asociación 40 millones de automovilistas Pierre Chasseray contra los ZFE o una llamada para dejar de usar X para las comunicaciones gubernamentales oficiales.









Ecología, populismo y algunas buenas ideas





Uno de los 10 mejores representantes de todos los textos depositados. Por lo tanto, la ecología ocupa un buen lugar en las peticiones, lo que obviamente no parece en vista del pequeño número de peticiones asignadas a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planificación Regional (34 de 387). Pero de las 20 peticiones que actualmente recolectan la mayoría de las firmas, cuatro son la ecología.









Como ilustra la segunda petición más firmada, la personalidad de Emmanuel Macron solo reúne tres peticiones que reclaman su despido o su renuncia … menos constructiva y, sin duda, a veces coqueteando con el populismo, son indudablemente clasificados con un número significativo de peticiones relacionadas con una forma de “civil de la condición” de la ciudad “) para afirmar ser elegido ”, etc.).









También tenga en cuenta la gran cantidad de peticiones directamente vinculadas a las noticias (“para una contribución justa de las grandes empresas ultra ricas y grandes para financiar los servicios públicos”, “Reconocimiento inmediato del estado de Palestina”), muy a menudo para solicitar el retiro de una ley o un borrador del texto: “Contra la abolición de las vacaciones de Pascua el lunes y el 8 de mayo” o “no la abolición del 10 % para los jubilados y» … »…» … “…” … “…” …





También podemos notar algunas buenas ideas que merecen debate: “Deje de usar X (anteriormente Twitter) para las comunicaciones gubernamentales oficiales” o “confíe a los ciudadanos el patrocinio de candidatos para las elecciones presidenciales”. Y luego, debe decirse, algunas peticiones de la nada: “Para la sostenibilidad del póker asociativo en Francia” y la pequeña pepita “para una ley contra el uso del altavoz (del teléfono móvil, nota del editor) en lugares públicos”.