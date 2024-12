Los funcionarios reaccionan en las calles ante el desprecio y los clichés hacia el servicio público.

Informes En respuesta a las reformas “punitivas” del presupuesto de 2025, actualmente suspendidas, los funcionarios se manifestaron en toda Francia el jueves, un día después de la censura del gobierno. Más de 30.000 personas salieron a las calles de París para expresar su enfado por las “políticas despectivas”.

“Estamos enojados y abrumados. Pero ninguno de nosotros se rinde asegura Kevin Amzal, que recientemente se convirtió en maestro de escuela. Como él, 30.000 funcionarios se reunieron el jueves 5 de diciembre frente a Bercy, en París, para manifestarse contra las restricciones presupuestarias previstas por el gobierno de Michel Barnier, que dimitió tras la moción de censura votada el miércoles en la Asamblea Nacional. Reformas «desdeñoso» según los sindicatos públicos, casi todos los sectores de los cuales estaban presentes en las calles.

Más allá de los recortes de empleo y la introducción de tres días de espera –en comparación con uno actualmente–, es la “falta de consideración” hacia los funcionarios que se queda en la garganta. Como maestro de escuela, Kevin está acostumbrado a escuchar que “todavía está de vacaciones”. “Tuve que aprender a vivir con estos clichés. Pero si los políticos se involucran, ya no nos sentimos apoyados». él continúa.

Para Pauline Loiseau, policía de campaña, sus amigos tienen dificultades para comprender la organización de sus días libres. “ Son dos días libres, tres días trabajados. Entonces, sí, a veces tenemos semanas de 25 horas. Pero el siguiente tenemos 60″, explica con una risa nerviosa. Su amigo y colega Benjamin Delecaut añade: “Imagínese sentir tanta fatiga. No es lo mismo la paciencia, la de recibir a las personas, la de escucharlas. El descanso es fundamental en nuestra profesión. »

“Me encantaría verlos trabajar con nosotros”

Perteneciente a una profesión completamente diferente, Fofona Mokobé también se hace llamar » además «. El camillero no puede evitar reaccionar: “Me gustaría verlos trabajar con nosotros, para que puedan ver por lo que estamos pasando. » Según él, estas reformas eran completamente inapropiadas. “ Es un trabajo muy físico. Y si tengo la desgracia de parar, cuando vuelvo me piden que haga más y más». dijo, planteando como primera explicación la falta de recursos en el hospital público.

A su lado, Patricia Pouvin, cuidadora, se muestra indignada: “Después de Covid, ¿decir que somos vagos? No me parece. Lo teníamos todo igual. » Patricia recuerda que algunos días lo hace. “de 8 a 20 horas”. para tratar a los pacientes. “Las condiciones de trabajo no cambian, ni siquiera se deterioran” concluyó, antes de unirse a la procesión.

“¿Qué sociedad queremos? »

Para Anne Soler, profesora de español, este discurso de desprecio es antiguo. “Cuando pensamos que nuestro presidente separa “la gente que triunfa” de “los que no son nada””, lamenta, en referencia a un discurso de Emmanuel Macron en junio de 2017. Según ella, es urgente repensar las prioridades, “a saber: educar a nuestros hijos y cuidar a nuestros enfermos”.

En su colegio de Seine-Saint-Denis, se retiraron todos los ordenadores y no se renovaron los libros de texto. “El servicio público es lo que permite a la gente tener lo mínimo, explica el profesor. Entonces ¿qué sociedad queremos? ¿Una sociedad donde los humanos ya no tienen su lugar? »

Un sentimiento ampliamente compartido por todo el servicio público. Este jueves se manifestaron en Francia entre 130.000 y 200.000 personas, en todos los sectores.