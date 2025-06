Los eurodiputados y los senadores encuentran un compromiso en la ley de duplombo, con el delicado regreso de un pesticida

Por

El nuevo Obs con AFP Publicado en



30 de junio de 2025 a las 9:48 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.

Los siete diputados y siete senadores se reunieron a puerta cerrada en un comité conjunto conjunto en el Senado lograron identificar una versión de compromiso en este texto dirigido a “levantar las limitaciones al ejercicio de la profesión del agricultor” cuya medida apunta a la reintroducción de acetamipride, un pesticida prohibido en Francia desde 2018.





El Proyecto de Ley de Senadores Duplom y Menonville sobre la agricultura, denunciado por la izquierda porque autoriza la reintroducción de un pesticida prohibido, ha tomado una etapa importante este lunes 30 de junio con la conclusión de un acuerdo subdirector sobre todo el texto, lo que sugiere su adopción final.









Los siete diputados y siete senadores se reunieron en la cámara en el Comité Conjunto Conjunto (CMP) en el Senado lograron identificar una versión de compromiso en este texto dirigido a “Elevar limitaciones al ejercicio de la profesión del agricultor”.





Usados ​​por Laurent Dupumb (Les Républicains) y Franck Menonville (UDI, Centro), la iniciativa ahora está cerca de materializar: una votación final sobre esta escritura conjunta está programada para el miércoles en el Senado y luego el martes 8 de julio en la Asamblea Nacional.





El voto favorable de la habitación superior, que se inclina hacia la derecha, está en duda. La de los diputados, por otro lado, es más incierta, incluso si la adición de las voces de la manifestación nacional, los republicanos y una gran parte del bloque macronista central parecen atraer una mayoría clara para la adopción de este texto reclamado en particular por el FNSEA, la Unión Agrícola líder. El lunes, en cualquier caso, el CMP votó en gran medida en gran medida por el texto de compromiso, con 10 votos para – RN, LR, centristas y macronistas, y 4 oposiciones de los socialistas y rebeldes.





Acetamipride





Pero los oponentes de este proyecto de ley intentarán hasta el final de poner a sus colegas bajo presión en macronistas particulares, que han luchado por ocultar sus divisiones antes de las medidas más irritantes. Algunos también podrían oponerse durante la votación final, como el Presidente del Renacimiento de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Sandrine Le Feur, quien considera que el texto cruza “Varias líneas rojas”.









La disposición más sensible es, sin duda, la reintroducción, ciertamente en un despido y en condiciones estrictas, de acetamiprida, pesticida de la familia de neonicotinoides prohibidos en Francia desde 2018. Sus efectos en humanos son una fuente de preocupaciones, incluso si los riesgos siguen siendo inseguros, por falta de escala.





Autorizado en otra parte de Europa, los productores de remolachas o avellanas lo afirman notablemente, que creen que no tienen alternativas contra las plagas. Por el contrario, los apicultores advierten contra “Un asesino de abejas”.





El dispositivo se mantuvo bien en CMP el lunes, acompañado de algunos desarrollos, como un “Cláusula de revisión” Después de tres años de reintroducción, o la prohibición de la siembra, en áreas previamente tratadas, plantas que atraen a los polinizadores.





Otras medidas votadas en CMP, la recuperación de los umbrales de autorización ambiental para las granjas intensivas o la facilitación del almacenamiento de agua para el riego de cultivos. Por otro lado, un sistema senatorial que tenía como objetivo aumentar la influencia del gobierno en el trabajo de la Agencia de Salud ANSES sobre autorizaciones de pesticidas se eliminó en el marco de este compromiso parlamentario, según varios participantes.





Desacuerdos ministeriales





Los oponentes denuncian importantes disminuciones ambientales. Después de varias manifestaciones durante el fin de semana, varias docenas de activistas, funcionarios electos, campesinos y miembros de ONG se reunieron el lunes al mediodía cerca del Senado, a la llamada del colectivo Nourrir que está indignado en una ley “Al servicio de la agroindustry”.





Esta ley “Desorganizar nuestro modelo agrícola, ya en gran medida industrializado, para convertirlo en un modelo suicida”se alarmó con X Jean-Luc Mélenchon, el líder de la rebelde de Francia.









Por el contrario, el ex Ministro de Agricultura y Presidente del Grupo Les Democrats (Módem) Marc Fesneau elogió después del CMP “Una demostración del apoyo del Parlamento a los agricultores, sin escalada ni renuncia”satisfaciendo el acuerdo.





La Ministra de Agricultura, Annie Ginevard, también había suplicada por la adopción del texto, queriendo ser tranquilizador en acetamipride. “Su recuperación solo se puede hacer en condiciones muy estrictas para los sectores que hoy están en el callejón sin salida del tratamiento, pero que mañana, espero, encuentre una solución en biocontrol o en tratamiento alternativo”comentó durante un viaje a una granja orgánica de Yvelines.









Su colega de la transición ecológica Agnès Pannier-Runacher tiene una voz ligeramente disonante: “Para mí, esta no es una buena decisión (…) Me encuentro contraproducente para reautorizar esta molécula como si fuera inofensivo, lo cual no es el caso”dijo en Sud Radio el lunes, estresando el “Condiciones muy supervisadas” proporcionado por el texto.