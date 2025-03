Lolita Sene, la ex figura de las noches parisinas que se convirtió en enólogo

Retrato

Ex-figura del mundo de la noche parisina, Lolita Sene hoy produce vino natural en Occitania. En una novela impresionante, presenta la vida diaria de los vinos de hoy. Retrato.





Las pasas maduraron en las tierras secas de Occitania luego maceraron en tanques por racimos enteros que dan a luz a vinos ligeros y completamente naturales. Bienvenido al reino de Lolita Sene, ex figura de la noche parisina, ahora un vador a la cabeza de un área ubicada en el pueblo de Rochefort-du-Gard y escritor. The Young Woman acaba de publicar su tercer libro, «Only the Vines», publicado por Editions du Cherche-Midi. Una novela impresionante, en la que se enfrentan dos parejas de vinos, durante un año, pruebas y elementos. La oportunidad para que Lolita Sene cuente la realidad de una profesión a menudo fantaseada.





«Mi vino es como yo: enérgico, impaciente», Ella resume con una sonrisa. Un temperamento ardiente que lo llevó, en su vigésimo cumpleaños, a dejar a su sur nativo para establecerse en París. Después de una gira de preparación matemática y una pasantía de comunicación, Phunk, una agencia de promoción de la música electro, la reclutó rápidamente. Comienza la vida de una noche blanca, en el ritmo de los conciertos, frecuentados en el backstage, acristalamiento y noches «S …