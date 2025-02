Ley del suelo: «No hay razón» para endurecer las reglas, juzga al ministro de la economía

El ministro de la economía Eric Lombard estimó este domingo 9 de febrero que había «No hay razón» Para endurecer las reglas de la ley del suelo en Francia, cuando ciertos miembros del gobierno solicitan un debate en este sentido de la derecha.





«Me parece que el sistema legislativo actual es completamente satisfactorio, por lo que no veo ninguna razón» Para endurecer las reglas, dijo el domingo durante una entrevista con el Gran Jurado, un programa organizado por RTL/M6/Le Figaro/Senado público.





«Esto no me parece necesario (…) En términos de política pública, debe responder a los problemas que surgen y me parece que este no es un problema que surja»agregó Eric Lombard.









Varias líneas en el gobierno





Una nueva contribución en el debate que ha agitado al gobierno desde las declaraciones de ciertos ministros de la derecha, como el ministro del interior de Bruno Retailleau y su contraparte del juez Gérald Darmanin, que llama para endurecer las condiciones de este derecho, que permite Niños nacidos en Francia de padres extranjeros para acceder automáticamente a la nacionalidad a los 18 años. Este último habló por la derogación directa de la ley del suelo en Mayotte. El también estimó «Que el debate público debe abrirse a la ley del suelo en nuestro país»y que se necesita una reforma de la Constitución sobre el tema. «No podemos ser franceses por casualidad»se lanzó de nuevo.









Por el contrario, Elisabeth Borne habló en contra de esta medida, mientras apoyaba el proyecto de ley recién adoptado con respecto a Mayotte, cuyo objetivo es extender la duración de la presencia de ambos padres para que a su hijo se le otorgue la nacionalidad francesa. «Creo que necesitamos medidas fuertes para limitar la inmigración ilegal a Mayotte» Y «También puede ser una de las medidas para restringir las condiciones de acceso a la ley del suelo»explicó en RTL.









Viernes, el primer ministro François Bayrou abrió la puerta a un debate sobre el tema, diciendo todo lo que desea «Un debate público en profundidad y mucho más amplio que eso» seguro «¿Qué es francés».





«Apoyaría la posición común»





Visiones divergentes del gobierno … pero sin división, dice Eric Lombard. Viniendo de la izquierda y ex fiel de Michel Rocard, el Ministro se negó a renunciar en el equilibrio si se aprobaron medidas en la dirección de un endurecimiento del suelo del suelo a nivel nacional.





«No hay conflicto, hay historias personales y diversas expresiones políticas, y hay una línea de la cual François Bayrou es garante y en el que me reconozco»dijo, creyendo que había «Sin estaca, sin críticas» en sus palabras.





«Si el gobierno tomó esta decisión»sería después de un «Diálogo y, por lo tanto, apoyaría esta posición común»agregó.