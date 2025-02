Ley de Trump II: Regreso al siglo XIX

Publicado en



28 de enero de 2025 a las 6:00 p.m.

Al proponer la transferencia de dos millones de palestinos de la Franja de Gaza a otros países, Donald Trump muestra que quiere regresar en el momento en que la ley de la más fuerte era la norma. El nuevo presidente de los Estados Unidos es aún más peligroso ya que da el «LA» a todos aquellos que, en todo el mundo, comparten su visión.





Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin … busca el error. De hecho, no hay ninguno: el 47mi El presidente de los Estados Unidos se ha unido a la lista de líderes que desean derrocar el orden internacional. La única diferencia, y no es insignificante, es que Trump fue elegido democráticamente, a diferencia de los presidentes chinos y rusos. Pero, por méritos, por diferentes razones y objetivos, Trump quiere romper con el orden internacional heredado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Para Marco Rubio, el Secretario de Estado de su administración, esta orden no ha Solo se convierte en » obsoleto «pero él es «Ahora un arma utilizada contra nosotros». Y agregar: “Una vez más, estamos llamados a crear un mundo libre desde el caos. »»





Estados Unidos, China y Rusia, grandes potencias nucleares, están decididos a derribar un orden mundial del que se supone que son los garantes como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Los otros miembros permanentes, Francia y el Reino Unido, son muy solitarios para defender la idea del multilateralismo, y el de un mundo basado en la ley, y no en la fuerza.





Nadie debería sorprenderse con este diagnóstico de «Obsoles …