Legislativo en París: El Partido Les Républicains ha invertido a Michel Barnier como candidato (pero Rachida Dati no tiene la intención de dejarlo ir)

“No soy un candidato contra nadie, o más bien con todos”había declarado a su llegada a Michel Barnier, asegurando que era “Muy decidido, muy humilde”.





El alcalde de 7mi El Distrito de la Capital afirmó ante la Comisión Nacional de Inversión (CNI) de LR, antes de lo cual permaneció solo quince minutos, que sería un candidato, según dos fuentes de los partidos. Poco antes de esta reunión, le dijo al “parisino” que sería candidata para esta elección legislativa “Pase lo que pase”.









En esta entrevista, el alcalde de 7mi Arrondisement, quien se negó a expresarse frente a la prensa, no aceleró sus palabras contra su rival Michel Barnier, lo que obviamente no apreciaba que se haya lanzado hace dos semanas en esta legislativa parcial.





“Esta elección no puede usarse para las ambiciones presidenciales de Michel Barnier. Es una falta de respeto por todos, además de su paracaídas”ella deplora, reprochando a su competidor por haber sido “Empujados por aquellos que quieren evitar que me gane el París”. El CNI no tuvo en cuenta sus argumentos y ha invertido su rival por unanimidad por los votantes y una sola abstención.





Dati “el mejor ubicado” para las elecciones municipales en París





El presidente LR de la región Ile-de-France, Valérie Pécresse, dijo al final del CNI que ella “Lamentado” Estas dos aplicaciones y llamadas a un “Acuerdo ganador-ganador” Para que Rachida Dati pueda ser candidato en París y Michel Barnier en la legislativa parcial.





“El derecho a ganar necesita unión y más división. Barnier en la Asamblea y DATI en las elecciones municipales en París. Todavía tenemos unas pocas semanas para encontrar un acuerdo que evite malentendidos y una lucha estéril y fratricida”ella resumió en X.









El secretario general de LR, Othman Nasrou, también ha anunciado “La apertura de un proceso para las elecciones municipales” Abrir la puerta a Rachida Dati para participar. Rachida Dati es “El mejor puesto” Para las elecciones municipales en París el próximo año, este lunes, el CNI del partido se dijo el lunes, que aún no había hablado sobre su candidatura en la capital.





El CNI recuerda que “El objetivo principal es vencer a la izquierda que dañó la capital” Y “Considere que Rachida Dati es la mejor ubicada para encarnar la alternancia”. Ella “Reafirma su deseo de favorecer el diálogo y la unidad”.