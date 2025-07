Legislativa parcial: Rachida Dati también planea presentarse en París

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 16 de julio de 2025 a las 9:45 p.m.

Actualizado el 17 de julio de 2025 a las 2:57 p.m. Lectura: 2 min.







Menos de veinticuatro horas después del anuncio de la candidatura de Michel Barnier, el Ministro de Cultura Rachida Dati dijo este miércoles 16 de julio que también planeaba presentarse a la legislativa parcial de los 2mi La barandilla de París, fuentes de los republicanos (LR) dijeron a la AFP, confirmando información del “parisino”.





“Llamó a diferentes personalidades LR para contarles sobre su deseo de ir”dijo dos fuentes de los republicanos entrevistados sobre las intenciones del alcalde de 7mi El distrito de París se embarcará en la carrera contra su ex primer ministro, que, sin embargo, pertenece al mismo partido.





“Estaba muy molesta por la forma en que Michel Barnier anunció su candidatura, pero también por la reacción del partido que presentó al ex primer ministro el martes por la noche como nuestro próximo diputado”agregó una de las fuentes consultadas. Un argumento rechazado por un líder de LR que duda de que Rachida Dati se presente a esta legislativa parcial programada para septiembre, y cuyo subdirector saliente Jean Laussucq (grupo macronista juntos para la República) fue declarado ineligible el viernes por el Consejo Constitucional.





“Poner presión”





El diputado de París por haberse establecido “Gasto de campaña por medio de su cuenta bancaria personal” Y haber dejado que terceros se asienten “Directamente una parte importante de los gastos expuestos a su campaña electoral” de 2024.









“Ella quiere presionar a Michel Barnier para que renuncie a su candidatura”explica esta fuente que recuerda que ella ya había entregado “Una guerra atómica contra François Fillon” En 2012, cuando el primer ministro de Nicolas Sarkozy se presentó en esta misma circunscripción, que se extiende a lo largo de la orilla izquierda del Sena, desde los jardines de Luxemburgo hasta la Torre Eiffel. Sin embargo, él ganó.





El séquito de Rachida Dati ofrece una versión diferente y evoca un paracaídas del Savoyard Michel Barnier en París. Rachida dati “Está comprometido con su territorio durante mucho tiempo, siempre ha defendido el hecho de que los parisinos necesitan funcionarios electos, que París no es un territorio (…) en el que pudimos paracaídas »explicó esta fuente a AFP.





“La elección presidencial de 2027”





“Ella asumirá la responsabilidad en este parcial y solicitará ser entendido por la Comisión de Inauguración Republicana”que debe designar al candidato LR para esta legislativa parcial, agregó.





Según una de las fuentes consultadas, el candidato potencial en el ayuntamiento de París en marzo no habría apreciado el rumor que circulaba en LR en una solicitud para el jefe de la capital de Michel Barnier “En caso de que ella sea evitada”en alusión a su acusación en un caso de corrupción con Carlos Ghosn. “Lo que interesa a Michel Barnier es la elección presidencial de 2027, no el Ayuntamiento de París”replicó al líder del partido, rechazando la posibilidad de una candidatura del ex primer ministro en la Asamblea Nacional para posicionarse en la carrera por la sucesión de Anne Hidalgo.









Antes de su elección del año pasado, el diputado declaró que Jean Laussucq no era elegible era asistente de Rachida DATI en el ayuntamiento de 7mi ciudad. Había obtenido la inauguración del Renacimiento a expensas del diputado saliente Gilles Le Gendre, pero un “caminante” histórico.