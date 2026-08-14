Nuevo incendio en las Landas: más de 500 personas evacuadas y desplegado un helicóptero bombardero australiano

para ir más lejos

Las Landas vuelven a estar envueltas en llamas. Tras un primer incendio a mediados de julio en Biscarrosse, se produjo un nuevo incendio en el vecino departamento de Gironda, donde un megaincendio arrasó 42.000 hectáreas a finales de julio. Este nuevo incendio comenzó el jueves 13 de agosto en un bosque seco por repetidas olas de calor. Este viernes, el incendio ha quemado ya 1.100 hectáreas sin causar grandes daños materiales.

El viernes por la mañana, un humo aún muy espeso cubría con un velo opaco Luglon, una pequeña ciudad de 350 habitantes en el corazón del inmenso macizo de las Landas de Gascuña. El incendio, cuyo origen aún está por determinar, avanzó rápidamente el jueves por la noche gracias a los cambios de viento. Actualmente ha cubierto 900 hectáreas al oeste del pueblo, situado a 25 km al noroeste de Mont-de-Marsan, y 200 hectáreas debido a una “el fuego salta hacia el sureste” del municipio, según la prefectura.

“El fuego se frena”gracias al descenso de las temperaturas nocturnas y al aumento del aire húmedo, afirmó a la prensa el coronel Arnaud Fabre, jefe del Servicio departamental de bomberos y salvamento de las Landas (SDIS 40), que teme, sin embargo, nuevos focos de incendio con el regreso del calor durante el día, con una temperatura prevista de 36°C. EL “Las próximas quince horas serán decisivas”estima Gilles Clavreul, prefecto de las Landas, donde un incendio quemó 3.700 hectáreas a finales de julio en Biscarrosse. En el mismo inmenso macizo de las Landas de Gascuña, poblado principalmente por pinos marítimos desecados por las olas de calor favorecidas por el cambio climático, un megaincendio se había extendido al mismo tiempo por más de 42.000 hectáreas más al norte, en Gironda.

“Protegimos las casas. Todo retenido”asegura un bombero a un vecino preocupado, frente al ayuntamiento del pueblo donde se sirven comidas y bebidas a los voluntarios y bomberos.

Al mediodía se utilizó por primera vez un helicóptero bombardero acuático cedido por Australia, capaz de transportar casi el doble de agua que un Canadair. Este Chinook CH-47D de dos rotores, una variación del avión de transporte pesado utilizado masivamente por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, realizó su primera caída sobre importantes columnas de humo, constataron periodistas de la AFP en Luglon..

Es capaz de liberar 11.300 litros de agua de una sola vez, día y noche, y llena el depósito en un minuto y medio, mediante succión sobre un punto de agua, explica la prefectura. Le acompaña el viernes otro helicóptero australiano, el Bell 412, que tiene una carga de 1.800 litros y le guía hasta los objetivos, así como un helicóptero de seguridad civil.

El helicóptero australiano Chinook CH-47D desplegado en el bosque de Luglon el 14 de agosto de 2026. GAIZKA IROZ / AFP

El jueves, otros ocho aviones participaron en el dispositivo aéreo: 2 Dash, que pueden transportar hasta 10.000 litros de retardante, un producto químico lanzado para evitar la propagación de incendios emergentes, 4 Canadair con capacidad para transportar más de 6.000 litros de agua y 2 Air Tractor (unos 3.000 litros).

Además de las máquinas, para apagar el incendio participan unos 500 bomberos y 51 gendarmes, precisó la prefectura en un comunicado.

En total, 525 habitantes de la zona fueron evacuados a comunidades vecinas y, por el momento, ninguna casa ha sido destruida, aunque algunas se encuentran a sólo unas decenas de metros de la línea de fuego, indica la prefectura de las Landas. “La ciudad de Sabres ha abierto un lugar de encuentro en su ayuntamiento y en la zona de las Landas Verdes”se especifica en el comunicado de prensa de la prefectura.

René Wojcieszek, de 69 años, que temía perderlo todo durante la noche, volvió a sonreír. “Un comandante me dijo que el incendio pasó a pocos metros de la casa. Espero que el regreso de los aviones evite el peligro”dijo a la AFP.

Las autoridades piden“evitar la zona”situado en el corazón del macizo de las Landas de Gascuña, a caballo entre tres departamentos (Landas, Gironda y Lot-et-Garonne).

Dos carreteras departamentales (RD 327 y 14) fueron cortadas alrededor de Luglon.