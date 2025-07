¿Las nuevas tartas de ecología?

Hubo un tiempo, no tan distante, donde el partido Les Républicains (LR) afirmó ser rigor presupuestario, el uso adecuado del dinero público, la racionalidad económica. Este tiempo parece haber terminado. En una columna publicada el 2 de julio, titulada “reconstruir una flota nuclear y detener la financiación de las energías renovables: nuestro plan de energía”, LR opera tan brutal como preocupante: el de una reunión ideológica con la energía doxa de la extrema derecha.





Porque esto es lo que vivimos: la fusión de las obsesiones climatoscépticas y nuclearistas de la manifestación nacional con la línea oficial de un partido que alguna vez fue gaullista. Como el Partido Republicano Americano ha sido envuelto por la ola del Tea Party, el Partido Republicano francés está hoy a punto de disolverse en el populismo energético. Al intentos de correr detrás de los discursos simplistas y que provocan ansiedad, queda mucho del campamento de razón y responsabilidad.









Los ideólogos han cambiado los campamentos





En esta inversión, los ideólogos han cambiado los campamentos. Ya no son ambientalistas los que pueden ser acusados ​​de dogmatismo, sino los promotores de una nuclear que no puede existir hoy sin una triple infusión de dinero público. Lejos de las fantasías de un mercado libre y competitivo, es el estado, es decir que los franceses, que pagarán, tres veces en lugar de una, la electricidad del mañana.





La primera vez a través de la factura clásica de Kilowatt Hour (KWH). Una segunda vez a través del precio de la hora de megavatio nuclear proporcionado en los contratos de soporte (CFD) que está a 100 euros/MWh, muy por encima del precio objetivo deseado por los fabricantes para seguir siendo competitivos (alrededor de 50 a 60 euros/MWh) que será necesario compensar. Una tercera vez a través de la deuda pública, dado que las inversiones necesarias para la reactivación del sector nuclear, 100 mil millones de euros solo para los primeros seis EPR2, se financiarán mediante un préstamo de bonificación a una tasa del 3 % frente al 7 %, que es la tasa elegida clásicamente para EDF y un préstamo de tasa cero durante la fase de construcción.









En total, estas son varias decenas de miles de millones de euros para pagar que compensan el riesgo tecnológico y de incompleto que son muy altos para la nuclear. En otras palabras, este es un financiamiento que implica la movilización directa de la deuda pública, en total contradicción con los discursos de LR sobre la necesidad de “De -nam Francia”.





Precios más bajos que la energía nuclear





Ante esto, ¿qué culpamos a las energías renovables? Ser “Subvencionado” ? Debe recordarse que los precios de las turbulaciones solares y eólicas son mucho más bajos que los de nuclear: alrededor de 80 euros/MWh para eólicos terrestres o solar e incluso 45 euros/MWh para el viento en el mar.





Debe recordarse que las energías renovables en gran medida aclamadas en el mundo (representan más del 80 % de las inversiones) son las únicas que pueden desplegarse rápidamente, sin recurrir sistemáticas a la deuda pública y con un fuerte anclaje territorial, factor de empleos y resiliencia industrial. LR nos cuenta sobre una amenaza de apagón en relación con el despliegue de energías renovables, en referencia al reciente evento en España para el cual las energías renovables han sido expresamente eliminadas de su responsabilidad.









LR critica las energías renovables por participar en el esfuerzo de descarbonización europea a través de la exportación de electricidad renovable. Pero afortunadamente estos intercambios estuvieron presentes en 2022 cuando la mitad del parque eléctrico francés se detuvo y nos permitió pasar el invierno sin enfrentamientos.





Una apuesta peligrosa





No, el problema no es económico. Es político e ideológico. Los republicanos están equivocados. Fingiendo querer “Deja de financiación para las energías renovables”disparan una bala en el pie de la economía francesa, debilitan la transición de energía europea y sugieren que es posible un retorno a todo nuclear. Este rendimiento no solo es ilusorio, ningún nuevo reactor podrá ingresar al servicio antes de 2038, sino peligroso: apuesta todo en tecnología pesada y centralizada, vulnerable al cambio climático, sin resolver la cuestión de los desechos y que nos expone a los riesgos geopolíticos rusos.





Entonces, ¿quiénes son los ideólogos reales? Aquellos que solicitan una mezcla eléctrica diversificada, basada en la complementariedad entre sobriedad, eficiencia, renovable, flexibilidad y almacenamiento (Gracias a cual pronto se excederá el debate interminable sobre la intermitente)? ¿O aquellos que persisten en imponer un esquema tecnocrático del pasado, ruinoso y lento, blandiendo el estándar nuclear como un fetiche de identidad?









Los franceses que pagarán las opciones hechas hoy, tendrán razón al solicitar cuentas de aquellos que, en nombre de una supuesta lucidez, habrán organizado la gran mistificación energética del siglo XXI.