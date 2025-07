Cientos de vuelos cancelados, el gobierno molesto, las compañías también … el punto de la situación

El final del año escolar corre el riesgo de rima con Galley este viernes 4 de julio para aquellos que eligieron el avión: cientos de vuelos aún serán cancelados, en particular en los aeropuertos de París, el segundo día de una huelga de controladores aéreos.





Este viernes, el día de las principales salidas, la situación será aún más tensa que el día anterior en los aeropuertos de París, ya que el DGAC pidió a las compañías que redujeran sus programas de vuelo en un 40 %.





• 933 vuelos retirados el jueves en Francia





Cientos de miles de personas ya han sido afectadas el jueves en Francia y Europa por este movimiento social, desencadenado por dos sindicatos minoritarios que reclaman una mejora en sus condiciones de trabajo y personal más grande.





El DGAC estimó en 933 el número de vuelos eliminados el jueves a o cuando llega Francia, o alrededor del 10 % de los vuelos inicialmente planificados. A nivel local, estas tasas fueron mucho más altas: 50 % en el Aeropuerto Francés Niza, tercer y 25 % en Paris-Charles-de-Gaulle y Orly, donde pasan 350,000 personas por día en verano.









Los efectos del movimiento se sienten más allá de las fronteras nacionales, la principal Asociación Europea de Aerolíneas, Airlines for Europe (A4E), habiendo estimado que en Europa, los vuelos de 1.500 vuelos se cancelarían el jueves y este viernes, “Afectando a casi 300,000 pasajeros” En el antiguo continente.





Durante todo el jueves, los vuelos mantenidos han acusado demoras significativas, especialmente en Niza y Marsella. A4e cuantificado en “Casi 500,000 minutos” Retrasos acumulados en Europa el jueves, en casi 33,000 viajes comerciales, muchos aviones que usan el espacio aéreo francés sin necesariamente aterrizar en el país.





• Las empresas denuncian “huelgas recreativas”





“Esta huelga es intolerable. El control de la Fuerza Aérea francesa ya es responsable de los retrasos entre los peores de Europa, y ahora las acciones de una minoría de tragaluces franceses interrumpirán los proyectos de vacaciones para miles de personas en Francia y Europa”castigó al Director General de A4E, Ourania Georgoutsakou.









La primera aerolínea europea, Ryanair, anunció el jueves que tuvo que cancelar 400 vuelos, afectando a 70,000 pasajeros. Su jefe Michael O’Leary, familiarizado con los golpes, denunció una situación causada “Por un pequeño número de controladores aéreos franceses que participan en huelgas recreativas” E instó al presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a reformar el control del tráfico aéreo en Europa, donde, en su defecto, renunciar.





Air France confirmó que era “Registre para adaptar su programa de vuelo”sin especificar el número de cancelaciones, pero subrayó que su red de larga distancia no había sido afectada el jueves.





• Gobierno en apoyo de las empresas





El primer ministro François Bayrou juzgó esta huelga “Chocante”. “Como cualquier ataque de un grupo social, que es esencial para el funcionamiento de la nación, que se reduce en número y que toma a los rehenes franceses”dijo el jueves por la noche en BFM-TV. Antes de continuar: “Es tomar el rehén francés para elegir el día en que todos se van de vacaciones para ir al control de tráfico aéreo”.









La huelga se pierde “Millones de euros” A las aerolíneas, el Ministro de Transporte Philippe Tabarot advirtió el jueves, repitiendo que no quieren ceder a las solicitudes “Inaceptable” sindicatos. “Inaceptable, el impacto económico de esta huelga en las aerolíneas, comenzando con nuestra compañía nacional de Air France, cuyas pérdidas probablemente cuantificarán en millones de euros, un cargo que pesará, al final, sobre el contribuyente francés “, Había asegurado en X, el 2 de julio. También dijo “Resolvió aferrarse a este movimiento inaceptable”.





• 272 huelguistas en los mil controladores





El segundo sindicato de Steelles of the Heaven, Unsa-ICNA (17 % de los votos en las últimas elecciones profesionales) lanzó este movimiento para reclamar mejores condiciones de trabajo y un mayor personal. Se le unió la tercera fuerza sindical de la profesión, el USAC-CGT (16 %). Según la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la tasa de huelga fue del 26.2 % del jueves, 272 controladores que participaron en el Mouvement on a mil empleados de servicios.









Se está realizando una reforma disputada para establecer una puntuación de los controladores al tomar el cargo, luego de un “Incidente grave” En el aeropuerto de Burdeos a fines de 2022, cuando dos aviones casi habían chocado. Una investigación había causado responsabilidad por una organización defectuosa del trabajo de los agudizadores, aparte del marco legal y sin cumplir con la tabla de servicio.





Entre las quejas de la Unsa-Icna: “Un poco efectivo mantenido y responsable de retrasar una buena parte del verano”herramientas obsoletas y “Manejo tóxico, incompatible con los imperativos de serenidad y seguridad requeridos”. El primer sindicato de Steers of the Heaven, el SNCTA (60 % de los votos), no pidió la huelga.