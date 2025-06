“La sociedad capitalista nos ha vendido una vida fácil, pero la está transformando en el infierno”

Entrevista

En “terricidio”, el activista Mapuche Moira Millán reprocha a los occidentales por ser cómplices de un sistema que destruye los cuerpos y las tierras nativas, y toda la vida. Reunirse con un indomable.





Al igual que miles de niños nativos, arrancados de su tierra, Moira Millán creció en los suburbios privados de una gran ciudad de Argentina, Bahía Blanca, ignorante de sus orígenes mapuche. “Cada vez que lo pienso, me río: ¿cómo fue posible al mirar mis características de cobre, esculpidas por un tiempo milenario, no me di cuenta de esta verdad?” El negationismo del estado impone su mirada incluso cuando nos enfrentamos al espejo “, Ella dice en “terricidio” que las ediciones de mujeres acaban de traducir.





Este texto fue escrito en paralelo con sus marchas, manifestaciones y otras luchas diarias por los derechos y tierras de los pueblos nativos, en todas partes, perseguidos, perseguidos por los estados y multimillonarios que, a veces bajo el pretexto de la ecología, monopoliza sus territorios. Mapuches es un pueblo de Patagonia, Ahora se extiende a lo largo de la Argentina y el Chile progresivo de Javier Milei.





Moira Millán se estaba preparando para convertirse en misionero …