La responsabilidad política es un requisito de ejemplaridad, ¡no un pase correcto!

4 de abril de 2025 a las 3:15 p.m.

De manera judicial, la clase política requiere firmeza para los débiles, pero cuando se trata de contabilidad, todo cambia: victimizamos, politizamos y mentimos.





La misma noche del pronunciamiento de su condena, Marine Le Pen denunció, en un gran canal de televisión nacional, un «Decisión política»mientras justifica su apresurada partida de la sala del tribunal antes de conocer los detalles de su oración al tener «Entendió perfectamente lo que explicó el presidente, a saber, que estaba tomando una decisión política». En una carta a los simpatizantes del partido, Jordan Bardella fue tan lejos como para decir que«Hoy, no es solo Marine Le Pen quien es condenado injustamente, es la democracia francesa la que se ejecuta». Una inversión cínica. No son los jueces los que ejecutan la democracia, sino que son los graves. Por su exceso, estas palabras están destinadas a debilitar los principios que dicen proteger. La justicia está abiertamente dirigida, al mismo tiempo que la devuelven. El discurso es brutalizado, como una brutalización del mundo. Ponemos apoyo popular o la complacencia de una gran mayoría de los medios de comunicación para transformar una convicción pesada y extremadamente motivada, por actos de malversación de fondos públicos en un simple objeto de debate político.









En todas partes, en todo el mundo, tales discursos florecen entre los populistas. En Brasil, Jair Bolsonaro, quien debe ser juzgado por intento de golpe, no duda en denunciar «La mayor persecución político-judicial en la historia de Brasil». Cuestionado por fraude financiero, Trump denunció, en enero de 2024, un «Interferencia electoral» eso sería «Orchestrée» por «The Crook Joe Biden». Los jueces italianos también son atacados con el argumento de que acudirían en ayuda de los migrantes. Cuando los jueces defienden la universalidad de los derechos, la probidad y la integridad, se convierten en los adversarios de aquellos que están obsesionados, sea cual sea el precio, para sobrevivir políticamente y magullando el estado de derecho.





Eriger el juez como oponente





Por supuesto, esto no significa que la justicia esté libre de ninguna crítica, no significa que siempre sea independiente. Pero eso no puede confundirse con un proceso cuidadoso de caracterización de delitos penales, más que con la posibilidad de pronunciar oraciones que presten con precisión la ley. No es una cuestión de cuestionar la presunción de inocencia a partir de la cual los beneficios de marina le pluma, pero de encontrar que las críticas sobre la sentencia de inelegibilidad instrumentalizada en la confrontación política en realidad equivalen a cuestionar las disposiciones legislativas votadas por las mismas personas que se quejan. Esta confusión oportunista también fue confirmada por el anuncio del deseo de apoderarse del Consejo Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando es técnicamente imposible en esta etapa.





La náusea nos llega cuando aquellos que desean desentrañar el estado de derecho y, en particular, si es necesario, retirarse mañana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo llaman a su rescate para tratar de protegerse, en vano, de sus turbulentas.









Una gran parte de la clase política francesa, para erigir su irresponsabilidad criminal en Tótem, ha aprobado un nivel adicional para erigir al juez como oponente, al politizarlo, busca descalificarlo para organizar su impunidad. Elige mover el debate sustantivo al de la sanción e intenta convencer que, incluso condenando el daño más grave a la probidad, la justicia está necesariamente involucrada en un proceso democrático, mientras que actúa en el lugar esencial para la protección de nuestra democracia. No es la igualdad ante la ley que se busca, es la institucionalización de la desigualdad ante la ley. Es la inmunidad la que dependería de las intenciones de votación. Si bien se espera que la responsabilidad pública conduzca a un requisito de ejemplaridad, lleva a un requisito de un pase correcto.





Abramos bien los ojos. La clase política francesa no entendía nada. Continúa buscando un solo privilegio, el de irresponsabilidad, cualquiera que sea el costo político y moral, al tiempo que ignora el hacinamiento de la prisión y las ejecuciones provisionales todos los días para los ciudadanos comunes. Firmeza para los débiles. Lo alentamos, lo aplaudimos en un discurso demagógico náuseas. Cuando se trata de contabilidad, nos victimizamos, politizamos y mentimos.





Comienzo colectivo





Estamos pasando por un tiempo decisivo pidiendo un comienzo colectivo. No reaccionar es aceptar lo que se avecina, a saber, una desestabilización duradera de nuestras instituciones para embarcarse en un discurso conspirador. También está aceptando que las convicciones por proporcionar probidad respondan al tratamiento diferenciado, como si perjudicaran menos el orden público, mientras que más permanentemente dañan la confianza de los ciudadanos, hoy, tan magullados, hacia las instituciones.









Si los jueces pueden y deben ser valientes, no resistirán este movimiento corrosivo para siempre. La justicia anti -corrupción ha experimentado un progreso espectacular en el espacio de varias décadas. Lo que ya no es compatible hoy es que las decisiones que se toman comienzan a ser, en esta área, en el apogeo de la gravedad de los hechos. No sabemos si los corruptores fingen sorprenderse o están sorprendidos. Ambos son peores. No siempre nos preparamos para ello. Nos acercamos a un momento crucial y decisivo, que se reduce en la elección entre la igualdad ante la ley, la restauración de la confianza en nuestras instituciones o la institucionalización de la impunidad.





BIOS Express





William Bourdon Y Vincent Brengarth son abogados en el bar de París, socios del gabinete Bourdon & Associés.