La nueva cruzada contra el aborto en Italia

En Italia de Giorgia meloni, la cruzada anti-IVG está ganando terreno, entre leyes simbólicas, presiones ideológicas y obstáculos en los hospitales.





Es un cuadrado de tierra y grava golpeado por los vientos. Además de una fila de pequeños entierros decorados con flores, juguetes suaves, tapones de arco iris y dibujos para niños, el “Cementerio de los ángeles” De Vantiniano está vacío. Hace cuatro años, fue afeitado. Dos mil quinientas tumbas de “bebés no nacidos”, como se llaman niños muertos y el feto murieron durante el embarazo, fueron destruidas en bulldozer a pedido del municipio de Brescia, un pequeño pueblo en lombardía. Oficialmente para “Haz espacio”. Volvamos. El 1jerga Noviembre de 2021, Día de Todos los Santos, Giovanna fue al cementerio para meditar en la tumba de su hija Giorgia, que perdió en los siete meses de embarazo. Pero puede buscar, no queda nada, aparte de un lote vacante donde los huesos pequeños yacen aquí y allá. En el cementerio, los guardias le dan el plato de aluminio que decoraba el entierro de su hija. Y entonces eso es todo. ¿El cuadrado, el pequeño ataúd blanco de madera? “No pudieron decirme qué habían hecho con él”. El cuerpo del bebé? “” Residuos orgánicos “, Le respondemos. Que era necesario tirar. »» Giovanna nunca se recuperó. Es una de las once familias haber presentado una queja, ante la constitución de un partido civil. El 30 de mayo de 2025, la Oficina del Fiscal de Brescia solicitó dos años en prisión por violación e indignación de entierros contra dos funcionarios del Ayuntamiento. Veredicto en septiembre.





En 2020, otra historia del cementerio causó un escándalo en Roma. Esta vez, miles de mujeres habían descubierto la existencia de entierros de su feto abortado, enterradas sin su conocimiento por asociaciones católicas, con los nombres de las madres registradas en él. Escándalo nacional y 176,000 euros en multas impuestas a la ciudad de Roma. Por un lado, los fetos abortados que son inhumores, por el otro, los bebés deseados que cultivamos. Abogado Francesco …