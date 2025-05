La investigación de jueces investiga préstamos otorgados por las personas a la manifestación nacional

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



14 de mayo de 2025 a las 9:34 p.m. actualizó el



15 de mayo de 2025 a las 10:31 am

Tiempo de lectura: 1 min.







Los jueces investigadores han estado investigando desde julio sobre préstamos otorgados por individuos a la parte del Rally Nacional (RN), dijo la Oficina del Fiscal de París el miércoles 14, solicitada por AFP.





La información judicial fue abrida por el enjuiciamiento de la jurisdicción interregional especializada (JIRS) de París el 3 de julio de 2024, después de haber recibido, en 2023, un informe de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política (CNCCFP).





En la apertura, las investigaciones se centraron en sospechas de fraude comprometidas con el daño de una persona pública, falso y uso de falsos, según el fiscal. La investigación se extendió durante el mes de julio de 2024. La información judicial también se abre para un préstamo habitual de una persona natural a un partido político y una aceptación por parte de un partido de estos préstamos.









Pero también para el pago de una donación anual mayor de 7.500 euros por una persona natural a un partido político y aceptación por un partido político de estos obsequios. “Los diversos informes recibidos posteriormente fueron enviados a los jueces investigadores. Por lo tanto, las investigaciones ahora continúan bajo su dirección”dijo la fiscalía.





Préstamos de 23 individuos reportados





Los préstamos a los partidos políticos son objeto de una supervisión estricta. Los que emanan de individuos no pueden ser “Realizado de manera habitual”recuerda la Asamblea Nacional en su sitio. Además, “Estos préstamos, que están sujetos a techos, no pueden exceder un período de cinco años; no pueden constituir regalos disfrazados”.









“Desafíos” revelados a principios de mayo el contenido del CNCCFP, fechado en 2024. Según la revista, el CNCCFP informó préstamos de 23 personas, que se habrían hecho de manera habitual a la RN, por una cantidad total mayor de 2.3 millones de euros, entre 2020 y 2023.





Según las observaciones de los auditores legales del CNCCFP, en el año financiero 2023, el RN también es lento para reembolsar estos préstamos. “El reembolso de los préstamos tomados por la parte con personas naturales está sujeto a seguimiento particularmente atento por parte de la Comisión durante varios años”subrayó el CNCCFP en estas observaciones.