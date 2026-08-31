Guerra en Oriente Medio: se ampliará la ayuda al combustible... pero ¿por cuánto tiempo?

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 31 de agosto de 2026 a las 15:58 horas, actualizado el 31 de agosto de 2026 a las 5:35 p.m. Lectura: 1 min.

Se supone que finalizará este lunes 31 de agosto y el gobierno está ampliando la ayuda al combustible. De hecho, el gobierno desea “buscar ayuda” para los sectores más expuestos al aumento de los precios de los combustibles, aseguró este lunes la ministra delegada de Energía, Maud Bregeon, destacando que los portales de solicitud de esta ayuda permanecen abiertos. El 30 de agosto, el Primer Ministro Sébastien Lecornu ya se había manifestado a favor de ampliar esta ayuda.

el gobierno quiere “continuar la ayuda sectorial, en particular a las empresas que se encuentran en mayores dificultades”declaró Maud Bregeon, también portavoz del Gobierno, en una entrevista con BFMTV/RMC. “No vamos a dejar ir a nadie. (…) Esta ayuda no se suspenderá”dijo, mientras que esta ayuda finaliza este lunes.

“Tendremos la oportunidad de detallar en los próximos días el alcance y la duración de esta prórroga. Aún quedan algunas discusiones, algunas reuniones por mantener con los sectores”detalló el ministro.

“Las empresas con más dificultades (…) Por supuesto, en las próximas semanas seguiremos presentando solicitudes. No vamos a cerrar las puertas, no vamos a cerrar las taquillas”precisó quien dio su apoyo a Edouard Philippe para las elecciones presidenciales.

El presidente de la filial de estaciones de servicio de la red Mobilians, Francis Pousse, subrayó por su parte, este lunes en RMC, que desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, “las estaciones de servicio de (su) red, que no son TotalEnergies, tienen caídas de volumen del -20% al -40%”según encuestas realizadas entre los afiliados. La mitad de las estaciones de servicio pertenecientes a la red Mobilians están bajo la bandera de TotalEnergies, precisó. El precio de la gasolina tiene un tope de 1,99 euros por litro de gasolina y 2,25 euros por litro de diésel.

El director general de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, indicó el sábado que estos precios permanecerían limitados “Mientras dure el conflicto” en Oriente Medio, pero amenazó con poner fin a este mecanismo en caso de que algunos países europeos exijan un impuesto sobre los superbeneficios de los grupos energéticos.

La renovada tensión en Oriente Medio “No es una buena noticia en un momento en el que los combustibles ya son demasiado caros”observó Francis Pousse, aunque señaló que “Por el momento, el aumento (del precio del barril de petróleo, nota del editor) se mide ». “Pero habrá que ver durante el día cuál será la actitud de los inversores, ya que son los inversores los que empujan el producto hacia arriba o hacia abajo.añadió. Existe una forma de especulación, como ocurre con todas las materias primas. (…) Entonces, si tuviéramos un precio mundial regulado, ciertamente no estaríamos en esta situación”.dijo.