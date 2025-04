La ejecución provisional no contravenga el juicio justo, ni el derecho a apelar, o la presunción de inocencia

Publicado en



Marine Le Pen tiene derecho al usar los remedios a su disposición, pero la ley vigente justifica plenamente la decisión que tomó el tribunal, explica Jean-Philippe Derosier.





Este artículo es una carta blanca, escrita por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





La penalización no debe hacer que las personas se olviden de la culpa. Desde el pronunciamiento de la deliberación en el caso de los asistentes parlamentarios de la manifestación nacional, por parte del Tribunal Penal de París el 31 de marzo, solo se trata de la penalización sobre la que se recibió Marine Le Pen. En realidad, para ser completamente precisos, es solo una cuestión de los métodos de ejecución de una oración complementaria, porque la ejecución provisional no es, en sí misma, una penalización, sino una modalidad de su aplicación e inelegibilidad no es el dolor principal, sino una multa que lo completa.









Esta discusión no debería hacernos olvidar que Madame Le Pen, quien continúa proclamando su inocencia como tiene el derecho, ha sido declarado culpable de los hechos alegados contra ella y sentenciado a cuatro años de prisión, dos años suspendido. Esta fuerte condena fue pronunciada por el Tribunal Penal, por tres jueces que constituyen la formación de juicio, no solo uno. Esto significa que los supuestos hechos son lo suficientemente convincentes como para ganar su condena. También notaron que Madame Le Pen era «En el corazón de este sistema desde 2009»es decir que ejerció un papel central en la malversación de fondos públicos que fue retenido por el tribunal.





Negarse a admitir cualquier culpa y, por el contrario, justificar los hechos (que reconoce), porque una actividad política sería inseparable de cualquier mandato parlamentario, sugiere que considera que ha cometido algo ilegal y criminal penal. Por lo tanto, colocado en una situación idéntica, es probable que vuelva a cometerlos nuevamente. Este único elemento sería suficiente para justificar la ejecución provisional de la pena de inelegibilidad, uno de los objetivos de los cuales es evitar la recurrencia: vemos que el riesgo existe.









Además, tan pronto como Madame Le Pen ha sido declarado culpable y condenado por el tribunal, este último es legítimo para notar que los actos cometidos probablemente infringen la confianza de los ciudadanos en la vida pública, en la probabilidad y ejemplaridad que deben atribuir a los funcionarios electos, en el ejercicio de su mandato. Por lo tanto, permitir que tal persona, condenada y condenada por un tribunal, puede competir en una elección, en particular las elecciones presidenciales y puede con mayor razón Ser elegido es un trastorno importante para el orden público democrático. Podemos agregar que si Marine Le Pen fuera elegido presidente de la República en estas circunstancias, escaparía de la justicia durante todo el tiempo de su mandato y estaría en condiciones de desarrollar legislación penal para eximirla de su responsabilidad, al influir en el gobierno y el trabajo legislativo al igual que cualquier presidente de la República.





Por lo tanto, es perfectamente legítimo y se fundó legalmente que el Tribunal concluye que depende de él garantizar que los funcionarios electos, como todos los litigantes, no se beneficien de un régimen preferencial, incompatible con la confianza solicitada por los ciudadanos en la vida política. Por lo tanto, pronuncia la ejecución provisional de inelegibilidad para hacerlo aplicable de inmediato.





Esta ejecución provisional no contraviene el juicio justo, el derecho a apelar o la presunción de inocencia.





Objetivo de preservar el orden público





Está mal decir que esta oración es «final». Marine Le Pen apeló y, por lo tanto, verá su causa nuevamente escuchada. Por lo que se ha anunciado, el Tribunal de Apelación podría incluso decidir antes de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, ella ejerce su derecho a apelar y podrá hacer valer sus argumentos nuevamente, de manera contradictoria, ante una jurisdicción independiente e imparcial, como lo hizo ante el tribunal penal.





Continúa beneficiándose de la presunción de inocencia y la ejecución provisional de inelegibilidad no lo cuestiona porque su objetivo es simplemente preservar el orden público democrático hacia una persona que probablemente lo dañe irreparable. ¿Nos imaginamos disputar la colocación en la detención previa al juicio de un individuo sospechoso de múltiples asesinatos? Ciertamente no: aunque se beneficia, como cualquier justiciable, por la presunción de inocencia, el objetivo constitucional de preservar el orden público justifica una medida tan privada de libertad, porque presenta un peligro real para la sociedad.









¿Podemos atrevernos a comparar la situación de un asesino con la de un funcionario electo? No. Las situaciones son obviamente diferentes. Pero la detención previa al juicio no es precisamente de la misma naturaleza que la inelegibilidad provisional. Sin embargo, la justificación contribuye a la misma dinámica: no existe un peligro para la sociedad, sino un peligro para la democracia y es el papel de la justicia preservarnos, en nombre de todos los franceses. Marine Le Pen tiene el derecho de defenderse, por el camino de la apelación, pero también por la ruta constitucional, al introducir una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), confiando en la violación de la libertad del votante.





La interpretación de incidentes del Consejo Constitucional





Para que un QPC se transmitiera al Consejo Constitucional, se deben cumplir las condiciones. Primero, es necesario disputar una disposición legislativa, que debe ser aplicable a la disputa: este es el caso, el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que proporciona la ejecución provisional, proviene de la ley y se aplica al caso. Entonces, es necesario invocar un derecho o una libertad que garantiza la Constitución y la libertad del votante es parte de ella, así como la presunción de inocencia, el derecho a apelar y el juicio justo. Finalmente, se deben cumplir dos últimas condiciones: por un lado, el Consejo Constitucional ya no debe haber declarado la disposición legislativa en cuestión de acuerdo con la Constitución y, por otro lado, esta pregunta debe asumir un carácter grave, es decir, que uno debe poder dudar seriamente de su molestia para la Constitución.





Sin embargo, si es cierto que el Consejo Constitucional nunca ha declarado expresamente el Artículo 471 del Código de Procedimiento Penal de acuerdo con la Constitución, la decisión que emitió el viernes 28 de marzo en relación con un Mahorais local electo podría conducir a ambas últimas dos condiciones. El consejo de hecho recordó, después de haber atacado este artículo y su objeto, que «El juez decide si la sentencia debe estar acompañada por la ejecución provisional luego de un debate contradictorio durante el cual la persona puede presentar su defensa, en particular por la presentación de conclusiones, y afirmar su situación». Añadió que, «Excepto para ignorar el derecho de elegibilidad garantizado por el Artículo 6 de la Declaración de 1789, luego regresa al juez, en su decisión, a evaluar la naturaleza proporcional del ataque que esta medida probablemente puede llevar al ejercicio de un mandato en progreso y a la preservación de la libertad del votante». Concluye que, sujeto a esta reserva, no hay necesidad de notar la inconstitucionalidad.





Es cierto que no examinó específicamente el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal. Pero, después de haberlo atacado, dio una interpretación de incidentes, que, además, no era necesario dentro del marco de la disputa que debía examinar. Por lo tanto, podríamos considerar, por un lado, que el Consejo habló sobre este artículo, declarándolo de acuerdo con la Constitución bajo una reserva de interpretación y, por otro lado, que no hay duda sobre su constitucionalidad. Finalmente, agregemos que el Tribunal de Casación ya ha sido incautado de un QPC sobre la ejecución provisional de una sentencia de inelegibilidad, por Hubert Falco. El 18 de diciembre de 2024, se negó a transmitirlo al Consejo Constitucional porque consideró, a los ojos de los medios presentados por el Sr. Falco, que no tenía un carácter serio.





Por lo tanto, Marine Le Pen está en su derecho utilizando los remedios a su disposición, pero la ley vigente justifica plenamente la decisión que se ha tomado y ahora debe convencer a los jueces de apelación de que otra aplicación de la ley es posible.