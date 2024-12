La carta del “centrista independiente” para sintetizar entre la izquierda y la derecha.

Análisis Primer inquilino de Matignon que se declara centrista desde Raymond Barre entre 1976 y 1981, el presidente del MoDem espera que su posicionamiento le granjee el favor de la derecha y de la izquierda. Es olvidar que este fiel a Macron está ahora catalogado como una figura del “al mismo tiempo”.

Un centrista en Matignon. Después de varios días de negociaciones y vacilaciones, Emmanuel Macron decidió este viernes 13 de diciembre nombrar primer ministro a François Bayrou, de 73 años. Al recurrir a su leal apoyo desde 2017, el presidente no sólo ofrece una consagración al presidente del MoDem, sino que también firma el regreso del centro al frente de un gobierno.

Antes de él, esto sólo había sucedido una vez durante la Quinta República, cuando Valéry Giscard d’Estaing había nombrado al independiente Raymond Barre en Matignon, donde permaneció entre 1976 y 1981. En aquel momento, quien consideraba como “inclasificable” y que no pertenecía a ningún partido había sido elegido precisamente por su papel apolítico. En plena crisis económica, Giscard destacó especialmente la profesión de economista de su nuevo Primer Ministro – “El mejor economista francés, en cualquier caso uno de los primeros”dijo el 27 de agosto de 1976. En otras palabras, era la persona adecuada en el momento adecuado.

Al escuchar a sus seguidores, François Bayrou es también esta persona. En un momento en que la Asamblea Nacional está dividida en tres bloques, el nuevo Primer Ministro sería el que estaría en mejores condiciones de unir a la derecha y a la izquierda. ¿La razón? Su independencia histórica de otros partidos: “Pensamos que el centro debe ser independiente, que puede formar asociaciones pero que en cualquier caso rechaza la dependencia”dijo en 2011.

Una línea política que le permitiría hoy hablar con todos. François Bayrou sería el hombre de consenso, dispuesto a reunir a republicanos de todos los bandos en su gobierno. “Los franceses encontrarán para representarlos una fuerza de contrapoder, libre, capaz de decir sí si la acción va en la dirección correcta y no si va en la dirección equivocada”explicó durante el lanzamiento de MoDem en 2007.

De la independencia al “al mismo tiempo”

Pero esto olvida que desde 2017, François Bayrou ha cambiado su línea de independencia por el apoyo a la línea de «al mismo tiempo» Por Emmanuel Macron. Al aliarse con el presidente más joven de la historia, el nuevo Primer Ministro es ahora tildado de defensor de la superación macronista, en línea con su proyecto político.

Más que el centrista independiente, en el baricentro de los representantes de la Asamblea Nacional, François Bayrou es visto, por tanto, como una continuidad del macronismo y de la política en marcha desde 2017. En este contexto, ¿podrá sobrevivir a una moción de censura? Los comunistas, ecologistas y socialistas no han anunciado la censura a priori, sino que condicionan sus elecciones a la política futura que se siga. Lo mismo ocurre con Les Républicains, con quienes las relaciones han sido conflictivas desde que el alcalde de Pau apoyó a François Hollande contra Nicolas Sarkozy en 2012.

El Primer Ministro tendrá que lograr lo que Michel Barnier, su predecesor, no logró: hacer promesas tanto a la izquierda como a la derecha, sin perder el bando presidencial. Todo con la condición adicional de no depender más del Rally Nacional. ¿Misión imposible? El tiempo lo dirá. Durante su estancia en Matignon, Raymond Barre, el hombre adecuado para el cargo, no logró restablecer la economía y se había distanciado incluso del presidente que lo mantuvo alejado de su campaña presidencial en 1981. Un destino que François Bayrou querrá evitar. a ultranza.