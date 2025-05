La agencia de calificación Moody’s priva la deuda estadounidense de su triple, un golpe para Trump

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



17 de mayo de 2025

Tiempo de lectura: 2 min.







Es un golpe para la política económica de Donald Trump: la agencia de Moody’s bajó la nota de los Estados Unidos el viernes 16 de mayo, mientras que las tensiones vinculadas a su guerra comercial, especialmente con China, apenas comenzaban a calmarse.









Por primera vez, la agencia retiró de la deuda estadounidense su nota máxima de AAA y la degradó a AA1, agregando una perspectiva estable. Justificó su decisión por el aumento de la deuda de los Estados Unidos y su costo por el presupuesto federal.





La Casa Blanca reaccionó al informe sobre X, el director de comunicación Steven Cheung criticando a Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “Nadie se toma en serio sus” análisis “. Se demostró que estaba erróneamente equivocado”escribió Steven Cheung.









“Los gobiernos sucesivos y los funcionarios electos no han podido llevarse bien para tomar las medidas para revertir la tendencia que conduce a un déficit anual significativo. No creemos que los descuentos de los gastos y el déficit puedan llevarse a cabo con la propuesta de una ley presupuestaria actualmente en discusión”justificó la agencia en un comunicado de prensa.





880 mil millones de recortes presupuestarios con anticipación





Varios representantes elegidos de los republicanos tuvieron un voto clave sobre el avance de un megaproyecto de ley el viernes, otorgado como la pieza central del programa del presidente Donald Trump. En particular, esto debe concretizar la extensión de los créditos fiscales otorgados durante su primer mandato antes de su vencimiento, a fin de año.





El proyecto de ley también proporciona $ 880 mil millones en recortes presupuestarios durante diez años, principalmente con respecto a los programas de seguro de salud de 70 millones de estadounidenses con ingresos modestos.









Sin embargo, el Partido Republicano se divide sobre el tema, dependiendo de las prioridades de los diversos funcionarios electos, lo que complica el proceso y tiene dudas de que este principal proyecto puede ser examinado la próxima semana por la Cámara de Representantes.





Por lo tanto, a pesar de las exhortaciones de Donald Trump en su red social de la verdad, cinco funcionarios electos republicanos fueron aliados con los demócratas para rechazar el texto ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes.





“Una advertencia directa”





Moody’s viene a traer argumentos a aquellos que se oponen al proyecto, diciendo que espera, durante la próxima década, a “Déficits aún mayores, con un aumento en los gastos, mientras que los ingresos se mantendrán estables. Esto fortalecerá el peso de la deuda en las finanzas públicas”en caso de validación del proyecto de ley.





Para la colina francesa republicana elegida, la decisión de la agencia es “Un poderoso recordatorio de que las cosas no están en orden. Queremos restablecer la estabilidad presupuestaria y atacar las causas estructurales de nuestra deuda”.









La disminución de la nota “Es una advertencia directa: nuestras perspectivas presupuestarias se están deteriorando, y los republicanos de la Cámara de Representantes están decididos a empeorarlos”dijo en un comunicado de prensa, Brendan Boyle, eligió demócrata en la Cámara de Representantes y miembro de la Comisión de Presupuesto. Antes de agregar:







“La pregunta es si los republicanos están listos para darse cuenta del daño que están causando”





Perspectivas “estables”





Sin embargo, la economía estadounidense permanece ” único “ debido a “Su profundidad, los altos ingresos que genera, el fuerte crecimiento potencial y su capacidad para innovar y fortalecer su productividad”que alienta a la agencia a mantener sus perspectivas estables de inmediato.





Ella llama al gobierno a “Establecer las reformas fiscales para disminuir significativamente e incluso revertir el deterioro de la deuda y los déficits públicos, ya sea aumentando los ingresos o reduciendo los gastos”.









Fue la última de las tres principales agencias de calificación que no había reducido la deuda estadounidense y mantenerla en la nota más alta. Su competidor Fitch lo degradó con una muesca, en AA +, en 2023, creyendo que las repetidas crisis políticas en el techo de la deuda probablemente erosionarían la gobernanza del país. Standard and Poor’s Global Ratings fue la primera agencia de calificación importante en privar a los Estados Unidos del “Triple A” en 2011, y desde entonces no ha señalado la nota, que todavía está en AA +.