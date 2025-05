La administración Trump quiere privar a la Universidad de Harvard para obtener fondos federales

Por

Donald Trump continúa su guerra con el mundo académico en todo el Atlántico. Su administración quiere privar a la financiación federal de Harvard, la Universidad participó en un enfrentamiento con el presidente estadounidense, según una carta de la Ministra de Educación, Linda McMahon, el lunes 5 de mayo, se dirigió al presidente de la prestigiosa institución ubicada cerca de Boston, en Massachussetts.









“Harvard ya no debería pedir subsidios federales, ya que ya no lo recibirá”escribe al ministro en su carta dirigida a Alan Garber. “Harvard ya no será una institución financiada por el estado y podrá operar como una institución privada (…) recolectando fondos de su importante grupo de antiguos estudiantes ricos ” En particular, continúa, diciendo que la universidad “Recibe miles de millones de dólares de los contribuyentes cada año”pero sin especificar las cantidades en juego.





Un gran apoyo de Israel, Donald Trump, acusa a Harvard Antisemitismo y otras universidades estadounidenses de renombre como Columbia, por haber dejado los movimientos estudiantiles contra la guerra en Gaza en sus campus. Las principales universidades estadounidenses están más generalmente en la mira del derecho que los critica por ser hogares de protesta progresiva.









Harvard, la universidad más antigua de los Estados Unidos y una de las mejor clasificadas del mundo, atrajo la ira del presidente republicano atacando a la helada por su gobierno de $ 2.2 mil millones (1.900 millones de euros) de subsidios federales, decidido después de que la reconocida institución se negó a cumplir con una serie de Donald Trump.





Para Trump, un “desastre progresivo”





El presidente estadounidense quiere un derecho de paso sobre los procedimientos para la admisión de estudiantes, la contratación de maestros o incluso programas de universidades en su visor. En su carta, el Ministro de Educación acusa a Harvard de ser “Participado en un modelo sistémico de incumplimiento con la ley federal”, “Continuar participando en racismo odioso” o “Gestión catastrófica”. “La carta de hoy marca el final de los nuevos subsidios universitarios”ella concluyó.









En un mensaje enviado a los antiguos alumnos el miércoles y de los cuales la agencia de France Presse estaba al tanto, Alan Garber enfatizó que la universidad estaba involucrada en una larga batalla existencial y lanzó un llamado a las donaciones. Donald Trump retrató recientemente a Harvard en “Institución antisemita de extrema izquierda”, “Mess progresivo” Y “Amenaza para la democracia”.