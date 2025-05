Guerra en Ucrania, neonazis en París, llamado al Papa para la paz ... Cinco información para recordar desde el fin de semana

Tiempo de lectura: 3 min.

Guerra en Ucrania: Zelensky dice que está “listo” para hablar con Moscú





Volodymyr Zelensky le pidió a Rusia este domingo que se comprometiera a respetar un alto el fuego de 30 días el lunes, mientras decía ” listo “ Para dirigir las conversaciones con Moscú el jueves.





“Estamos esperando un alto el fuego total y sostenible, a partir de mañana, para proporcionar una base necesaria para la diplomacia”escribió el presidente ucraniano en X, agregando: “Esperaré a Putin en Türkiye el jueves. Personalmente. Espero que esta vez, los rusos no buscan excusas”.





Ucrania y sus aliados europeos, en concierto con Estados Unidos, enviaron un ultimátum a Moscú el sábado para aceptar un alto el fuego “Completo e incondicional” 30 días a partir del lunes, falla en la que Rusia estaría expuesta a nuevos “Sanciones masivas”.





Sin evocar directamente esta propuesta, el presidente ruso reprochó a los europeos para tratar a Rusia “En grueso y usando ultimátums” y estimó que toda la tregua posible debería ser parte de las discusiones “Directo” con Kyiv. “Rusia está lista para negociaciones sin ningún requisito previo (…). Ofrecemos comenzar el próximo jueves 15 de mayo en Estambul ”dijo Vladimir Putin.





Regrese a la calma entre India y Pakistán después de tensiones violentas





Las armas fueron asesinadas el domingo en la frontera entre India y Pakistán después del alto el fuego que puso fin a una confrontación militar que duró cuatro días y fue el más mortal en décadas.





Todo comenzó el miércoles antes del amanecer, cuando los misiles indios destruyeron campamentos en el suelo paquistaní que se supone que albergaron al grupo yihadista que sospecha que Nueva Delhi había asesinado a 26 civiles, el 22 de abril, en su parte de la cachemira. Pakistán negó firmemente cualquier participación en el ataque e inmediatamente tomó represalias, hundiendo las dos potencias nucleares rivales a las peores horas de su último conflicto abierto en 1999. India y Pakistán multiplicaron ataques de drones, fuego de artillería y huelgas de misiles.





Según sus cargos muy parciales y no verificables, estas peleas han causado la muerte de alrededor de sesenta civiles en ambos campos.





Celtic Cross, tatuajes y saludos nazis: un desfile de miles de activistas de Thousand Ultra en París





Mil activistas ultra derecho, incluidas delegaciones de fiestas neonazi alemanas o húngaras, demostradas en París, supervisadas y protegidas por la policía el sábado. Los activistas, vestidos con la cara negra y enmascarada para ocultar su identidad, caminaron entre Port-Royal (París 5ᵉ) y Rue des Chartreux (6ᵉ Ardedissement) al sonido de la batería y cantando el eslogan Ultra-Right “Revolución juvenil de Europa”. Uno de estos tambores, blanco con llamas rojas, era el mismo modelo que el de Hitler Youth, informa “Liberación”.









Presentada en la prefectura de Maylis de Cibon, ex asistente parlamentario de varios representantes electos de la RN y activista en el grupo Luminis, la manifestación inicialmente había sido prohibida, las autoridades que argumentan por un riesgo de trastornos de orden público. Pero el Tribunal Administrativo de París finalmente había suspendido esta medida, considerando en una sentencia emitida el viernes por la noche que “El mismo evento organizado el año pasado no había dado lugar a ningún enjuiciamiento de manifestantes”.





Las autoridades habían prohibido la contraesamonstración antifascista.





Retailleau se opone al fin de la ley de la vida





El Ministro del Interior Bruno Retailleau se opone al proyecto de ley en ayuda a morir, que se debatirá a partir del lunes 12 de mayo en la Asamblea Nacional. Este texto es “Profundamente desequilibrado” Y “Ciega todas las cerraduras. No es un texto de apaciguamiento, es un texto de ruptura antropológica”dice el ministro Les Républicains en una entrevista con los medios de comunicación extrema derecha el “periódico dominical”. “Lucharé, porque nuestra empresa necesita cuidados paliativos, no una legalización de la eutanasia”advierte a Bruno Retailleau, sobre el proyecto de ley presentado por Olivier Falorni (módem relacionado).





Los diputados aprobaron el proyecto de ley en el comité de asuntos sociales a fines de abril para permitir que los pacientes con un “Afecto grave e incurable” OMS “Surgre el pronóstico vital, en fase avanzada o terminal” y ya no apoya su sufrimiento, para recibir o administrar una sustancia letal. Para la Ministra de Salud Catherine Vautrin, la apertura de la ayuda para morir es “Esencial para aquellos cuyo sufrimiento (…) no puede ser aliviado”asegurando que esto no se abra “Una ruptura antropológica” Debido a las múltiples condiciones establecidas.





El llamado del Papa Leo XIV contra la guerra





“¡Nunca más la guerra!” ” dijo el Papa León XIV del Balcón de la Basílica de Saint-Pierre en Roma este domingo 11 de mayo, durante su primer discurso dominical como un pontífice soberano, frente a varias decenas de miles de personas.





“Todo debe hacerse para lograr una paz auténtica lo antes posible, justo y duradero (en Ucrania) »»dijo, suplicando para que “Todos los prisioneros son liberados y que los niños pueden regresar con sus familias”. Él también dijo “Profundamente entristecido por lo que está sucediendo en la tira de Gaza”y llamó a esto “Que las hostilidades se detienen de inmediato, que la ayuda humanitaria se lleva a la población civil agotada y que todos los rehenes son liberados”. “Por otro lado, recibí con satisfacción el anuncio del alto el fuego entre India y Pakistán, y espero que a través de las próximas conversaciones, se pueda llegar rápidamente a un acuerdo duradero”agregó.