«Judios izquierdos, hagamos las preguntas correctas sobre el antisemitismo y más allá»

7 de marzo de 2025

No es suficiente solicitar cuentas a la izquierda, también es necesario tener éxito, en el momento de las denuncias, de la propuesta de soluciones políticas al conflicto israelí-palestino, apoya a los dos investigadores.

¿La izquierda radical ha traicionado sus ideales, legitimando, incluso promoviendo, desde el 7 de octubre, una explosión del antisemitismo en Francia? ¿Es de nuestro deber, para nosotros, judíos a la izquierda, denunciar esta deriva y solicitar cuentas de nuestros antiguos camaradas? A estas dos preguntas, algunas responden claramente sí. Sin ir más lejos.





¿Pero de quién estamos hablando aquí? A la mayoría de un pequeño margen, bastante heterogéneo, y a veces muy ignorante, de militantes, e incluso, dentro de este pequeño margen, de ciertos individuos entre los más fuertes, y especialmente los más ruidosos. El antisemitismo en Francia no esperó, para conocer los picos, el último conflicto entre israelíes y palestinos, después del ataque abominable contra Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, ni las declaraciones incendiarias de esto o aquello. La «pandilla de bárbaros» y la terrible experiencia de Ilan Halimi, el ataque asesino de la Escuela Osar Haterah, en Toulouse, o la masacre de la hiper ocultación del porte de Vincennes afligido por Francia mucho antes de todo esto.





Por otro lado, es cierto que nuestros «izquierdistas» a veces han sido reacios a reconocer la dimensión adecuadamente antisemita de ciertos incidentes, ciertos deslizamientos, incluso un cierto clima. Muchos se negaron a ver y escuchar lo que vivían los judíos y dijeron que viven. Las etiquetas, los asaltos, los ataques a los lugares de culto se han multiplicado desde principios de la década de 2000, y preferimos, a la izquierda de la izquierda, para interpretar estos acceso de fiebre primero como el efecto de una importación en nuestro país de Medio Oriente. De hecho, cada vez que este conflicto rebotaba allí, la reacción violenta la hacía sentir mecánicamente aquí.









Pero está claro que no fue suficiente, recuperar fiebre, recordar que «judío» e «israelí» no son palabras sinónimos. Y es dudoso que una regulación de conflictos sea suficiente para hacer que el antisemitismo desaparezca tanto en Occidente como en los países musulmanes.





Los judíos no son «parias»





El 7 de octubre, ciertamente agravó la situación. Los judíos de Francia de repente se sintieron más debilitados que nunca. No solo se enfrentan a los ataques que consideraron que (re) se han convertido en el objetivo en Francia, sino también frente al colapso del mito seguro de un Israel y un refugio. Dirigido aquí por la expresión desinhibida del antizionismo que podría tener, en sus oídos, resonancias alarmantes, que parecen predicar la destrucción pura y simple del estado judío donde muchos tenían lazos. Y al descubrir al mismo tiempo que incluso allí, Israel no pudo proteger a sus propios ciudadanos que Tsahal se reconoció en un informe de investigación reciente la gravedad sin precedentes de sus fallas.





Cada expresión de apoyo para los palestinos comenzó a ser experimentados como un ataque antisemita. De hecho, puede ser difícil distinguir entre críticas legítimas y anti -semitismo velado. El hecho es que los enfrentamientos en Cisjordania y los tiros, al norte de Israel, Hezbolá, considerados por algunos para amenazar la existencia misma de Israel, no era probable que apaciera a las mentes. Mediante un fenómeno de los jarrones comunicantes, cuanto más miedo ganara, más antisemitismo pensamos que estábamos detectando en cualquier denuncia de la brutalidad de Israel en Gaza o en otro lugar (y a veces).









Los judíos no se han convertido en «parias» ni en Francia ni en otras partes del oeste. Y no necesitan abjurar públicamente su «fe» (sionista) para ser tolerados, al contrario de lo que los autores de una plataforma publicaron en el soporte de «Le Monde» 1jerga Marzo de 2025. Sin embargo, está claro que la izquierda de la izquierda a menudo se ha extraviado y que tendía a trivializar el antisemitismo. Ella no pudo percibir la sustancia y las razones de esta preocupación, este miedo, este mismo terror. Incapaz de comprender lo que el 7 de octubre se despertó de un trauma antiguo que había marcado la memoria judía: persecución, exiliados forzados, genocidio. Ella no sabía cómo responder mientras les debía las preguntas que les plantearon sus conciudadanos judíos. La derecha correcta y extrema no ha actuado mejor. El primero hizo de la sospecha de anti -semitismo un arma política vulgar contra sus adversarios. El segundo ha recuperado la virginidad al proclamar su inquebrantable apoyo a Israel y su nuevo amor por los judíos.





Durante las semanas de campaña que precedieron a las elecciones europeas y luego a las elecciones legislativas, podría parecer a algunos que solo hablamos de judíos. Lo cual no era probable que los tranquilicara. ¿Entonces tenemos, con muchas acusaciones, insultos y amalgamas, han logrado hacer antisemitismo, islamofobia, tensiones entre comunidades y tensiones con un pulgar? De nada. No más que avanzar en la justicia y la paz en el Medio Oriente.





Errores criminales del poder israelí





Judios a la izquierda, ciertamente nos sentimos traicionados por una buena parte de la clase política francesa. Y esta traición lo hemos experimentado dolorosamente. Pero ella no es la única. La otra gran traición que no pasa es esta prisa de un cierto número de funcionarios e intelectuales de la comunidad judía para justificar o tratar de olvidar los horrores cometidos por Israel en Gaza, es esta obstinación de muchos embarcarse en nosotros, judíos de la diáspora, en las aviones sangrientas de un estado que afirma ser el estado nacional de las personas judías, pero ha decidido que ha decidido a haber decidido a a la gente judía, pero ha decidido a haber decidido a a la gente judía, pero ha decidido a a la que ha decidido a haber decidido a a las personas judías, pero ha decidido a a la que ha decidido a haber decidido a a las personas judías, pero ha decidido a a las personas judías, pero que ha decidido a a las personas judías, pero ha decidido a a las personas judías, pero ha decidido a a la que ha decidido a la que ha decidido a a las personas judías, pero que ha decidido a a las personas judías. aviso. Estos son los errores criminales de un poder israelí que afirman preocuparse por nuestro destino y el del «mundo libre» para aplastar todo un territorio bajo las bombas, masacrar, herir, mutilar, traumatizar al resto de sus días decenas de miles de civiles, mujeres, personas viejas y niños incluidos. Se podría escuchar la necesidad de una respuesta. No esta masacre.









Una vez denunciados y condenados actos terroristas perpetrados por Hamas en el sur de Israel, e incluso si conversamos que el regreso de los rehenes claramente no era una prioridad del gobierno israelí, ¿no era necesario ir más allá del horror y el luto? El sionismo fue construido como el único medio de arrancar al pueblo judío, por la emigración y la normalización, del anti -semitismo europeo. ¿Fue exitoso? Podemos dudarlo. El sionismo fue un movimiento de emancipación nacional. Pero ¿no fue como, como tantos otros en el siglo XIX?mi ¿Century, una empresa colonial que los palestinos fueron las víctimas? El sionismo se pensó tanto como un logro del judaísmo Y Romper con él. ¿No se convirtió, de hecho, en la desviación final de los valores y la historia de este mismo judaísmo?





Estas son las preguntas que los judíos que quedan alados, en lugar de apegarse a una «narrativa sionista» que se usa en la cuerda y no reconocer a la otra que no surja igualdad de ley, hoy debería surgir hoy. Reconocemos que muchos están luchando para resolverlo. Y, sin embargo, en el momento de las denuncias, sin demora debe tener éxito la de la propuesta de soluciones políticas -Just y duradera en el conflicto israelí-palestino.





Esther Benbassa y Jean-Christophe Attias son los autores de «conciencia judía a la prueba de masacres» (Textual, 2024).