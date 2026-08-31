John Galliano finalmente cancela su retrospectiva en el Met, atrapado en sus comentarios antisemitas

El diseñador británico John Galliano anunció este lunes 31 de agosto que se retira de una exposición dedicada a su obra prevista para el próximo año en el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York, tras las críticas de donantes y líderes políticos por sus pasados ​​comentarios antisemitas.

“Después de una cuidadosa consideración y discusión con todos los interesados, he decidido, con gran tristeza, que es mejor que la exposición no se realice en este momento”escribió el diseñador de 65 años en su cuenta de Instagram. “Sigo asumiendo toda la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado y, en particular, por el daño que he causado a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”.añadió quien se incorporó a la marca española Zara el pasado mes de marzo.

“Después de largas discusiones, apoyo la decisión de no continuar con el proyecto”reaccionó Andrew Bolton, curador jefe del Instituto de Vestuario del prestigioso Met, diciendo que estaba al tanto de “el dolor y las preocupaciones que despierta esta exposición”. Anna Wintour, figura de la moda y administradora del Met, cercana al estilista, celebró la decisión “muy valiente, (lo cual) da testimonio del hombre que es”.

Director artístico de Christian Dior de 1996 a 2011, John Galliano, considerado uno de los diseñadores de moda más brillantes de su generación, vio su carrera detenerse repentinamente tras proferir insultos antisemitas contra los clientes en un bar parisino. Un tribunal francés lo condenó por estos comentarios.

Tras un tratamiento de desintoxicación y un largo trabajo personal realizado, en particular, con religiosos y líderes de la comunidad judía, encontró refugio en la discreta pero influyente Maison Margiela, como director artístico, durante diez años, hasta 2024. En su declaración en Instagram, expresa su “el más profundo agradecimiento a todos aquellos que lo guiaron, apoyaron y acompañaron durante estos quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y las adicciones”.

La exposición dedicada a su obra durará nueve meses, a partir de mayo de 2027, en el Costume Institute, financiada en gran parte por la Met Gala anual, lugar de encuentro de la élite de la moda internacional en Nueva York. Muchos líderes de la comunidad judía, políticos y administradores de museos consideraron que la retrospectiva era muy inapropiada. “En un momento en el que el antisemitismo abunda en nuestra ciudad, creo que honrar a John Galliano es un grave error”.estimó en particular la presidenta del Ayuntamiento de Nueva York, la demócrata Julie Menin.