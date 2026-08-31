Humanitario, sanitario, energético… Los retos que le esperan a Nepal tras la devastadora inundación

Los desafíos se acumulan en Nepal tres días después de la devastadora inundación que dejó un paisaje de desolación en la frontera con China, entre la esperada ayuda humanitaria, un sistema hospitalario bajo presión y una red eléctrica disminuida.

A estas alturas, la catástrofe ha dejado al menos 626 muertos y 2.426 desaparecidos en el país himalayo. El gobierno ha solicitado ayuda internacional ante la situación “grandes pérdidas humanas y materiales”aunque aún no se ha determinado el alcance de los daños y persiste el riesgo de nuevas inundaciones.

Los expertos y científicos lo atribuyen al colapso de un enorme glaciar, inicialmente catalogado erróneamente como un terremoto de magnitud 5,2, que transformó un río pacífico en un río embravecido en un instante.

Hasta 93.000 personas podrían haberse visto afectadas por este cataclismo ocurrido el miércoles según la Cruz Roja, citando un “gran trauma”. Comunidades enteras han sido arrasadas, dejando a familias sin hogar o refugiadas en refugios temporales. Según la organización, miles de viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas, mientras que decenas de carreteras, puentes y otras infraestructuras críticas también resultaron gravemente afectadas. Al menos 18 escuelas fueron demolidas y otras 20 sufrieron daños, lo que afectó a unos 10.000 estudiantes, dijo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Los equipos de rescate están intensificando sus esfuerzos este sábado 29 de agosto para localizar a unas 3.000 personas desaparecidas y evacuar a los supervivientes atrapados en la frontera entre Nepal y China. Siete cadáveres encontrados a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de la India, que actualmente están siendo identificados, podrían sumarse a la lista de víctimas de la catástrofe.

En las regiones afectadas, las autoridades luchan por encontrar el rastro de unas 3.000 personas – 2.426 en Nepal y 556 en el lado chino – de las que no tienen noticias desde el miércoles. Entre ellos se encuentran cientos de turistas, peregrinos y trabajadores extranjeros empleados en las obras de construcción de presas en la región, así como un número cada vez mayor de residentes de pueblos devastados.

En China, miles de socorristas continúan luchando para abrir un difícil camino hacia el corazón de la zona devastada, el puesto fronterizo de Gyirong, a 1.830 m de altitud. Según la agencia de noticias Xinhua, actualmente trabajan allí poco más de 500 socorristas. La televisión pública CCTV transmitió imágenes de bomberos con casco cruzando un torrente utilizando botes inflables o siendo izados con un potente dron. “La mayor dificultad es garantizar la seguridad de nuestros soldados”dijo un oficial, Jiang Wanqiang.

A ambos lados de la frontera, los equipos de rescate trabajan bajo la amenaza de una ruptura repentina del lago formado el miércoles por el colapso del glaciar en el río. El viernes, sus operaciones de rescate se vieron interrumpidas por alertas relacionadas con posibles flujos, que posteriormente fueron levantadas.

El coste de reconstruir las regiones y las infraestructuras dañadas por las inundaciones podría ascender a “varios miles de millones de dólares”evaluó este sábado el ministro nepalí de Asuntos Exteriores, Shisir Khanal. “La reconstrucción y la rehabilitación tal vez podrían contarse en miles de millones de dólares”declaró a la prensa, tres días después de la catástrofe que dejó más de 600 muertos y cerca de 2.500 desaparecidos en su país.

Sin embargo, la economía nepalí ya está bajo presión y los recursos que pueden movilizarse para responder a la crisis son limitados. El Banco Mundial estima que el 82% de la fuerza laboral nacional trabaja en el sector informal. En cuanto a su Producto Interior Bruto (PIB), hasta un tercio proviene de transferencias desde el extranjero, en particular de expatriados en los países del Golfo. El turismo representa el 6,4% de su PIB y alrededor del 15% del empleo, según el Banco Mundial. La región afectada suele atraer a excursionistas y alpinistas de todo el mundo, así como a peregrinos budistas hindúes y tibetanos.

Tres centros de salud fueron destruidos, un hospital parcialmente destruido y el acceso a otros dos interrumpido, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). “El desplazamiento, el hacinamiento, el deterioro de los sistemas de agua y saneamiento y la interrupción de los servicios de salud podrían aumentar el riesgo de enfermedades transmisibles”advirtió.

La autoridad eléctrica de Nepal dijo que 11 plantas hidroeléctricas y una central de energía solar, con una capacidad combinada de 431,1 megavatios, habían dejado de funcionar. Esto representa alrededor del 10% de las capacidades de generación eléctrica nacional, de la misma fuente. Además, 15 infraestructuras energéticas en construcción, con una capacidad anunciada de 470 MW, resultaron dañadas y 900 empleados del sector hidroeléctrico están desaparecidos.