Candidato de Faure en las primarias, Islandia dice “no” a la UE, ataque homofóbico en París… Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 29 y domingo 30 de agosto.

El primer secretario del PS, Olivier Faure, “Tomé la decisión” presentarse a las primarias de izquierda, anunció la noche del sábado al domingo a los diputados de su grupo. Formalizará su candidatura este domingo a las 20 horas. en TF1. “Trabajé mucho, escuché mucho, pensé mucho, estoy preparado”dijo a “La Tribune Dimanche”.

Era un secreto a voces. Olivier Faure, de 58 años, no ha ocultado en los últimos días su intención de competir en las primarias de la izquierda del arco socialdemócrata, lanzadas por su partido y la Plaza Pública. En particular, tendrá que enfrentarse al eurodiputado Raphaël Glucksmann, favorito.

En una línea que reúne a la izquierda y a los ecologistas desde que asumió el partido en 2018, el primer secretario debería continuar con esta orientación y contar con el deseo de unidad de la gente de izquierda. De este modo, pretende aprovechar su proximidad a los ecologistas y recordarnos que los socialistas no podrán acudir solos a las elecciones legislativas, a riesgo de perder muchos escaños.

Los islandeses rechazaron en referéndum la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), un duro golpe para Bruselas, que habría acogido con satisfacción una solicitud de la rica isla del Atlántico Norte. a la pregunta “¿Debería Islandia reabrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea? »respondió el 52,8% de los islandeses ” No “ y 47,2% ” Sí “ durante una consulta el sábado.

Este resultado, tras una campaña muy movilizadora y una elevada participación, debería congelar cualquier debate sobre la adhesión de Islandia al menos hasta 2028. El primer ministro islandés, Kristrun Frostadottir, partidario del “sí”, afirmó este domingo que el resultado no era “no es un revés” pero “una victoria para la democracia”. “Quiero ser absolutamente claro: este gobierno no reanudará las negociaciones de adhesión durante esta legislatura” que se extenderá hasta 2028, repitió también el líder socialdemócrata.

Atacado el sábado poco antes de las 4 de la madrugada cuando salía de un bar del barrio de Marais, en el corazón de la capital, presentaba numerosas huellas de heridas (hemorragia interna, cráneo abierto, etc.), en particular tras el lanzamiento de una botella, precisa la fiscalía. En su denuncia, la víctima indicó que el autor del ataque lo había llamado “maricón sucio” varias veces, detalla el parquet. “Ella inmediatamente declinó su condición de policía mostrándole su tarjeta profesional, sin disuadir al imputado de agredirla”.

El balance provisional de la devastadora inundación ocurrida el miércoles en Nepal, en la frontera con China, ascendió a 781 muertos y 2.502 desaparecidos, anunció este domingo la autoridad nepalesa responsable de la gestión de emergencias. Los medios estatales chinos informaron de 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el total provisional de víctimas del desastre a 797 muertos y 3.048 desaparecidos. En particular, cuatro franceses están desaparecidos.

Las operaciones de rescate avanzan paso a paso, en condiciones peligrosas, para intentar encontrar supervivientes. Los rescatistas se ven obligados a operar bajo la amenaza constante de un nuevo brote natural. Una vez más este domingo, las autoridades nepalíes les pidieron que ” precaución “ debido al aumento del caudal del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa. Los socorristas, que trabajan desde el viernes, unos 80 nepaleses asistidos ahora por expertos de India, China y Corea del Sur, suspendieron sus operaciones el sábado debido a las lluvias y la subida de las aguas.

El Primer Ministro comenzó a delinear varias vías para el presupuesto de 2027 este fin de semana. En una entrevista con “Parisien”, utilizando las mismas palabras que durante un debate con el ex ministro Jean-Michel Blanquer en Sens, Sébastien Lecornu estima que la falta de presupuesto vendrá “sumar el desorden interno al desorden internacional” qué “nos pondría en una situación muy grave” a nivel financiero.

Al carecer de mayoría y a menos de ocho meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prometió un presupuesto “con medidas, para muchos, reversibles, por la nueva mayoría que surgirá de las urnas”ENTONCES “un presupuesto del primer semestre” únicamente. Ante esta crisis, también confirma que quiere ” extender “ ayuda de combustible. De la misma manera anuncia “un plan de apoyo y rescate” para ayudar a los agricultores “pasar el invierno” después de un verano de sequía, entonces “un plan de recuperación para 2027”. Por lo demás, en el menú económico, “medidas difíciles” pero no “brutal”.