Jean-Michel Aphatie retirado temporalmente por RTL después de sus comentarios sobre Argelia y Oradour-sur-glane

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



5 de marzo de 2025 a las 4:40 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







El 25 de febrero en RTL, Jean-Michel Aphatie declaró que Francia había «Haz cientos» Masacres de aldeas como Oradour-sur-glane durante la conquista de Argelia. El editorialista ha sido desde entonces «Devolver» por la cadena. No participó en «RTL Morning» este miércoles 5 de marzo, pero debería volver la próxima semana, dijo Image Stop.





«Jean-Michel no desea disculparse o volver a sus palabras, que es su derecho, la gestión de RTL le pidió que mantuviera esta mañana detrás de la antena»La periodista Amandine Bégot dijo al comienzo del programa. Antes de concluir: «Eso se dice. 9:22 am, dan paso al debate. »»





“Cada año, en Francia, conmemoramos lo que sucedió en Oradour-sur-glane, es decir, la masacre de toda una aldea. Pero hicimos cientos de ellos en Argelia. ¿Somos conscientes de ello? »»había declarado la semana pasada en RTL el periodista, con respecto a la conquista de Argelia por Francia en el siglo XIX.









En Oradour-Sur-Glane, una aldea martirizada en Limousin, una unidad del Waffen SS Das Reich subiendo al frente en Normandía Massacra 642 habitantes el 10 de junio de 1944. «No hicimos oradour-sur-glane en Argelia»primero replicó al presentador Thomas Sotto. Pero «¿Nos comportamos como nazis?» »»luego cuestionó. «Los nazis se comportaron como nosotros»respondió Jean-Michel Aphatie.





«Ni magullado ni conmocionado»





Con una parada de imágenes, el columnista dijo que no era «Ni magullado ni conmocionado» por la decisión de la cadena. “Todo este pasaje ha despertado muchas reacciones, emociones, desacuerdos. No era querido, pero se convirtió en un momento de antena particular. RTL, que es un difusor, debe administrarlo, y encuentro que lo han manejado con gran comprensión e inteligencia «él aseguró. Dijo que no tuviera «Summer puesto a la puerta» Y debería volver a la antena «El miércoles próximo».





Sus comentarios habían despertado varios informes al ARCOM, lo que generalmente ha abierto en tal caso una investigación para determinar si la radio cometió una violación de sus obligaciones. Los líderes políticos también reaccionaron en el momento de la visita del columnista a la antena. «La comparación atrevida de Jean-Michel Aphatie es una odiosa falsificación de la historia y un insulto a todos los retornados de Argelia»Twited el presidente del RN Jordan Bardella. «Jean-Michel Aphatie asumió el papel de un predicador argelino»a los ojos de Eric Ciotti (UDR).









El vicepresidente de Ile-de-France, Florence Portelli (LR), que estaba en el set con Jean-Michel Aphatie, también fue inmediatamente indignado: “Atrévete a comparar esto con el nazismo, compararlo con Oradour-sur-glane. (…) no tiene nada que ver con «. En X, ella acusó al periodista de «Escupe a Francia y interpretando la propaganda de la dictadura argelina que tiende a borrar las masacres cometidas por los islamistas y a despertar el odio contra nuestro país».









Estos intercambios están involucrados ya que las tensiones entre los dos países son animadas. Argel se ha negado repetidamente en los últimos tiempos a dejar en su tierra varios de sus nacionales expulsados ​​de Francia.