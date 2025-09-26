Israel no permitirá que la flotilla de Gaza rompa el bloqueo del territorio

Publicado el 22 de septiembre de 2025 a las 7:30 p.m.

Actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 1:35 p.m. Lectura: 1 min.







Israel dijo este lunes 22 de septiembre que no permitiría que la flotilla internacional camino a Gaza, la flotilla global Sumud, con ayuda humanitaria y activistas propalestinianos, rompa su bloqueo desde el territorio palestino.









“Israel no permitirá que los barcos ingresen a una zona de combate activa y no permitirá la violación de un bloqueo naval legal”dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes en un comunicado, acusando al movimiento islamista palestino Hamas de organizar esta operación para cumplir sus objetivos.





Según los datos publicados en línea por la flotilla global de Sumud, la flotilla es al oeste de la cresta, a unos 1,200 kilómetros de la tira de Gaza.









El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha agregado que los barcos podrían atracarse en la ciudad de Ashkelon, al norte de la Franja de Gaza, de la cual se enviaría ayuda allí. “Si el verdadero deseo de los participantes es brindar ayuda humanitaria en lugar de servir a Hamas, Israel los llama a atracarse en el puerto deportivo Ashkelon y descargar la ayuda, que se transferirá rápidamente y se coordinará a la Franja de Gaza”agregue el texto.





Una flotilla para “romper el bloqueo israelí”





La flotilla global Sumud, en la que la activista ecologista sueca Greta Thunberg participa en la última semana desde Túnez, después de múltiples aplazamientos vinculados a la seguridad, la preparación de barcos y condiciones climáticas.





Los barcos de flotilla tienen la intención de llegar a Gaza para enviar ayuda humanitaria allí y “Romper el bloqueo israelí”después de dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.









Las Naciones Unidas declararon en agosto el estado de la hambruna en una parte de la Franja de Gaza, la escena de una guerra devastadora lanzada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista islamista de Hamas en el suelo israelí el 7 de octubre de 2023.



