“Dieselgate”: una decisión “histórica” ​​del Tribunal de Casación abre el camino a las nuevas disputas

El Tribunal de Casación emitió este miércoles 24 de septiembre, la primera decisión en Francia el miércoles 24 de septiembre sobre el período de limitación para los procedimientos civiles en el caso de “Dieselgate”abriendo el camino a las nuevas acciones legales y dependiendo por primera vez en la Carta del Medio Ambiente.





El propietario de un vehículo afectado por este vasto escándalo, donde se sospecha que los fabricantes más grandes de haber falsificado motores para aprobar los controles de antipoluciones pueden impugnar la compra durante cinco años después de ser informados del defecto, y no solo cinco años después de la compra, decidió el tribunal de casación.









El cuerpo legal francés más alto decidió por primera vez la prescripción dando una razón, frente a Volkswagen, al comprador de un vehículo que había sido informado de la conducción de su motor más de cinco años después de su adquisición, dijo en un comunicado de prensa.









Una falta de conformidad lo suficientemente seria como para cancelar la venta





El fabricante alemán había reconocido en 2015 que ha comercializado más de 11 millones de vehículos equipados con software que permitió obligar a los datos sobre las emisiones. Luego tuvo que informar a los propietarios interesados.





El Tribunal de Casación decidió este miércoles que “El comprador todavía estaba a tiempo” Cuando se apoderó de la justicia, que Volkswagen disputó, “El período de cinco años que ha comenzado a funcionar, no en la entrega del vehículo, sino al recibir el correo que le informó de la operación de retiro”. La justicia ha tratado varios procedimientos similares para los titulares de automóviles en los motores falsos, pero no todos los tribunales acordaron la fecha en que comenzó la receta.









El tribunal también reconoce que la falta de conformidad es lo suficientemente grave como para cancelar la venta. “Cuando un vehículo está equipado con software destinado a engañar a las medidas de antipolucionución europeas, el contrato de venta puede destruirse por la grave incumplimiento del vendedor de su obligación de emitir una buena conformidad”ella explica.









El juicio requerido contra Volkswagen, Peugeot-Citroën, Renault y Fiat-Chrysler





El tribunal también emitió su decisión al confiar por primera vez en la carta del medio ambiente. Este texto de 2004 “Sentra que cada persona tiene derecho a vivir en un entorno equilibrado y saludable”Y “El deber de participar en preservar y mejorar el medio ambiente”recuerda el comunicado de prensa.





En este vasto escándalo de Dieselgate, la oficina del fiscal de París ha requerido cuatro juicios en Francia en el fiscal de París, atacado a Volkswagen, Peugeot-Citroën, Renault y Fiat-Chrysler.





Si la decisión en la casación permite, en principio, nuevas acciones por parte de los propietarios de vehículos manipulados, no es necesariamente de su interés actuar individualmente porque “Ya existe una acción grupal que tiene como objetivo obtener una compensación de todos los consumidores franceses”recuérdame delegar.