En Marsella, la proliferación de centros de datos crea tensiones

La multiplicación de los megacentrdes de datos de la computadora, acelerado por la explosión de IA, despierta crecientes desacuerdos sobre el uso de la electricidad, el agua y los recursos de la tierra. Como en la ciudad de Marsella, que se ha convertido en el sexto centro mundial de datos.





A la derecha y a la izquierda de un interminable corredor gris y blanco encendido con luces de neón pálidas alinean una multitud de puertas cerradas. Se protegen de las habitaciones inmaculadas, donde los armarios de alambre acomodan las pilas de máquinas intermitentes y los espagueti de fibra óptica, permanentemente sin libremente. Solo unos pocos agentes de seguridad dan testimonio de una rara presencia humana en este universo desinfectado. Bienvenido a MRS3, el tercer centro de datos de bienes raíces digitales, en Marsella: 7,100 metros cuadrados, instalado dentro de una antigua base submarina alemana en el Grand Port Maritime.





La compañía estadounidense estableció su primer Centro de datos En 2014, en un antiguo centro técnico SFR en el distrito de Joliette. Luego creó sus otros tres edificios en los terrenos del puerto, donde está construyendo un quinto, Mrs5. Ella planea un sesenta …