Huelga de SNCF: el miedo a una detección de 8 restos de mayo perturbado, el Ministro de Transporte está expandiendo las afirmaciones

18 de abril de 2025



18 de abril de 2025 a las 4:30 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







¿El puente de 8-mayo será interrumpido por una huelga SNCF? Las discusiones van bien para evitar esta posibilidad, cuando el Ministro de Transporte Philippe Tabarot juzgó este viernes 18 de abril que las reclamaciones de los controladores, llamadas a huelga no fueron «No legítimo».





Los controladores son llamados a la huelga de Sud-Rail, así como por un CNA bautizado influyente colectivo (ASCT nacional colectivo) el 9, 10 y 11 de mayo. También había llamado a los huelguistas en la huelga el 7 de mayo, unas vacaciones. Los CGT-Cheminots llamaron a movilizarse el 5 de mayo, fortaleciendo la posibilidad de un «Semana negra» En transporte, bajo los términos de las secciones Ile -de -France del CGT. Las demandas se relacionan principalmente con los horarios, demasiado impredecibles y modificadas en el último minuto, según los sindicatos, pero también con las primas laborales.





Este movimiento social responde a «Razones muy internas» En el SNCF, según Philippe Tabarot. «Estas no son razones que parecen suficientes para poder crear esta situación de caos en Francia para tan importantes fines de semana familiares»agregó. Estimó que los controladores no eran «No es el más mal tratado dentro del SNCF»juzgando que«Hay personal para quien la tarea y la arduidad son mucho más importantes que para los controladores que no son los menos privilegiados». «No quiero presionar a SNCF para encontrar una solución a toda costa y aún así dejar de lado millones de euros»agregó el ex senador LR de Alpes-Maritimes.









El CEO de SNCF Travelers, la subsidiaria operativa de los trenes SNCF, Christophe Fanichet, dijo el jueves con el «parisino» que «SNCF lo hace (podría) No te permitas una huelga «.» Si hay uno, los clientes intentarán competencia, ya sea compartido, autobús u otra compañía ferroviaria «dijo.





«Si no hay nada, habrá un conflicto»





Las solicitudes de CGT, para controladores, un «Revalorización» del «Bono de trabajo» así como la revisión de «Parámetros» Software de organización de trabajo que causa «Inconvenientes importantes en la vida cotidiana» agentes. Para los conductores, el sindicato desea «Reapertura de negociaciones sobre la revisión de la tracción de bonificación»A «Elemento de remuneración significativo en los conductores».





«Escuché y avanzé en reclamos legítimos, especialmente en los horarios» Los controladores avanzaron Christophe Fanichet el jueves. Cuestionado por «Le Parisien» sobre posibles nuevas revaluaciones salariales, respondió: «Hicimos el trabajo, hicimos todos nuestros compromisos en 2022 en solicitudes legítimas» controladores.









«Si hay una huelga, eso significa menos resultados para la empresa, por lo tanto, menos inversiones en el ferrocarril y menos redistribución el próximo año para los trabajadores ferroviarios»finalmente agregó.





«Soy como San Tomás, solo creo lo que veo»respondió Fabien Villedieu, el secretario federal de la Unión Sud-Rail, este viernes en FranceInfo. «O ofrecen cosas concretas, pero si no hay nada, habrá un conflicto»agregó, juzgando las propuestas actuales aún insuficientes.





El CGT prevé «Ya (…) Un día de acción nacional todos los servicios a principios de junio «también se informó en las secciones Ile -de -France el lunes.