Descifrado

Tras la censura de Michel Barnier, Francia se encuentra gobernada por segunda vez este año por un gobierno dimitido. Si algunos constitucionalistas debaten la noción de actualidad, los diputados piden que el Parlamento refuerce el control de estos ministros de transición.





Bruno Retailleau en Mayotte tras los estragos causados ​​por el paso del ciclón Chido, Antoine Armand en la Asamblea Nacional para presentar la “ley especial” que autoriza al ejecutivo a recaudar impuestos y endeudarse para financiar el Estado y la Seguridad Social… Aunque han dimitido Desde la censura de Michel Barnier el 4 de diciembre, los ministros están activos a finales de año, mientras el nuevo Primer Ministro François Bayrou no haya presentado un nuevo gobierno.









Si este último repite que espera nombrar un nuevo equipo esta semana, el (todavía) alcalde de Pau precisa que “ el presidente debe estar ahí », mientras que Emmanuel Macron estará en Bruselas el miércoles 18 de diciembre para una cumbre europea, y luego en Yibuti el viernes y el sábado para su tradicional viaje de fin de año a las fuerzas armadas. El Presidente de la República anunció también que viajará el jueves a Mayotte. A finales de la semana pasada, el entorno de François Bayrou confió a Politico que una nominación sería » difícil aguantar antes de Navidad «.





Por lo tanto, este nuevo período de un gobierno dimisionario responsable de los “asuntos de actualidad” –después del que siguió a la dimisión de Gabriel Attal hasta la llegada de Michel Barnier a Matignon– podría durar, aunque un informe parlamentario, adoptado el 11 de diciembre por la comisión de derecho de la Asamblea Nacional, advierte sobre “ la vaguedad democrática » causada por tal situación y pide un mayor control por parte del Parlamento.





Gobierno dimitido, acto II





Sobre el papel, nada difiere de la situación de este verano, con la excepción de que un gobierno dimite inmediatamente en caso de censura y sólo cuando el Primer Ministro dimite en caso de fracaso de la antigua mayoría durante las elecciones legislativas. Por tanto, el Presidente de la República puede rechazar la dimisión de su número 2, como hizo Emmanuel Macron a principios de julio antes de aceptarla diez días después, pero no puede rechazar la censura.









Dejando a un lado este detalle, éste es efectivamente el caso en el que el gobierno dimisionario ve sus poderes reducidos a la garantía de un “ continuidad del estado » a través de la gestión de « asuntos actuales «.





Definido por el Consejo de Estado, este último concepto abarca dos aspectos, explica el constitucionalista Jean-Philippe Derosier a “New Obs”: “La gestión administrativa diaria, es decir, todas las decisiones que se autoimponen, que son consecuencia de decisiones tomadas con anterioridad y no son más que la estricta aplicación de las mismas. Y todo lo que es urgente y no puede esperar al nombramiento de un nuevo gobierno. »





Para el profesor asociado de Derecho público de la Universidad de Lille, la presencia en Mayotte de Bruno Retailleau, Ministro del Interior dimisionante, así como la votación de una ley especial presentada por Antoine Armand, Ministro de Economía dimisionante, se justifican por la catástrofe humanitaria y el calendario presupuestario.





“Cualquier acción gubernamental que no sea ordinaria es potencialmente urgente”





Pero no todos los constitucionalistas son tan amables con la idea de un gobierno que dimita. Charlotte Girard, profesora de la Universidad París-Nanterre, destaca la “ bivalencia » entre asuntos ordinarios y emergencias. “ Cualquier acción gubernamental que no sea ordinaria es potencialmente urgente, señala el antiguo amigo íntimo de Jean-Luc Mélenchon al comienzo de La France insoumise, esta definición te permite abarcar absolutamente todo si quieres prestarle atención. »





Su colega Jean-Philippe Derosier no comparte su análisis. “No es cierto, no podemos hacerlo todo. Un gobierno dimisionario puede adoptar el proyecto de ley especial, pero no puede aprobar en el Parlamento una ley cuya adopción no esté dictada por la urgencia y menos aún defender enmiendas que serían la defensa de una línea política.abundan estos últimos.









Sobre los resultados de los 67 días del gobierno dimitido este verano, sus opiniones nuevamente difieren. “No creo que haya mucho de qué quejarme, en general todo fue bastante bien”resume Jean-Philippe Derosier, quien sin embargo confiesa no haberle prestado especial atención. “No podemos decir que ha habido excesos en la medida en que no sepamos realmente cuáles son los límites de la actualidad, pero sí podemos considerar que se han estirado un poco. Esto permitió que un ministro del Interior dimitido, algo celoso, (comprende a Gérald Darmanin, nota del editor) tomar medidas excepcionales para asegurar áreas de los Juegos Olímpicos »insiste Charlotte Girard.





Según cifras de “Le Monde”, de las 547 medidas administrativas individuales de control y vigilancia decretadas por Gérald Darmanin en el contexto de los Juegos Olímpicos, 189 fueron atacadas ante el juez administrativo y 50 de ellas, o el 9%, fueron anuladas o suspendidas. .





“Asegurar la continuidad del Estado pero también del Estado democrático”





Por el momento, el Gobierno que dimitió este verano no ha visto al Consejo de Estado cuestionar sus acciones alegando que habrían ido más allá del ámbito de la actualidad. En su informe parlamentario, la diputada ecologista por París, Léa Balage El Mariky, y el diputado renacentista por Aveyron, Stéphane Mazars, consideraron que el equipo de Gabriel Attal “En general se respeta el marco de la actualidad”.









“Desde el punto de vista de la legalidad de los actos, no hubo nada especial pero podemos plantearnos la cuestión de la legitimidad política de determinadas decisiones. Aquí es donde entra en juego la cuestión del control parlamentario».afirma Léa Balage El Mariky, contactada por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.





Durante los 67 días de este verano, los parlamentarios no tuvieron una sesión de preguntas con el gobierno. “Desde el momento en que el gobierno es incapaz de responder políticamente por sus acciones, existe el riesgo de una deriva autoritaria, levanta al elegido de los 3mi distrito parisino, Por eso debemos regular estas situaciones, que corren el riesgo de ser menos inéditas si el método de votación legislativa se vuelve más proporcional. Actualmente, ambas cámaras del Parlamento tienen más poder durante un estado de emergencia que durante un gobierno que dimite. »





En concreto, la misión flash da lugar a once propuestas. Además de mantener los turnos de preguntas al gobierno y las preguntas escritas, los dos diputados proponen que el Parlamento pueda reunirse de pleno derecho cuando los gobiernos de actualidad excedan los quince días, salvo modificación de la Constitución, así como permitir que ambas cámaras examinen y adoptar proyectos o propuestas de ley. “Debemos asegurar que, ante gobiernos dimitidos y que duran poco, se asegure la continuidad del Estado pero también la del Estado democrático”resume el ambientalista electo.









Antes incluso de mirar hacia adelante, Léa Balage El Mariky denuncia las prácticas de Bruno Retailleau y Guillaume Kasbarian, ministro de la Función Pública. El primero, que declaró que quería suspender las solicitudes de asilo de los refugiados sirios tras la caída de Bashar al-Assad, y el segundo, que intentó continuar su reforma durante el período de espera de tres días antes de renunciar a ella ante la presión de los sindicatos. “Estos dos casos claramente van más allá de la actualidad, de ahí la necesidad de control parlamentario”resume el elegido. Y, por una vez, Charlotte Girard y Jean-Philippe Derosier están de acuerdo en la cuestión.